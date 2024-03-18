https://sputniknews.com.tr/20240318/chp-lideri-ozgur-ozel-devlet-bahceli-ile-gorustu-1081806408.html

CHP lideri Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile görüştü

CHP lideri Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile görüştü

Sputnik Türkiye

Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T13:50+0300

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politika

özgür özel

devlet bahçeli

mhp

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.Özel Bahçeli'yi 14’üncü Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Özel, ayrıca bir süre önce omuz burkulması sonucu kolu incinen Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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özgür özel, devlet bahçeli, mhp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)