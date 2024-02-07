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https://sputniknews.com.tr/20240207/prens-harry-acilen-londraya-gitti-ingiltere-krali-charles-olurse-ne-olacak-1080490722.html
Prens Harry 'acilen' Londra'ya gitti: Kral Charles ölürse ne olacak, hangi kod kullanılacak?
Prens Harry 'acilen' Londra'ya gitti: Kral Charles ölürse ne olacak, hangi kod kullanılacak?
İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu. 2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak eşiyle ABD'ye taşınan Prens Harry'nin 'apar... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T11:11+0300
2024-02-07T11:19+0300
dünya
prens harry
kral charles
kral 3. charles
ingiltere
ölüm
taht
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Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles’a kanser teşhisi konulduğunu açıklamış ancak kanserin türü ve evresi hakkında bilgi verilmemişti. Halka açık duyurudan önce Kral’ın iki oğluna da kanser hakkında bilgi verildi.Kraliyet görevlerinden çekilen ve ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle 2020'den beri ABD'de yaşayan Prens Harry, Kral Charles'ın dün kanser olduğunun açıklanması üzerine bugün İngiltere'ye gitti. 9 ay sonra ilk kez yüzünü gördüBuckingham Sarayı yakınlarındaki Clarence House Sarayı'nda babası Kral Charles'la görüşen Prens Harry'nin ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Charles, oğlu Prens Harry ile dokuz ay boyunca ilk kez yüz yüze görüşmüş oldu.Dedesinin öldüğü gün taburcu olduKralın dedi olan 6. George'un 72 yıl önce öldüğü Sandringham'dan aynı gün taburcu olan Charles'in akıbeti ise İngiliz toplumunu endişelendiriyor. Abisiyle görüşmeyecekİngiliz medyasında yer alan bilgiye göre Prens Harry, İngiltere'de kalacağı süre boyunca kardeşi Galler Prensi William'la görüşmeyecek.Prens Harry, 2020'de kraliyet görevlerinden ayrıldığını açıklamış, daha sonra ABD'li eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınmıştı. Çıktığı televizyon programları ve yazdığı kitabında kraliyet ailesini ırkçı ve "çekilmez" olmakla suçlayan Prens Harry, özellikle babası ve kardeşiyle ilişkisine ilişkin tepki çeken detayları açıklamıştı.'Lütfen, son yıllarımı ızdırap haline getirmeyin'Prens Harry özellikle 'Spare' kitabı ve belgeseliyle kraliyetin tepkisini çekmişti. Her ne kadar babasıyla arası çok iyi olmasa da iletişimlerinin devam ettiği biliniyor. Ancak Prens Harry ile ağabeyi için aynı şey söz konusu değil.İkilinin hiç konuşmadığı, aralarının açık olduğu ve hatta Kral Charles'ın oğullarına "Lütfen, son yıllarımı ızdırap haline getirmeyin" dediği biliniyor.Görevi Prens William devralacakPrens William’ın, Kral’ın yokluğu sırasında babasının kamuya açık bazı görevlerini üstlenmesi bekleniyor. Ancak Saray, hükümdarın resmi anayasal işlevleri yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.Kral Charles ölürse ne olacak?Kral Charles'ın ölmesi halinde ilk adım kraliyet ailesinin geri kalanını bilgilendirmek olacak, ardından Başbakan - şu anda Rishi Sunak - bilgilendirilecek. Sonunda basın (ve dolayısıyla halk) bilgilendirilecek. Kral Charles'ın vefatını duyuran bir not Buckingham Sarayı'nın kapılarına da asılacak ve bayraklar yarıya indirilecek.Prens William daha sonra 'Kral' unvanını alacak, ancak gerçek taç giyme töreni birkaç ay sonrasına kadar gerçekleşmeyecek. Kral Charles'ın taç giyme töreni Mayıs 2023'te, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatından sekiz ay sonra gerçekleşmişti.Kral Charles'ın naaşı daha sonra Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey'e taşınacak ve burada Kraliçe Elizabeth'in yaptığı gibi 'devlet töreniyle' toprağa verilecek, halk da saygılarını sunmak için sıraya girecekCharles ölürse hangi kod isim kullanılacak?Tüm büyük olaylarda olduğu gibi, Kral Charles öldüğünde ne olacağına dair planın da bir adı var: 'Menai Köprüsü Operasyonu'. Menai Köprüsü adı Galler'deki bir asma köprüden geliyor ve muhtemelen Kral Charles'ın resmi unvanı olan Galler Prensi'ne atıfta bulunuyor.Charles ne zaman kral oldu?Kral III. Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından Kral ilan edilmiş ve 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Kilisesi’nde taç giyme töreni yapılmıştı.
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Prens Harry 'acilen' Londra'ya gitti: Kral Charles ölürse ne olacak, hangi kod kullanılacak?

