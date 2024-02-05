https://sputniknews.com.tr/20240205/-ingiltere-krali-charlesa-kanser-teshisi-kondu-1080442206.html

İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi kondu

İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi kondu

İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi konduğu duyuruldu. Teşhisin prostat büyümesi nedeniyle yapılan kontroller sırasında tespit edildiği ancak prostat... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T21:08+0300

2024-02-05T21:08+0300

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kanser

kral charles

ingiltere

dünya

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İngiliz kraliyet ailesinin resmi sosyal medya adresinden Kral Charles’ın prostat testlerinde bir tür kanser türü saptandığı ve hastalığın prostat kanseri olmadığı açıklandı.Buckingham Sarayı'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:Açıklamada Kral Charles’ın bugün düzenli bir tedavi programı başlattığı ve bu süre zarfında doktorların kendisine halka açık görevleri ertelemesi tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231223/kral-charles-kendi-parmaklariyla-dalga-gecti-endiselenme-senin-sosis-parmaklarin-yok--1078840399.html

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kral charles kanser, kral charles prostat, kral charles ne kanseri,