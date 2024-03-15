https://sputniknews.com.tr/20240315/eylem-tok-ve-oglu-abdye-kacmisti-baba-bulent-cihantimur-ifadeye-cagirildi-1081712522.html

Eski eşi Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı: Baba Bülent Cihantimur ifadeye çağırıldı

Eski eşi Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı: Baba Bülent Cihantimur ifadeye çağırıldı

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, hakkında yurtdışına... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T10:25+0300

2024-03-15T10:25+0300

2024-03-15T11:07+0300

yaşam

bülent cihantimur

eylem tok

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kaza

trafik kazası

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Ehliyetsiz araç kullanırken Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile önce Mısır'a, oradan ABD'ye kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kaza anından yeni görüntüleri ortaya çıkmıştı. Son olarak, ünü estetik cerrahı baba Bülent Cihantimur ifadeye çağırıldı. hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan Bülent Cihantimur'un çalışanı da tutuklanmıştı.Ne olmuştu?Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana geldi. 3 ATV aracıyla ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş, motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan 17 yaşındaki T.C’nin yönetimindeki cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düştü.Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde yaşamını yitirirken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.

https://sputniknews.com.tr/20240315/annesi-eylem-tok-ile-abdye-kacan-timur-cihantimurun-kaza-ani-paylasimi-ortaya-cikti-1081708138.html

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