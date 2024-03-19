https://sputniknews.com.tr/20240319/donald-trump-baskan-secilirsem-prens-harry-abdde-belirsiz-bir-gelecekle-karsi-karsiya-kalacak-1081832056.html
Donald Trump: Başkan seçilirsem Prens Harry ABD'de belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalacak
Donald Trump: Başkan seçilirsem Prens Harry ABD'de belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalacak
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Trump, verdiği bir röportajda Prens Harry'nin Amerika'dan kovulabileceği uyarısında bulundu. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T11:18+0300
2024-03-19T11:18+0300
2024-03-19T11:39+0300
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prens harry
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esrar
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GB News'den Nigel Farage ile konuşan Donald Trump, bir sonraki Başkan olarak seçilmesi halinde Prens Harry'nin Amerika'da belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.Trump, Amerika'dan sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olan Sussex Dükü'ne ayrıcalıklı muamele yapılmaması gerektiğini söyledi.Sunucu Farage'ın, yetkililerin Harry'nin vize başvurusunda yalan söylediğini tespit etmesi halinde 'özel ayrıcalıklara' sahip olup olmayacağı sorusuna Trump, "Hayır, bunu bilip bilmediklerini görmemiz gerekecek. ve eğer yalan söylediyse gerekli önlemleri almak zorunda kalacaklardır" yanıtını verdi.Eski Başkan Trump daha önce de Harry'yi 'Kraliçe'ye ihanet ettiği' için 'korumayacağını' söylemişti. Trump ayrıca Kasım ayındaki seçimleri kazanması halinde Harry'nin 'kendi başına kalacağını' söyledi.Harry geçmişte kokain ve esrar kullandığını itiraf etmiş; esrarın annesinin ölümünün yarattığı travmanın iyileşmesine yardımcı olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240228/prens-harry-guvenlik-duzenlemeleri-nedeniyle-icisleri-bakanligina-karsi-actigi-davayi-kaybetti-1081179784.html
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donald trump, prens harry, kate middleton nerede, kate middleton son dakika, kate middleton son durum, abd
Donald Trump: Başkan seçilirsem Prens Harry ABD'de belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalacak
11:18 19.03.2024 (güncellendi: 11:39 19.03.2024)
Eski ABD Başkanı Trump, verdiği bir röportajda Prens Harry'nin Amerika'dan kovulabileceği uyarısında bulundu.
GB News'den Nigel Farage ile konuşan Donald Trump, bir sonraki Başkan olarak seçilmesi halinde Prens Harry'nin Amerika'da belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
Trump, Amerika'dan sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olan Sussex Dükü'ne ayrıcalıklı muamele yapılmaması gerektiğini söyledi.
Sunucu Farage'ın, yetkililerin Harry'nin vize başvurusunda yalan söylediğini tespit etmesi halinde 'özel ayrıcalıklara' sahip olup olmayacağı sorusuna Trump, "Hayır, bunu bilip bilmediklerini görmemiz gerekecek. ve eğer yalan söylediyse gerekli önlemleri almak zorunda kalacaklardır" yanıtını verdi.
Eski Başkan Trump daha önce de Harry'yi 'Kraliçe'ye ihanet ettiği' için 'korumayacağını' söylemişti. Trump ayrıca Kasım ayındaki seçimleri kazanması halinde Harry'nin 'kendi başına kalacağını' söyledi.
Harry geçmişte kokain ve esrar kullandığını itiraf etmiş; esrarın annesinin ölümünün yarattığı travmanın iyileşmesine yardımcı olduğunu söylemişti.