https://sputniknews.com.tr/20240318/chp-lideri-ozgur-ozel-devlet-bahceli-ile-gorustu-1081806408.html
CHP lideri Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile görüştü
CHP lideri Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile görüştü
Sputnik Türkiye
Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T13:50+0300
2024-03-18T13:50+0300
2024-03-18T13:50+0300
politika
özgür özel
devlet bahçeli
mhp
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.Özel Bahçeli'yi 14’üncü Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Özel, ayrıca bir süre önce omuz burkulması sonucu kolu incinen Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
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özgür özel, devlet bahçeli, mhp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel, devlet bahçeli, mhp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP lideri Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile görüştü
Ayrıntılar geliyor
Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Özel Bahçeli'yi 14’üncü Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Özel, ayrıca bir süre önce omuz burkulması sonucu kolu incinen Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.