https://sputniknews.com.tr/20240205/-ingiltere-krali-charlesa-kanser-teshisi-kondu-1080442206.html
İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi kondu
İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi kondu
İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi konduğu duyuruldu. Teşhisin prostat büyümesi nedeniyle yapılan kontroller sırasında tespit edildiği ancak prostat... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T21:08+0300
2024-02-05T21:08+0300
2024-02-05T21:26+0300
kanser
kral charles
ingiltere
dünya
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İngiliz kraliyet ailesinin resmi sosyal medya adresinden Kral Charles’ın prostat testlerinde bir tür kanser türü saptandığı ve hastalığın prostat kanseri olmadığı açıklandı.Buckingham Sarayı'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:Açıklamada Kral Charles’ın bugün düzenli bir tedavi programı başlattığı ve bu süre zarfında doktorların kendisine halka açık görevleri ertelemesi tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231223/kral-charles-kendi-parmaklariyla-dalga-gecti-endiselenme-senin-sosis-parmaklarin-yok--1078840399.html
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kral charles kanser, kral charles prostat, kral charles ne kanseri,
kral charles kanser, kral charles prostat, kral charles ne kanseri,
İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi kondu
21:08 05.02.2024 (güncellendi: 21:26 05.02.2024)
İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi konduğu duyuruldu. Teşhisin prostat büyümesi nedeniyle yapılan kontroller sırasında tespit edildiği ancak prostat kanseri olmadığı açıklandı.
İngiliz kraliyet ailesinin resmi sosyal medya adresinden Kral Charles’ın prostat testlerinde bir tür kanser türü saptandığı ve hastalığın prostat kanseri olmadığı açıklandı.
Buckingham Sarayı'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Kral'ın yakın zamanda iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle gerçekleştirdiği sağlık kontrolünde ayrı bir endişe yaratacak durum fark edildi. Yapılan sonraki testlerde bir kanser türü tanımlandı."
Açıklamada Kral Charles’ın bugün düzenli bir tedavi programı başlattığı ve bu süre zarfında doktorların kendisine halka açık görevleri ertelemesi tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.