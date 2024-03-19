Bu hafta açıklanacak: Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rusya seçimde rekor kırdı, Batı sınıfta kaldı
00:19
2 dk
SESLİ HABER
Rostelekom: Seçimlerde 90 binin üzerinde siber saldırı düzenlendi
00:32
1 dk
SESLİ HABER
Fransız gözlemci: Ruslar, Fransızlardan çok daha mutlu
00:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
01:00
8 dk
SESLİ HABER
Rusya’da seçime rekor katılım için Batı’ya teşekkür mesajı
01:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
02:00
13 dk
SESLİ HABER
Uluslararası gözlemci: Rusya bu konuda dünyanın en iyilerinden
02:25
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: ABD, Rusya’yı kontrol altında tutmak için 2.1 milyar dolar harcayacak
03:00
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan, İsrail’in saldırganlık politikasını sürdürdüğünü söyledi
03:12
3 dk
SESLİ HABER
İtalyan uzman: Rusya, Batı ile ilişkilerde güvenlik garantileri konusunu gündeme getiriyor
03:25
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray açıkladı: ABD, Ukrayna’ya asker göndermeyecek
03:47
1 dk
SESLİ HABER
Stoltenberg'den Rus hipersonik silahlarına dair açıklama
04:00
3 dk
SESLİ HABER
Telegraph: ABD'nin çekilmesine hazırlanmak gerekiyor
04:14
2 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ABD suçlu olduğu için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor
04:38
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın ABD Büyükelçisi’nden tehdit iddiası
04:51
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden ‘yabancı militan’ itirafı
05:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Rusya, NATO ile çatışma istemiyor
05:15
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya katıldıktan sonra Kırım’ın başarıları açıklandı
05:27
2 dk
SESLİ HABER
Uluslararası gözlemci: Rusya bu konuda dünyanın en iyilerinden
06:00
2 dk
SESLİ HABER
Rostelekom: Seçimlerde 90 binin üzerinde siber saldırı düzenlendi
06:14
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da seçime rekor katılım için Batı’ya teşekkür mesajı
06:26
2 dk
SESLİ HABER
Fransız gözlemci: Ruslar, Fransızlardan çok daha mutlu
06:39
2 dk
SESLİ HABER
Rusya seçimde rekor kırdı, Batı sınıfta kaldı
06:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: İktidar kriz olduğunu reddediyor
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rusya devlet başkanlığı seçimleri Putin'in tarihi zaferiyle sonuçlandı.
13:30
35 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
'Bu da mı gol değil?' repliği hafızalara kazınmıştı
14:09
11 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray açıkladı: Ukrayna ordusu geri çekiliyor
14:28
2 dk
SESLİ HABER
İlaçların özellikleri hastalardan gizlendi
14:36
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu seçim güvenliği hakkında konuştu
14:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzmandan Rusya’ya övgü: Muazzam üstünlüğe sahipler
17:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İtalya’dan uyarı: 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir hata
18:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kakao fiyatı ikiye katlandı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2 milyon genç ne okuyor ne de çalışıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ülke dolandıran Türk'ün bilinmeyenleri
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye kişi başına düşen doktor sayısı listesinde sonuncu
12:06
83 dk
HABER MASASI
Ermenistan Başbakanı Paşinyan yine savaş sinyali verdi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240319/bu-hafta-aciklanacak-merkez-bankasi-faiz-karari-ne-olur-1081830783.html
Bu hafta açıklanacak: Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
Bu hafta açıklanacak: Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası'nın mart ayı faiz kararı için gözler PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısına çevrildi. Yılın üçüncü PPK toplantısı ardından faiz kararı... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T11:06+0300
2024-03-19T11:06+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
faiz indirimi
faiz oranı
türk lirası
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22ce20cbfe73584b03ac18f84888c926.jpg
Merkez Bankası mart ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. Dolar, altın ve borsa yatırımlarını etkileyen faiz kararı öncesinde yatırımcılar güvenli limanlarına çekildi. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak. TCMB, faiz kararını saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu.Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Dolar/TL beklentisi ise 40,02'den 40,53'e çıktı.Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.Bir önceki anket döneminde 34,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 33,3 milyar dolara indi.Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 31,8 milyar dolara geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20240301/merkez-bankasi-odeme-sistemi-guncellendi-1081259811.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1fb7f3b8aa22889ed4b1bf50781e4536.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
merkez bankası faiz kararı,merkez bankası,faiz artırımı,merkez bankası faiz artıracakmı,merkez bankası faiz kararı ne zaman,faiz açıklandı mı
merkez bankası faiz kararı,merkez bankası,faiz artırımı,merkez bankası faiz artıracakmı,merkez bankası faiz kararı ne zaman,faiz açıklandı mı

Bu hafta açıklanacak: Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

11:06 19.03.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© AA
Abone ol
Merkez Bankası'nın mart ayı faiz kararı için gözler PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısına çevrildi. Yılın üçüncü PPK toplantısı ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, ayında kaçında yapılacak?
Merkez Bankası mart ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. Dolar, altın ve borsa yatırımlarını etkileyen faiz kararı öncesinde yatırımcılar güvenli limanlarına çekildi. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak. TCMB, faiz kararını saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu.
Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Dolar/TL beklentisi ise 40,02'den 40,53'e çıktı.
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde 34,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 33,3 milyar dolara indi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 31,8 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
EKONOMİ
Merkez Bankası ödeme sistemi güncellendi
1 Mart, 13:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала