https://sputniknews.com.tr/20240319/donald-trump-baskan-secilirsem-prens-harry-abdde-belirsiz-bir-gelecekle-karsi-karsiya-kalacak-1081832056.html

Donald Trump: Başkan seçilirsem Prens Harry ABD'de belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalacak

Donald Trump: Başkan seçilirsem Prens Harry ABD'de belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalacak

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Trump, verdiği bir röportajda Prens Harry'nin Amerika'dan kovulabileceği uyarısında bulundu. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T11:18+0300

2024-03-19T11:18+0300

2024-03-19T11:39+0300

dünya

abd

donald trump

prens harry

sussex

kokain

esrar

kraliçe elizabeth

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GB News'den Nigel Farage ile konuşan Donald Trump, bir sonraki Başkan olarak seçilmesi halinde Prens Harry'nin Amerika'da belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.Trump, Amerika'dan sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olan Sussex Dükü'ne ayrıcalıklı muamele yapılmaması gerektiğini söyledi.Sunucu Farage'ın, yetkililerin Harry'nin vize başvurusunda yalan söylediğini tespit etmesi halinde 'özel ayrıcalıklara' sahip olup olmayacağı sorusuna Trump, "Hayır, bunu bilip bilmediklerini görmemiz gerekecek. ve eğer yalan söylediyse gerekli önlemleri almak zorunda kalacaklardır" yanıtını verdi.Eski Başkan Trump daha önce de Harry'yi 'Kraliçe'ye ihanet ettiği' için 'korumayacağını' söylemişti. Trump ayrıca Kasım ayındaki seçimleri kazanması halinde Harry'nin 'kendi başına kalacağını' söyledi.Harry geçmişte kokain ve esrar kullandığını itiraf etmiş; esrarın annesinin ölümünün yarattığı travmanın iyileşmesine yardımcı olduğunu söylemişti.

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