https://sputniknews.com.tr/20240228/prens-harry-guvenlik-duzenlemeleri-nedeniyle-icisleri-bakanligina-karsi-actigi-davayi-kaybetti-1081179784.html
Prens Harry, 'güvenlik düzenlemeleri' nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na karşı açtığı davayı kaybetti
Prens Harry, 'güvenlik düzenlemeleri' nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na karşı açtığı davayı kaybetti
Sputnik Türkiye
Prens Harry, kraliyet görevlerini bırakmasının ardından sonra vergi mükellefleri tarafından finanse edilen koruma hizmetinden mahrum bırakılması yönündeki... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T14:54+0300
2024-02-28T14:54+0300
2024-02-28T14:54+0300
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Prens Harry, Kraliyet Ailesi ve Tanınmış Kişileri Koruma İcra Komitesi (Ravec) Şubat 2020'de, artık kraliyet ailesinin bir üyesi olmadığı için kendisine daha az bir güvenlik derecesi verilmesi yönündeki kararının ardından İçişleri Bakanlığı'na karşı yasal işlem başlatmıştı.İtirazın yapıldığı Aralık ayında, İçişleri Bakanlığı avukatları Yüksek Mahkeme'ye Prens Harry'in hala kamu tarafından finanse edilen polis güvenliğine sahip olacağını, ancak bunların tam zamanlı çalışan kraliyet mensupları için sağlanan otomatik güvenlik yerine 'kendisine özel olarak uyarlanmış düzenlemeler' olacağını dile getirmişti.Yüksek Mahkeme Yargıcı Sir Peter Lane, Prens Harry'in davasını reddetti.Mahkemenin verdiği kararda, Prens Harry'in güvenlik statüsünün düşürülmesi kararının alınmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını vurgulanarak söz konusu kararın mantıksız ya da usule ilişkin adaletsizlikle gölgelenmiş olmadığına hükmedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240207/prens-harry-acilen-londraya-gitti-ingiltere-krali-charles-olurse-ne-olacak-1080490722.html
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prens harry, ingiltere, birleşik krallık, kraliyet ailesi, ingiliz kraliyet ailesi, mahkeme, güvenlik
prens harry, ingiltere, birleşik krallık, kraliyet ailesi, ingiliz kraliyet ailesi, mahkeme, güvenlik
Prens Harry, 'güvenlik düzenlemeleri' nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na karşı açtığı davayı kaybetti
Prens Harry, kraliyet görevlerini bırakmasının ardından sonra vergi mükellefleri tarafından finanse edilen koruma hizmetinden mahrum bırakılması yönündeki İngiliz hükümeti kararına karşı açtığı davayı kaybetti.
Prens Harry, Kraliyet Ailesi ve Tanınmış Kişileri Koruma İcra Komitesi (Ravec) Şubat 2020'de, artık kraliyet ailesinin bir üyesi olmadığı için kendisine daha az bir güvenlik derecesi verilmesi yönündeki kararının ardından İçişleri Bakanlığı'na karşı yasal işlem başlatmıştı.
İtirazın yapıldığı Aralık ayında, İçişleri Bakanlığı avukatları Yüksek Mahkeme'ye Prens Harry'in hala kamu tarafından finanse edilen polis güvenliğine sahip olacağını, ancak bunların tam zamanlı çalışan kraliyet mensupları için sağlanan otomatik güvenlik yerine 'kendisine özel olarak uyarlanmış düzenlemeler' olacağını dile getirmişti.
Yüksek Mahkeme Yargıcı Sir Peter Lane, Prens Harry'in davasını reddetti.
Mahkemenin verdiği kararda, Prens Harry'in güvenlik statüsünün düşürülmesi kararının alınmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını vurgulanarak söz konusu kararın mantıksız ya da usule ilişkin adaletsizlikle gölgelenmiş olmadığına hükmedildi.