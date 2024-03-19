https://sputniknews.com.tr/20240319/fetoden-aranan-boydak-sirketler-grubunun-yonetim-kurulu-uyesi-bekir-boydak-istanbulda-yakalandi-1081830570.html
FETÖ'den aranan Boydak Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı
FETÖ'den aranan Boydak Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı
Sputnik Türkiye
Kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T10:44+0300
2024-03-19T10:44+0300
2024-03-19T11:36+0300
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak Holding'in eski yönetim kurulu üyesi firari Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ'nün finans kaynaklarından Boydak Holding'in eski yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak'ın Çekmeköy'de olduğu tespit edildi.Ekiplerce, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Bekir Boydak yakalanırken, evde yapılan aramada bir miktar para ve ziynet eşyası da ele geçirildi.Boydak, işlemleri için emniyete götürüldü.Boydak hakkında, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ kapsamında yapılan yargılamada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Mahkeme, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirkete ait müsadere kararı vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240221/14-ilde-feto-operasyonu-onlarca-kisi-gozaltina-alindi-cok-sayida-para-ve-dokuman-ele-gecirildi-1080943645.html
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fetö, operasyon, boydak holding
FETÖ'den aranan Boydak Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı
10:44 19.03.2024 (güncellendi: 11:36 19.03.2024)
Kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak Holding'in eski yönetim kurulu üyesi firari Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ'nün finans kaynaklarından Boydak Holding'in eski yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak'ın Çekmeköy'de olduğu tespit edildi.
Ekiplerce, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Bekir Boydak yakalanırken, evde yapılan aramada bir miktar para ve ziynet eşyası da ele geçirildi.
Boydak, işlemleri için emniyete götürüldü.
Boydak hakkında, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ kapsamında yapılan yargılamada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Mahkeme, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirkete ait müsadere kararı vermişti.