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https://sputniknews.com.tr/20240308/cin-guney-cin-denizinde-100-milyon-tonluk-petrol-rezervi-kesfetti-1081510694.html
Çin, Güney Çin Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti
Çin, Güney Çin Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti
Sputnik Türkiye
Çin'in Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 100 milyon ton ham petrol rezervi keşfedildiği bildirildi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T12:29+0300
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Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Guangdong eyaletinin güneyindeki Kayping Güney Açık Deniz Petrol Sahası'nda 100 milyon yeni bir rezerv bulundu. Petrol sahasının ortalama 500 metre derinliğinde olduğu belirtilirken, bu alanda hafif ham petrolün tespit edildiği ifade edildi. CNOOC'un Üst Yöneticisi Cou Şinhuai, yaptığı değerlendirmede, derin deniz taraması ve sondaj faaliyetlerinin ülkenin petrol ve doğal gaz üretimini artıracağını vurguladı. Şirketin Çin'in kuzeyindeki Buhay ve Güney Çin denizinde petrol ve gaz sondajı yaptığı ve 2024'te 700 milyon varil çıkartmayı hedeflediği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231209/guney-cin-denizinde-gerginlik-cin-filipinlere-ait-gemiye-mudahale-ettiginiduyurdu-1078250184.html
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çin, güney çin denizi, petrol, gaz, enerji, çin halk cumhuriyeti
çin, güney çin denizi, petrol, gaz, enerji, çin halk cumhuriyeti

Çin, Güney Çin Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

12:29 08.03.2024
© REUTERS / StringerÇin- Güney Çin Denizi
Çin- Güney Çin Denizi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© REUTERS / Stringer
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Çin'in Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 100 milyon ton ham petrol rezervi keşfedildiği bildirildi.
Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Guangdong eyaletinin güneyindeki Kayping Güney Açık Deniz Petrol Sahası'nda 100 milyon yeni bir rezerv bulundu. Petrol sahasının ortalama 500 metre derinliğinde olduğu belirtilirken, bu alanda hafif ham petrolün tespit edildiği ifade edildi.
CNOOC'un Üst Yöneticisi Cou Şinhuai, yaptığı değerlendirmede, derin deniz taraması ve sondaj faaliyetlerinin ülkenin petrol ve doğal gaz üretimini artıracağını vurguladı.
Şirketin Çin'in kuzeyindeki Buhay ve Güney Çin denizinde petrol ve gaz sondajı yaptığı ve 2024'te 700 milyon varil çıkartmayı hedeflediği belirtildi.
Pekinli yetkililer üssü resmi olarak 'lojistik tesis' olarak adlandırsa da, burası Çin'in yurtdışındaki ilk askeri üssü olma özelliği taşıyor. İnşasına geçen yıl başlanan üssün özellikle Yemen ve Somali'deki barış koruma ve insani görevlerde yer alan donanma gemilerinin yeniden ikmalinde kullanılacağı belirtiliyor. Cibuti'de Çin'in yanısıra ABD, Japonya ve Fransa'ya ait askeri üsler de bulunuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2023
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