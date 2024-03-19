https://sputniknews.com.tr/20240319/cin-100-milyon-tonluk-petrol-rezervi-kesfetti-1081855319.html

Çin 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

Çin 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

Sputnik Türkiye

Çin, Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk orta-ağır ham petrol rezervi keşfetti. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T21:31+0300

2024-03-19T21:31+0300

2024-03-19T21:31+0300

dünya

çin

deniz

bohay denizi

petrol

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Çin'in kuzeydoğusundaki Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirildi.Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nden (CNOOC) yapılan açıklamaya göre, Tiencin şehrinin yaklaşık 200 kilometre açığındaki Çinhuangdao 27-3 petrol sahasında yeni rezerv bulundu.Bohay Denizi'nin orta kuzey kesimlerinde, deniz derinliği ortalama 25 metre olan petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol tespit edildi.CNOOC'tan 8 Mart'ta yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirilmişti.​​​​​​​Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal gaz sondajı yapan şirket, 2024'te 700 ila 720 milyon varil petrol çıkarmayı hedefliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240308/cin-guney-cin-denizinde-100-milyon-tonluk-petrol-rezervi-kesfetti-1081510694.html

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