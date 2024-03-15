https://sputniknews.com.tr/20240315/eylem-tok-ve-oglu-abdye-kacmisti-baba-bulent-cihantimur-ifadeye-cagirildi-1081712522.html
Eski eşi Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı: Baba Bülent Cihantimur ifadeye çağırıldı
Eski eşi Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı: Baba Bülent Cihantimur ifadeye çağırıldı
Sputnik Türkiye
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, hakkında yurtdışına... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T10:25+0300
2024-03-15T10:25+0300
2024-03-15T11:07+0300
yaşam
bülent cihantimur
eylem tok
abd
firar
kaçak
firari
ölüm
kaza
trafik kazası
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Ehliyetsiz araç kullanırken Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile önce Mısır'a, oradan ABD'ye kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kaza anından yeni görüntüleri ortaya çıkmıştı. Son olarak, ünü estetik cerrahı baba Bülent Cihantimur ifadeye çağırıldı. hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan Bülent Cihantimur'un çalışanı da tutuklanmıştı.Ne olmuştu?Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana geldi. 3 ATV aracıyla ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş, motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan 17 yaşındaki T.C’nin yönetimindeki cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düştü.Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde yaşamını yitirirken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20240315/annesi-eylem-tok-ile-abdye-kacan-timur-cihantimurun-kaza-ani-paylasimi-ortaya-cikti-1081708138.html
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Eski eşi Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı: Baba Bülent Cihantimur ifadeye çağırıldı
10:25 15.03.2024 (güncellendi: 11:07 15.03.2024)
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan baba Bülent Cihantimur, savcılığa ifadeye çağrıldı.
Ehliyetsiz araç kullanırken Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile önce Mısır'a, oradan ABD'ye kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kaza anından yeni görüntüleri ortaya çıkmıştı. Son olarak, ünü estetik cerrahı baba Bülent Cihantimur ifadeye çağırıldı. hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan Bülent Cihantimur'un çalışanı da tutuklanmıştı.
Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana geldi. 3 ATV aracıyla ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş, motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.
Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan 17 yaşındaki T.C’nin yönetimindeki cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düştü.
Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde yaşamını yitirirken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.