https://sputniknews.com.tr/20240319/chpnin-secim-otobusune-trabzonda-tasli-saldiri-1081846840.html
CHP'nin seçim otobüsüne Trabzon'da taşlı saldırı
CHP'nin seçim otobüsüne Trabzon'da taşlı saldırı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Trabzon mitingi öncesi seçim otobüsüne kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T17:17+0300
2024-03-19T17:17+0300
2024-03-19T17:27+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
chp
saldırı
seçim
özgür özel
trabzon
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim otobüsüne Trabzon'da taşlı saldırı düzenlendi. Camları kırılan otobüsün görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Trabzon'da miting düzenledi.
https://sputniknews.com.tr/20240318/chp-lideri-ozgur-ozel-devlet-bahceli-ile-gorustu-1081806408.html
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chp, saldırı, seçim, özgür özel, trabzon
chp, saldırı, seçim, özgür özel, trabzon
CHP'nin seçim otobüsüne Trabzon'da taşlı saldırı
17:17 19.03.2024 (güncellendi: 17:27 19.03.2024)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Trabzon mitingi öncesi seçim otobüsüne kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim otobüsüne Trabzon'da taşlı saldırı düzenlendi. Camları kırılan otobüsün görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Trabzon'da miting düzenledi.