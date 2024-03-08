https://sputniknews.com.tr/20240308/cin-guney-cin-denizinde-100-milyon-tonluk-petrol-rezervi-kesfetti-1081510694.html

Çin, Güney Çin Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

Çin, Güney Çin Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

Sputnik Türkiye

Çin'in Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 100 milyon ton ham petrol rezervi keşfedildiği bildirildi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T12:29+0300

2024-03-08T12:29+0300

2024-03-08T12:29+0300

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Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Guangdong eyaletinin güneyindeki Kayping Güney Açık Deniz Petrol Sahası'nda 100 milyon yeni bir rezerv bulundu. Petrol sahasının ortalama 500 metre derinliğinde olduğu belirtilirken, bu alanda hafif ham petrolün tespit edildiği ifade edildi. CNOOC'un Üst Yöneticisi Cou Şinhuai, yaptığı değerlendirmede, derin deniz taraması ve sondaj faaliyetlerinin ülkenin petrol ve doğal gaz üretimini artıracağını vurguladı. Şirketin Çin'in kuzeyindeki Buhay ve Güney Çin denizinde petrol ve gaz sondajı yaptığı ve 2024'te 700 milyon varil çıkartmayı hedeflediği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231209/guney-cin-denizinde-gerginlik-cin-filipinlere-ait-gemiye-mudahale-ettiginiduyurdu-1078250184.html

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çin, güney çin denizi, petrol, gaz, enerji, çin halk cumhuriyeti