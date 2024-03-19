https://sputniknews.com.tr/20240319/bu-hafta-aciklanacak-merkez-bankasi-faiz-karari-ne-olur-1081830783.html

Bu hafta açıklanacak: Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Bu hafta açıklanacak: Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası'nın mart ayı faiz kararı için gözler PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısına çevrildi. Yılın üçüncü PPK toplantısı ardından faiz kararı... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T11:06+0300

2024-03-19T11:06+0300

2024-03-19T11:06+0300

ekonomi

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Merkez Bankası mart ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. Dolar, altın ve borsa yatırımlarını etkileyen faiz kararı öncesinde yatırımcılar güvenli limanlarına çekildi. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak. TCMB, faiz kararını saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu.Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Dolar/TL beklentisi ise 40,02'den 40,53'e çıktı.Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.Bir önceki anket döneminde 34,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 33,3 milyar dolara indi.Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 31,8 milyar dolara geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20240301/merkez-bankasi-odeme-sistemi-guncellendi-1081259811.html

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