https://sputniknews.com.tr/20240308/cin-guney-cin-denizinde-100-milyon-tonluk-petrol-rezervi-kesfetti-1081510694.html
Çin, Güney Çin Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti
Çin, Güney Çin Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti
Sputnik Türkiye
Çin'in Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 100 milyon ton ham petrol rezervi keşfedildiği bildirildi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T12:29+0300
2024-03-08T12:29+0300
2024-03-08T12:29+0300
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Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Guangdong eyaletinin güneyindeki Kayping Güney Açık Deniz Petrol Sahası'nda 100 milyon yeni bir rezerv bulundu. Petrol sahasının ortalama 500 metre derinliğinde olduğu belirtilirken, bu alanda hafif ham petrolün tespit edildiği ifade edildi. CNOOC'un Üst Yöneticisi Cou Şinhuai, yaptığı değerlendirmede, derin deniz taraması ve sondaj faaliyetlerinin ülkenin petrol ve doğal gaz üretimini artıracağını vurguladı. Şirketin Çin'in kuzeyindeki Buhay ve Güney Çin denizinde petrol ve gaz sondajı yaptığı ve 2024'te 700 milyon varil çıkartmayı hedeflediği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231209/guney-cin-denizinde-gerginlik-cin-filipinlere-ait-gemiye-mudahale-ettiginiduyurdu-1078250184.html
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çin, güney çin denizi, petrol, gaz, enerji, çin halk cumhuriyeti
çin, güney çin denizi, petrol, gaz, enerji, çin halk cumhuriyeti
Çin, Güney Çin Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti
Çin'in Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 100 milyon ton ham petrol rezervi keşfedildiği bildirildi.
Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Guangdong eyaletinin güneyindeki Kayping Güney Açık Deniz Petrol Sahası'nda 100 milyon yeni bir rezerv bulundu. Petrol sahasının ortalama 500 metre derinliğinde olduğu belirtilirken, bu alanda hafif ham petrolün tespit edildiği ifade edildi.
CNOOC'un Üst Yöneticisi Cou Şinhuai, yaptığı değerlendirmede, derin deniz taraması ve sondaj faaliyetlerinin ülkenin petrol ve doğal gaz üretimini artıracağını vurguladı.
Şirketin Çin'in kuzeyindeki Buhay ve Güney Çin denizinde petrol ve gaz sondajı yaptığı ve 2024'te 700 milyon varil çıkartmayı hedeflediği belirtildi.