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2 dk
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İletişim Bakanlığı: 'Dolar 15 gün sonra 40 TL olacak' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmıyor
İletişim Bakanlığı: 'Dolar 15 gün sonra 40 TL olacak' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmıyor
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve haber kuruluşlarında "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu. Dolar, 15 gün sonra 40 TL olacak”... 17.03.2024, Sputnik Türkiye
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dezenformasyon
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin X hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu’, ‘Dolar, 15 gün sonra 40 TL olacak’, “Merkez Bankası’nın raporu sızdı’ şeklindeki iddialar doğru değildir. Doların 15 gün sonra 40 TL olacağına dair herhangi bir rapor kesinlikle yoktur. Söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının her ay yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi manipülatif şekilde dezenformasyona konu edilmiştir” denildi.Sızdırılan belgenin 'anket' olduğu açıklandı TCMB’nin her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sormakta ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmakta olduğunun belirtildiği paylaşımda, kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, 'sızdırılmış belge' olarak nitelendirilmesinin manipülasyonu gözler önüne serdiği kaydedildi.SPK ve BM suç duyurusunda bulunacakSermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası’nın bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kenar başlıklı TCK md. 217/A hükmünden suç duyurusunda bulunacağını bildiren paylaşımda manipülatif amaçlarla kasıtlı olarak servis edildiği açıkça görülen yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240315/merkez-bankasi-yayimladi-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahmini-degisti-1081711675.html
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ekonomi, dolar, dolar/tl, kur, iletişim bakanı, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon
ekonomi, dolar, dolar/tl, kur, iletişim bakanı, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon

İletişim Bakanlığı: 'Dolar 15 gün sonra 40 TL olacak' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmıyor

09:35 17.03.2024
© AFP 2023 / SIMON MAINAdolar ABD
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© AFP 2023 / SIMON MAINA
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve haber kuruluşlarında "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu. Dolar, 15 gün sonra 40 TL olacak” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin X hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu’, ‘Dolar, 15 gün sonra 40 TL olacak’, “Merkez Bankası’nın raporu sızdı’ şeklindeki iddialar doğru değildir. Doların 15 gün sonra 40 TL olacağına dair herhangi bir rapor kesinlikle yoktur. Söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının her ay yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi manipülatif şekilde dezenformasyona konu edilmiştir” denildi.

Sızdırılan belgenin 'anket' olduğu açıklandı

TCMB’nin her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sormakta ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmakta olduğunun belirtildiği paylaşımda, kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, 'sızdırılmış belge' olarak nitelendirilmesinin manipülasyonu gözler önüne serdiği kaydedildi.

SPK ve BM suç duyurusunda bulunacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası’nın bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kenar başlıklı TCK md. 217/A hükmünden suç duyurusunda bulunacağını bildiren paylaşımda manipülatif amaçlarla kasıtlı olarak servis edildiği açıkça görülen yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
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Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
15 Mart, 10:11
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