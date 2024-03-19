https://sputniknews.com.tr/20240319/hamas-lideri-haniyeden-tebrik-rusyayla-dostlugumuzun-pekisecegini-umuyorum-1081847261.html

Hamas lideri Haniye'den Putin'e tebrik: 'Rusya'yla dostluğumuzun pekişeceğini umuyorum'

Hamas lideri Haniye'den Putin'e tebrik: 'Rusya'yla dostluğumuzun pekişeceğini umuyorum'

Sputnik Türkiye

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seçimdeki zaferinden ötürü tebrik mesajı gönderdi. Hamas Siyasi Büro üyesi Naim... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T17:26+0300

2024-03-19T17:26+0300

2024-03-19T17:27+0300

dünya

2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri

vladimir putin

ortadoğu

hamas

gazze

gazze şeridi

filistin

abd

israil

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Mesajında 'Filistin halkını İsrail işgalinden koruma mücadelesi ışığında Rusya'nın Filistin meselesine verdiği destekten' övgüyle söz eden Haniye, "Hamas, Rusya'yla dostluğun pekişeceğini ve işbirliğinin yollarının gelişeceğini umuyor" dedi.Haniye, Putin'e Rus halkının ve dünyanın çıkarlarını savunma ve ezilen halklara adil davranılacak çok kutuplu bir dünya düzeni inşa etme yolunda başarılar diledi.'Putin'in zaferi, Filistin ve Ortadoğu'nun çıkarına'Bu arada Hamas Siyasi Büro üyesi Bassem Naim, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeniden seçilmesinin Filistinlilerin ve genel olarak Ortadoğu'nun stratejik çıkarlarına uygun olduğunu söyledi.Sputnik'e demeç veren Naim, "Devlet Başkanı Putin'in yeniden seçilmesi Filistin meselesi için çok şey ifade ediyor. Putin, Filistin meselesine ve Filistin halkının işgale direnme hakkına yönelik sarsılmaz duruşuyla biliniyor ve biz bunu yakın zamanda BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın tutarlı tutumlarında gördük" dedi.Naim, Putin'in seçimlerde kazandığı zaferin, Filistinlilerin ve genel olarak bölgenin stratejik çıkarlarına uygun olduğunun altını çizdi.Aylardır devam eden Filistin-İsrail çatışmasını ABD'nin İsrail'e yardım ve yataklık yapmasına bağladığını belirten Naim, bu desteğin Filistin meselesini çözme fırsatını onlarca yıldır engellediğini ve Gazze'deki savaşa son vermeye yönelik uluslararası iradeyi kırdığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240319/putin-dunya-liderlerine-duyulan-guven-endeksi-siralamasinin-zirvesinde-1081845709.html

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gazze şeridi

filistin

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2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, ortadoğu, hamas, gazze, gazze şeridi, filistin, abd, israil