https://sputniknews.com.tr/20240315/peygamberligini-ilan-etmisti-ciftliginde-kimsesiz-mezarlar-bulundu-esir-251-cocuk-kurtarildi-1081713063.html

Peygamberliğini ilan etmişti: Çiftliğinde kimsesiz mezarlar bulundu, esir 251 çocuk kurtarıldı

Peygamberliğini ilan etmişti: Çiftliğinde kimsesiz mezarlar bulundu, esir 251 çocuk kurtarıldı

Sputnik Türkiye

56 yaşındaki adam peygamberliğini ilan etti, yüzlerce çocuğu alıkoyduğu çiftlikte çocuklara ait olduğu düşünülen mezarlar bulundu. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T11:02+0300

2024-03-15T11:02+0300

2024-03-15T11:02+0300

yaşam

çocuk

çocuk istismarı

çocuk cinayeti

çocuk tacizi

çocuk evliliği

çocuk istismarı

zimbabve

bm

birleşmiş milletler (bm)

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Zimbabve’de peygamberliğini ilan eden 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa’ya çocuk istismarı suçlaması yöneltildi. Yedi takipçisiyle birlikte Perşembe günü mahkeme karşısına çıkarılan Chokurongerwa tutuklandı. Sekiz sanığa çocuk haklarını ihlal etmenin yanı sıra cenaze yasalarını ihlal suçu da yöneltildi.Chokurongerwa’nın özel mülküne yapılan polis operasyonunda, burada tutulan 251 çocuk kurtarıldı. Çocuklardan 246’sının doğum belgesi bulunmadığı belirtildi.Çocuklara ait mezarlar bulunduÇocukların ucuz işgücü olarak kullanıldığı iddia edilirken özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu. Operasyon yapılan Chokurongerwa’nın çiftliği, başkent Harare’nin 34 kilometre kuzeybatısında bulunuyor. Yetkililer, çiftlikten kurtarılan çocukların resmi bir eğitim almadığını ve “tarikat liderliğinin çıkarı için çalıştırıldığını” belirtti.Çiftlikte yetişkinlere ait dokuz ve çocuklara ait yedi isimsiz mezar bulundu. Bölgeyi görüntülemeye giden gazetecilere konuşan bir tarikat lideri, Tanrı’nın çocukların okula gitmesini yasakladığını söyledi. Chokurongerwa 2015’te de hakkında soruşturma yürüten polislere saldırma suçlamasıyla tutuklanmıştı.Çocuk evliliğini savunuyorduChokurongerwa, ülkedeki Apostolik (Havari) kiliselerinin bir parçası. Bu kiliseler yasaya aykırı uygulamaları savunuyor. Buna çocuk evlilikleri de dahil. Birleşmiş Milletler’e göre Zimbabve’de bu kiliselere giden yaklaşık iki milyon kişi bulunuyor. Bu da nüfusun yüzde 6’sına denk geliyor. Modern tıbbı reddeden bu kiliseler ibadetlerini de açık havada yapmayı tercih ediyor.Yerel bir radyoya konuşan eski bir tarikat üyesi, Chokurongerwa’nın çiftliğinde yüzlerce aileyi tuttuğunu ve bu kişilerin dış dünyayla iletişiminin engellendiğini söyledi. Chokurongerwa’nın takipçileri dünyanın sonunun gelmek üzere olduğuna inanıyor.

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