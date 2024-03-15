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Peygamberliğini ilan etmişti: Çiftliğinde kimsesiz mezarlar bulundu, esir 251 çocuk kurtarıldı
Peygamberliğini ilan etmişti: Çiftliğinde kimsesiz mezarlar bulundu, esir 251 çocuk kurtarıldı
Sputnik Türkiye
56 yaşındaki adam peygamberliğini ilan etti, yüzlerce çocuğu alıkoyduğu çiftlikte çocuklara ait olduğu düşünülen mezarlar bulundu. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T11:02+0300
2024-03-15T11:02+0300
yaşam
çocuk
çocuk istismarı
çocuk cinayeti
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çocuk evliliği
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zimbabve
bm
birleşmiş milletler (bm)
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Zimbabve’de peygamberliğini ilan eden 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa’ya çocuk istismarı suçlaması yöneltildi. Yedi takipçisiyle birlikte Perşembe günü mahkeme karşısına çıkarılan Chokurongerwa tutuklandı. Sekiz sanığa çocuk haklarını ihlal etmenin yanı sıra cenaze yasalarını ihlal suçu da yöneltildi.Chokurongerwa’nın özel mülküne yapılan polis operasyonunda, burada tutulan 251 çocuk kurtarıldı. Çocuklardan 246’sının doğum belgesi bulunmadığı belirtildi.Çocuklara ait mezarlar bulunduÇocukların ucuz işgücü olarak kullanıldığı iddia edilirken özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu. Operasyon yapılan Chokurongerwa’nın çiftliği, başkent Harare’nin 34 kilometre kuzeybatısında bulunuyor. Yetkililer, çiftlikten kurtarılan çocukların resmi bir eğitim almadığını ve “tarikat liderliğinin çıkarı için çalıştırıldığını” belirtti.Çiftlikte yetişkinlere ait dokuz ve çocuklara ait yedi isimsiz mezar bulundu. Bölgeyi görüntülemeye giden gazetecilere konuşan bir tarikat lideri, Tanrı’nın çocukların okula gitmesini yasakladığını söyledi. Chokurongerwa 2015’te de hakkında soruşturma yürüten polislere saldırma suçlamasıyla tutuklanmıştı.Çocuk evliliğini savunuyorduChokurongerwa, ülkedeki Apostolik (Havari) kiliselerinin bir parçası. Bu kiliseler yasaya aykırı uygulamaları savunuyor. Buna çocuk evlilikleri de dahil. Birleşmiş Milletler’e göre Zimbabve’de bu kiliselere giden yaklaşık iki milyon kişi bulunuyor. Bu da nüfusun yüzde 6’sına denk geliyor. Modern tıbbı reddeden bu kiliseler ibadetlerini de açık havada yapmayı tercih ediyor.Yerel bir radyoya konuşan eski bir tarikat üyesi, Chokurongerwa’nın çiftliğinde yüzlerce aileyi tuttuğunu ve bu kişilerin dış dünyayla iletişiminin engellendiğini söyledi. Chokurongerwa’nın takipçileri dünyanın sonunun gelmek üzere olduğuna inanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240315/eylem-tok-ve-oglu-abdye-kacmisti-baba-bulent-cihantimur-ifadeye-cagirildi-1081712522.html
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çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, çocuk tacizi, çocuk evliliği, çocuk istismarı, zimbabve, bm, birleşmiş milletler (bm), peygamber, sahte peygamber
çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, çocuk tacizi, çocuk evliliği, çocuk istismarı, zimbabve, bm, birleşmiş milletler (bm), peygamber, sahte peygamber

Peygamberliğini ilan etmişti: Çiftliğinde kimsesiz mezarlar bulundu, esir 251 çocuk kurtarıldı

11:02 15.03.2024
© Fotoğraf : TwitterÇocuk istismarı
Çocuk istismarı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© Fotoğraf : Twitter
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56 yaşındaki adam peygamberliğini ilan etti, yüzlerce çocuğu alıkoyduğu çiftlikte çocuklara ait olduğu düşünülen mezarlar bulundu.
Zimbabve’de peygamberliğini ilan eden 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa’ya çocuk istismarı suçlaması yöneltildi. Yedi takipçisiyle birlikte Perşembe günü mahkeme karşısına çıkarılan Chokurongerwa tutuklandı. Sekiz sanığa çocuk haklarını ihlal etmenin yanı sıra cenaze yasalarını ihlal suçu da yöneltildi.
Chokurongerwa’nın özel mülküne yapılan polis operasyonunda, burada tutulan 251 çocuk kurtarıldı. Çocuklardan 246’sının doğum belgesi bulunmadığı belirtildi.

Çocuklara ait mezarlar bulundu

Çocukların ucuz işgücü olarak kullanıldığı iddia edilirken özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu. Operasyon yapılan Chokurongerwa’nın çiftliği, başkent Harare’nin 34 kilometre kuzeybatısında bulunuyor. Yetkililer, çiftlikten kurtarılan çocukların resmi bir eğitim almadığını ve “tarikat liderliğinin çıkarı için çalıştırıldığını” belirtti.
Çiftlikte yetişkinlere ait dokuz ve çocuklara ait yedi isimsiz mezar bulundu. Bölgeyi görüntülemeye giden gazetecilere konuşan bir tarikat lideri, Tanrı’nın çocukların okula gitmesini yasakladığını söyledi. Chokurongerwa 2015’te de hakkında soruşturma yürüten polislere saldırma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Çocuk evliliğini savunuyordu

Chokurongerwa, ülkedeki Apostolik (Havari) kiliselerinin bir parçası. Bu kiliseler yasaya aykırı uygulamaları savunuyor. Buna çocuk evlilikleri de dahil. Birleşmiş Milletler’e göre Zimbabve’de bu kiliselere giden yaklaşık iki milyon kişi bulunuyor. Bu da nüfusun yüzde 6’sına denk geliyor. Modern tıbbı reddeden bu kiliseler ibadetlerini de açık havada yapmayı tercih ediyor.
Yerel bir radyoya konuşan eski bir tarikat üyesi, Chokurongerwa’nın çiftliğinde yüzlerce aileyi tuttuğunu ve bu kişilerin dış dünyayla iletişiminin engellendiğini söyledi. Chokurongerwa’nın takipçileri dünyanın sonunun gelmek üzere olduğuna inanıyor.
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