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https://sputniknews.com.tr/20231223/kral-charles-kendi-parmaklariyla-dalga-gecti-endiselenme-senin-sosis-parmaklarin-yok--1078840399.html
Kral Charles, kendi parmaklarıyla dalga geçti: 'Endişelenme, senin sosis parmakların yok'
Kral Charles, kendi parmaklarıyla dalga geçti: 'Endişelenme, senin sosis parmakların yok'
İngiliz medyasında sık sık parmakları nedeniyle şaka konusu olan İngiltere Üçüncü Kralı Charles, belgeselde kendi parmakları hakkında alay etti. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T13:14+0300
2023-12-23T13:14+0300
dünya
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kral 3. charles
sağlık
ingiltere
birleşik krallık
yaşam
sosis
belgesel
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İngiltere Kralı Üçüncü Charles'ın taç giyme törenini anlatan belgeseldeki bir sahnede, Charles'ın bir sağlık sorunu olan ve internette 'sosis parmak' olarak anılan esprili yaklaşımı sosyal medyada viral oldu. İngiltere'de BBC'nin Kraliyet hakkında yaptığı bir belgeselde, İngiliz Kral Charles'ın taç giyme dönemi, ailenin iç durumu ve tören hakkında bilgiler bulunuyor. Belgeselden öne çıkan bir anda ise, Prens William'ın babasının sol yanaklarını gıdıklaması ve öpücük kondurmasıyla yaşanan espri dolu diyalog oldu. Tahta çıkma töreninin provası yapıldığı sırada, Prens'in Kral'ın önlüğünü iliklemesi konusunda zorluk çekmesi üzerine, Charles'ın, "Endişelenme, senin benim gibi sosis parmakların yok" dediği görülüyor. İngiltere basınında Kral Charles, zaman zaman sağlık durumu nedeniyle 'sosis parmak' olarak da anılıyor. Charles'ın genel olarak 'sosis parmak' durumu hakkında sık sık espri yaptığı da biliniyor. Örneğin, Charles'ın William doğduktan sonra bir arkadaşına yazdığı mektupta şunları söylediği biliniyor:Doktorlar, İngiltere kralının yaşadığı hastalık hakkında, "Kabarık parmaklar genellikle birçok sağlık sorunundan kaynaklanabilen su tutulumunun bir belirtisidir. Bu durum iltihaplanma nedeniyle ortaya çıkar ve artrit, çoklu bakteriyel enfeksiyonlar ve hatta tüberkülozun bir sonucu olabilir. "Diğer olasılıklar arasında yüksek tuz seviyeleri, alerjik reaksiyonlar, tıbbi yan etkiler, yaralanma ve otoimmün hastalıklar yer almaktadır." açıklamasında bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231223/doktorun-3-yil-once-goz-ameliyat-sirasinda-82-yasindaki-hastaya-yumruk-attigi-ortaya-cikti-1078829536.html
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kral charles, kral 3. charles, sağlık, ingiltere, birleşik krallık, yaşam, sosis, belgesel
kral charles, kral 3. charles, sağlık, ingiltere, birleşik krallık, yaşam, sosis, belgesel

Kral Charles, kendi parmaklarıyla dalga geçti: 'Endişelenme, senin sosis parmakların yok'

13:14 23.12.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALLİngiltere parlamentosunun resmi açılış törenine katılamayan Kraliçe Elizabeth’in yerini bu yıl oğlu Prens Charles doldurdu. 59 yıl aradan sonra tarihte ilk defa parlamentonun açılışını Kraliçe Elizabeth yapmadı.
İngiltere parlamentosunun resmi açılış törenine katılamayan Kraliçe Elizabeth’in yerini bu yıl oğlu Prens Charles doldurdu. 59 yıl aradan sonra tarihte ilk defa parlamentonun açılışını Kraliçe Elizabeth yapmadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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İngiliz medyasında sık sık parmakları nedeniyle şaka konusu olan İngiltere Üçüncü Kralı Charles, belgeselde kendi parmakları hakkında alay etti.
İngiltere Kralı Üçüncü Charles'ın taç giyme törenini anlatan belgeseldeki bir sahnede, Charles'ın bir sağlık sorunu olan ve internette 'sosis parmak' olarak anılan esprili yaklaşımı sosyal medyada viral oldu.
İngiltere'de BBC'nin Kraliyet hakkında yaptığı bir belgeselde, İngiliz Kral Charles'ın taç giyme dönemi, ailenin iç durumu ve tören hakkında bilgiler bulunuyor. Belgeselden öne çıkan bir anda ise, Prens William'ın babasının sol yanaklarını gıdıklaması ve öpücük kondurmasıyla yaşanan espri dolu diyalog oldu.
Tahta çıkma töreninin provası yapıldığı sırada, Prens'in Kral'ın önlüğünü iliklemesi konusunda zorluk çekmesi üzerine, Charles'ın, "Endişelenme, senin benim gibi sosis parmakların yok" dediği görülüyor.
İngiltere basınında Kral Charles, zaman zaman sağlık durumu nedeniyle 'sosis parmak' olarak da anılıyor. Charles'ın genel olarak 'sosis parmak' durumu hakkında sık sık espri yaptığı da biliniyor. Örneğin, Charles'ın William doğduktan sonra bir arkadaşına yazdığı mektupta şunları söylediği biliniyor:

"Ne kadar heyecanlı ve gururlu olduğumu anlatamam. Gerçekten de şaşırtıcı derecede iştah açıcı görünüyor ve tıpkı benimki gibi sosis parmakları var."

Doktorlar, İngiltere kralının yaşadığı hastalık hakkında, "Kabarık parmaklar genellikle birçok sağlık sorunundan kaynaklanabilen su tutulumunun bir belirtisidir. Bu durum iltihaplanma nedeniyle ortaya çıkar ve artrit, çoklu bakteriyel enfeksiyonlar ve hatta tüberkülozun bir sonucu olabilir. "Diğer olasılıklar arasında yüksek tuz seviyeleri, alerjik reaksiyonlar, tıbbi yan etkiler, yaralanma ve otoimmün hastalıklar yer almaktadır." açıklamasında bulunuyor.
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