11:11 07.02.2024 (güncellendi: 11:19 07.02.2024)
© İHA / NEIL HALLKral Charles- Prens Harry
Kral Charles- Prens Harry - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© İHA / NEIL HALL
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İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu. 2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak eşiyle ABD'ye taşınan Prens Harry'nin 'apar topar' babasının yanına gittiği bildirildi. Peki, Charles ölürse ne olacak? Kral Charles'ın ölüm kodu ne? Tahta Prens William mı geçecek? Sputnik'in derlemesinde.
Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles’a kanser teşhisi konulduğunu açıklamış ancak kanserin türü ve evresi hakkında bilgi verilmemişti. Halka açık duyurudan önce Kral’ın iki oğluna da kanser hakkında bilgi verildi.
Kraliyet görevlerinden çekilen ve ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle 2020'den beri ABD'de yaşayan Prens Harry, Kral Charles'ın dün kanser olduğunun açıklanması üzerine bugün İngiltere'ye gitti.

9 ay sonra ilk kez yüzünü gördü

Buckingham Sarayı yakınlarındaki Clarence House Sarayı'nda babası Kral Charles'la görüşen Prens Harry'nin ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Charles, oğlu Prens Harry ile dokuz ay boyunca ilk kez yüz yüze görüşmüş oldu.

Dedesinin öldüğü gün taburcu oldu

Kralın dedi olan 6. George'un 72 yıl önce öldüğü Sandringham'dan aynı gün taburcu olan Charles'in akıbeti ise İngiliz toplumunu endişelendiriyor.

Abisiyle görüşmeyecek

İngiliz medyasında yer alan bilgiye göre Prens Harry, İngiltere'de kalacağı süre boyunca kardeşi Galler Prensi William'la görüşmeyecek.
Prens Harry, 2020'de kraliyet görevlerinden ayrıldığını açıklamış, daha sonra ABD'li eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınmıştı. Çıktığı televizyon programları ve yazdığı kitabında kraliyet ailesini ırkçı ve "çekilmez" olmakla suçlayan Prens Harry, özellikle babası ve kardeşiyle ilişkisine ilişkin tepki çeken detayları açıklamıştı.

'Lütfen, son yıllarımı ızdırap haline getirmeyin'

Prens Harry özellikle 'Spare' kitabı ve belgeseliyle kraliyetin tepkisini çekmişti. Her ne kadar babasıyla arası çok iyi olmasa da iletişimlerinin devam ettiği biliniyor. Ancak Prens Harry ile ağabeyi için aynı şey söz konusu değil.
İkilinin hiç konuşmadığı, aralarının açık olduğu ve hatta Kral Charles'ın oğullarına "Lütfen, son yıllarımı ızdırap haline getirmeyin" dediği biliniyor.

Görevi Prens William devralacak

Prens William’ın, Kral’ın yokluğu sırasında babasının kamuya açık bazı görevlerini üstlenmesi bekleniyor. Ancak Saray, hükümdarın resmi anayasal işlevleri yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Kral Charles ölürse ne olacak?

Kral Charles'ın ölmesi halinde ilk adım kraliyet ailesinin geri kalanını bilgilendirmek olacak, ardından Başbakan - şu anda Rishi Sunak - bilgilendirilecek. Sonunda basın (ve dolayısıyla halk) bilgilendirilecek. Kral Charles'ın vefatını duyuran bir not Buckingham Sarayı'nın kapılarına da asılacak ve bayraklar yarıya indirilecek.

Prens William daha sonra 'Kral' unvanını alacak, ancak gerçek taç giyme töreni birkaç ay sonrasına kadar gerçekleşmeyecek. Kral Charles'ın taç giyme töreni Mayıs 2023'te, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatından sekiz ay sonra gerçekleşmişti.

Kral Charles'ın naaşı daha sonra Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey'e taşınacak ve burada Kraliçe Elizabeth'in yaptığı gibi 'devlet töreniyle' toprağa verilecek, halk da saygılarını sunmak için sıraya girecek

Charles ölürse hangi kod isim kullanılacak?

Tüm büyük olaylarda olduğu gibi, Kral Charles öldüğünde ne olacağına dair planın da bir adı var: 'Menai Köprüsü Operasyonu'. Menai Köprüsü adı Galler'deki bir asma köprüden geliyor ve muhtemelen Kral Charles'ın resmi unvanı olan Galler Prensi'ne atıfta bulunuyor.

Charles ne zaman kral oldu?

Kral III. Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından Kral ilan edilmiş ve 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Kilisesi’nde taç giyme töreni yapılmıştı.
Kral 3. Charles- Kraliçe Camilla - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
DÜNYA
İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi kondu
5 Şubat, 21:08
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