https://sputniknews.com.tr/20240301/merkez-bankasi-odeme-sistemi-guncellendi-1081259811.html

Merkez Bankası ödeme sistemi güncellendi

Merkez Bankası ödeme sistemi güncellendi

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası, ödeme sisteminde güncellemeye gitti. Yeni sistem 23 Şubat 2024 tarihi itibarıyla hizmet vermeye başladı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T13:41+0300

2024-03-01T13:41+0300

2024-03-01T13:41+0300

ekonomi

merkez bankası

ödeme

ekonomi

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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, "Ödeme Sistemleri" yeni teknoloji ve mimari ile yenilenerek devreye alındı.Sistemin 23 Şubat 2024 tarihi itibarıyla hizmet vermeye başladığı belirtildi.Ödeme Sistemleri, 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Bu sistem üzerinden yaklaşık 780 milyon adet işlemin mutabakatı gerçekleştirildi.Günlük ortalama işlem adedi ise 3,1 milyon.

https://sputniknews.com.tr/20240229/bakan-simsek-g20-bakanlar-ve-merkez-bankasi-baskanlari-toplantisina-katildi-1081238259.html

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merkez bankası, ödeme, ekonomi