https://sputniknews.com.tr/20240319/cin-100-milyon-tonluk-petrol-rezervi-kesfetti-1081855319.html
Çin 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti
Çin 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti
Sputnik Türkiye
Çin, Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk orta-ağır ham petrol rezervi keşfetti. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T21:31+0300
2024-03-19T21:31+0300
2024-03-19T21:31+0300
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bohay denizi
petrol
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Çin'in kuzeydoğusundaki Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirildi.Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nden (CNOOC) yapılan açıklamaya göre, Tiencin şehrinin yaklaşık 200 kilometre açığındaki Çinhuangdao 27-3 petrol sahasında yeni rezerv bulundu.Bohay Denizi'nin orta kuzey kesimlerinde, deniz derinliği ortalama 25 metre olan petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol tespit edildi.CNOOC'tan 8 Mart'ta yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirilmişti.Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal gaz sondajı yapan şirket, 2024'te 700 ila 720 milyon varil petrol çıkarmayı hedefliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240308/cin-guney-cin-denizinde-100-milyon-tonluk-petrol-rezervi-kesfetti-1081510694.html
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çin, deniz, bohay denizi, petrol
çin, deniz, bohay denizi, petrol
Çin 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti
Çin, Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk orta-ağır ham petrol rezervi keşfetti.
Çin'in kuzeydoğusundaki Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirildi.
Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nden (CNOOC) yapılan açıklamaya göre, Tiencin şehrinin yaklaşık 200 kilometre açığındaki Çinhuangdao 27-3 petrol sahasında yeni rezerv bulundu.
Bohay Denizi'nin orta kuzey kesimlerinde, deniz derinliği ortalama 25 metre olan petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol tespit edildi.
CNOOC'tan 8 Mart'ta yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirilmişti.
Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal gaz sondajı yapan şirket, 2024'te 700 ila 720 milyon varil petrol çıkarmayı hedefliyor.