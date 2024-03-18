https://sputniknews.com.tr/20240318/kuzey-kore-lideri-kimden-putine-tebrik-1081795539.html

Kuzey Kore lideri Kim'den Putin'e tebrik

Kuzey Kore lideri Kim'den Putin'e tebrik

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçimdeki zaferinden ötürü tebrik etti. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T09:37+0300

2024-03-18T09:37+0300

2024-03-18T09:45+0300

dünya

2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri

vladimir putin

zafer

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

tebrik

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özbekistan

latin amerika

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Güney Kore'nin Yonhap haber ajansının Kuzey Kore medyasından aktardığına göre Kim, Putin'e Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçiliği üzerinden tebrik mesajı gönderdi.Haberde, tebrik mesajının Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçisi Shin Hong-chul tarafından Rusya Dışişleri Bakanlığı'na iletileceği belirtildi.Liderlerden seçim tebriği gelmeye başladıPutin'in mutlak zaferi sonrası ilk kutlayan liderlerden biri olan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, seçim sonuçlarının "Rusya’nın uluslararası konumunu güçlendirmeyi amaçlayan Putin'e Rus halkının verdiği desteğin kanıtı olduğunun" altını çizdi.Rahman, tebrik mesajında, “Sayın Vladimir Vladimiroviç (Putin), Devlet başkanlığı seçimlerindeki mutlak zaferiniz dolayısıyla sizi içtenlikle kutluyorum. Oylama sonuçları, yüksek siyasi otoritenizin ve Rus toplumunun ülkenin istikrarlı sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı ve uluslararası konumunu güçlendirmeyi amaçlayan devlet programınıza verdiği geniş desteğin bir başka canlı kanıtıdır” dedi.Mirziyoyev: Putin’in zaferi, halkın koşulsuz desteğini açıkça ortaya koyduÖzbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i düzenlenen seçimlerindeki ikna edici zaferinden dolayı kutlarken, seçimlere yüksek katılım oranı ve oylama sonuçlarının, Putin'in siyasi çizgisine ve sosyo-ekonomik reformlarına halkın koşulsuz güvenini ve güçlü desteğini bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu belirtti.Venezüella lideri Maduro’dan emperyalizm vurgusuVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya'daki başkanlık seçimlerini önde götüren Vladimir Putin'in Batı emperyalizmini yenilgiye uğrattığını söylerken, açıklamasında, “Putin, Batı'nın kolektif imparatorluğuna karşı savaşı tamamen kazanmıştır. Bu Rusların değerlerinin bir göstergesidir” ifadesini kullandı.Maduro, Putin'in seçim zaferinin Rusya'nın çok kutuplu, dengeli bir dünyaya doğru ilerlemesi anlamına geldiğini de ekledi.KübaKüba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ise hükümetinin Vladimir Putin'i Rusya'daki başkanlık seçimlerindeki başarısından dolayı kutladığını söylerken, Rus devletinin görevdeki başkanının elde ettiği ikna edici sonucun, halkının onun liderliğini tanıdığının kanıtı olduğuna vurgu yaptı.BolivyaBolivya Devlet Başkanı Luis Arce, başkanlık seçimlerindeki zaferi dolayısıyla Putin'i tebrik ettiği mesajında, "Çok uluslu devlet olan Bolivya’dan ikna edici bir zaferle yeniden devlet başkanı seçilen kardeşimiz Putin'e en içten tebriklerimizi gönderiyoruz. Kardeşlik ve işbirliği bağlarımızı derinleştirmeye devam edeceğimizden eminiz” diye yazdı.NikaraguaNikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega da Putin'i başkanlık seçimlerindeki zaferinden dolayı kutlarken, Rusya'daki oylama sonuçlarının dünya istikrarına bir katkı olduğunun altını çizdiği mesajını, “Hepimizin barış, anlayış, neşe ve iyi niyetten yoksun olduğu bu istikrarsızlık zamanlarda, zaferinizin insanlığın refahı, işbirliği ve dayanışma içinde bir gelecek yaratmaya devam etmesi için gerekli istikrara bir katkı olacağına inanarak kutluyoruz” sözleriyle sonlandırdı.HondurasPutin’i tebrik eden liderler arasında Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro da yer alırken, sosyal ağ X üzerinden ‘ikna edici zafer’ dolayısıyla Vladimir Putin'i kutladı.Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerinde son durumRusya’da sandıkların yüzde 99.7’sinde oy sayımı tamamlanırken, Merkez Seçim Komitesi verilerine göre devlet başkanlığı seçimlerinde Vladimir Putin toplam yüzde 87.31 oyla liderliğini sürdürüyor.İkinci sırada yüzde 4.30’la Komünist Parti adayı Nikolay Haritonov yer alırken, üçüncü sırada yüzde 3.83 oy oranına ulaşan Yeni Halk Partisi milletvekili Vladislav Davankov bulunuyor.Liberal Demokrat Parti adayı Leonid Slutskiy ise oyların yüzde 3.21’ini alarak son sıradaki yerini koruyor.

https://sputniknews.com.tr/20240318/putinin-zaferi-rus-silahli-kuvvetleri-icin-ne-anlama-geliyor-1081787494.html

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