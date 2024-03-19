https://sputniknews.com.tr/20240319/gozdagi-verdi-blinkenin-guney-kore-ziyareti-sirasinda-kuzey-kore-balistik-fuzeleri-atesledi-1081833100.html
Gözdağı verdi: Blinken'ın Güney Kore ziyareti sırasında Kuzey Kore balistik füzeleri ateşledi
Gözdağı verdi: Blinken'ın Güney Kore ziyareti sırasında Kuzey Kore balistik füzeleri ateşledi
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kore'yi ziyareti sırasında, Kuzey Kore 6 balistik füze ateşledi. Son dönemde Güney ve Kuzey arasında gerginlik... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
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kim yo jong
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Kuzey ile Güney Kore arasındaki ilişkiler son zamanda siber saldırı, tatbikat ve ABD'nin müdahalesi ile git gide artıyor. ABD'nin Güney'e ziyareti ve ortak tehdit açıklamaları ardından Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Seoul'da iken büyük bir askeri tatbikat gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da görüldüğü videoda, 6 adet balistik füze ateşlendiği açıklandı. Güney Kore askeri yetkilileri, Pyongyang'dan saat 07:44 ile 08:22 arasında fırlatılan birkaç kısa menzilli füzenin Doğu kıyısının açıklarına, yaklaşık 300 km (186 mil) uzağa uçtuğunu belirtti.Askeri yetkililer, füzelerin fırlatılmasını 'açık bir provokasyon' olarak kınadı ve bu konuda bilgi paylaşımı için ABD ve Japonya ile temas halinde olduklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240318/kuzey-kore-lideri-kimden-putine-tebrik-1081795539.html
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kuzey, kuzey kore, kim yo jong, güney kore, abd, antony blinken
kuzey, kuzey kore, kim yo jong, güney kore, abd, antony blinken
Gözdağı verdi: Blinken'ın Güney Kore ziyareti sırasında Kuzey Kore balistik füzeleri ateşledi
12:12 19.03.2024 (güncellendi: 12:15 19.03.2024)
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kore'yi ziyareti sırasında, Kuzey Kore 6 balistik füze ateşledi. Son dönemde Güney ve Kuzey arasında gerginlik tekrar artmaktaydı.
Kuzey ile Güney Kore arasındaki ilişkiler son zamanda siber saldırı, tatbikat ve ABD'nin müdahalesi ile git gide artıyor. ABD'nin Güney'e ziyareti ve ortak tehdit açıklamaları ardından Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Seoul'da iken büyük bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da görüldüğü videoda, 6 adet balistik füze ateşlendiği açıklandı. Güney Kore askeri yetkilileri, Pyongyang'dan saat 07:44 ile 08:22 arasında fırlatılan birkaç kısa menzilli füzenin Doğu kıyısının açıklarına, yaklaşık 300 km (186 mil) uzağa uçtuğunu belirtti.
Askeri yetkililer, füzelerin fırlatılmasını 'açık bir provokasyon' olarak kınadı ve bu konuda bilgi paylaşımı için ABD ve Japonya ile temas halinde olduklarını söyledi.