Bahçeli'den Erdoğan'ın 'son seçim' ifadesine yanıt: Ayrılamazsın, yanındayız
11:39 17.03.2024 (güncellendi: 12:45 17.03.2024)
Devlet Bahçeli
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MHP 14. Olağan Kurultayı'nda parti lideri Devlet Bahçeli konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:
(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz
Bölücü terör sorunu, yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir
Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur, buna mukabil çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu vardır
Her türlü ayrımcılık, bölücülük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır
Balya balya para sayan CHP yönetimi, 'DEM'lenip PKK ile kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir
Bölücülere, bölünme rüyası görenlere, terör sevicilere, kurt içinde çakal beslemeyi düşünen akılsızlara taviz verirsek gök girsin kızıl çıksın