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Hamas lideri Haniye'den Putin'e tebrik: 'Rusya'yla dostluğumuzun pekişeceğini umuyorum'
Hamas lideri Haniye'den Putin'e tebrik: 'Rusya'yla dostluğumuzun pekişeceğini umuyorum'
Sputnik Türkiye
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seçimdeki zaferinden ötürü tebrik mesajı gönderdi. Hamas Siyasi Büro üyesi Naim... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T17:26+0300
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2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri
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Mesajında 'Filistin halkını İsrail işgalinden koruma mücadelesi ışığında Rusya'nın Filistin meselesine verdiği destekten' övgüyle söz eden Haniye, "Hamas, Rusya'yla dostluğun pekişeceğini ve işbirliğinin yollarının gelişeceğini umuyor" dedi.Haniye, Putin'e Rus halkının ve dünyanın çıkarlarını savunma ve ezilen halklara adil davranılacak çok kutuplu bir dünya düzeni inşa etme yolunda başarılar diledi.'Putin'in zaferi, Filistin ve Ortadoğu'nun çıkarına'Bu arada Hamas Siyasi Büro üyesi Bassem Naim, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeniden seçilmesinin Filistinlilerin ve genel olarak Ortadoğu'nun stratejik çıkarlarına uygun olduğunu söyledi.Sputnik'e demeç veren Naim, "Devlet Başkanı Putin'in yeniden seçilmesi Filistin meselesi için çok şey ifade ediyor. Putin, Filistin meselesine ve Filistin halkının işgale direnme hakkına yönelik sarsılmaz duruşuyla biliniyor ve biz bunu yakın zamanda BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın tutarlı tutumlarında gördük" dedi.Naim, Putin'in seçimlerde kazandığı zaferin, Filistinlilerin ve genel olarak bölgenin stratejik çıkarlarına uygun olduğunun altını çizdi.Aylardır devam eden Filistin-İsrail çatışmasını ABD'nin İsrail'e yardım ve yataklık yapmasına bağladığını belirten Naim, bu desteğin Filistin meselesini çözme fırsatını onlarca yıldır engellediğini ve Gazze'deki savaşa son vermeye yönelik uluslararası iradeyi kırdığını vurguladı.
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2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, ortadoğu, hamas, gazze, gazze şeridi, filistin, abd, israil
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, ortadoğu, hamas, gazze, gazze şeridi, filistin, abd, israil

Hamas lideri Haniye'den Putin'e tebrik: 'Rusya'yla dostluğumuzun pekişeceğini umuyorum'

17:26 19.03.2024 (güncellendi: 17:27 19.03.2024)
© Sputnik / Гавриил Григоров Putin
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seçimdeki zaferinden ötürü tebrik mesajı gönderdi. Hamas Siyasi Büro üyesi Naim de, Putin'in zaferinin Filistin ve Ortadoğu'nun çıkarına olduğunu belirtti.
Mesajında 'Filistin halkını İsrail işgalinden koruma mücadelesi ışığında Rusya'nın Filistin meselesine verdiği destekten' övgüyle söz eden Haniye, "Hamas, Rusya'yla dostluğun pekişeceğini ve işbirliğinin yollarının gelişeceğini umuyor" dedi.
Haniye, Putin'e Rus halkının ve dünyanın çıkarlarını savunma ve ezilen halklara adil davranılacak çok kutuplu bir dünya düzeni inşa etme yolunda başarılar diledi.

'Putin'in zaferi, Filistin ve Ortadoğu'nun çıkarına'

Bu arada Hamas Siyasi Büro üyesi Bassem Naim, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeniden seçilmesinin Filistinlilerin ve genel olarak Ortadoğu'nun stratejik çıkarlarına uygun olduğunu söyledi.
Sputnik'e demeç veren Naim, "Devlet Başkanı Putin'in yeniden seçilmesi Filistin meselesi için çok şey ifade ediyor. Putin, Filistin meselesine ve Filistin halkının işgale direnme hakkına yönelik sarsılmaz duruşuyla biliniyor ve biz bunu yakın zamanda BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın tutarlı tutumlarında gördük" dedi.
Naim, Putin'in seçimlerde kazandığı zaferin, Filistinlilerin ve genel olarak bölgenin stratejik çıkarlarına uygun olduğunun altını çizdi.
Aylardır devam eden Filistin-İsrail çatışmasını ABD'nin İsrail'e yardım ve yataklık yapmasına bağladığını belirten Naim, bu desteğin Filistin meselesini çözme fırsatını onlarca yıldır engellediğini ve Gazze'deki savaşa son vermeye yönelik uluslararası iradeyi kırdığını vurguladı.
İnfografik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
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