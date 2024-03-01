https://sputniknews.com.tr/20240301/merkez-bankasi-odeme-sistemi-guncellendi-1081259811.html
Merkez Bankası ödeme sistemi güncellendi
Merkez Bankası ödeme sistemi güncellendi
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, ödeme sisteminde güncellemeye gitti. Yeni sistem 23 Şubat 2024 tarihi itibarıyla hizmet vermeye başladı. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T13:41+0300
2024-03-01T13:41+0300
2024-03-01T13:41+0300
ekonomi
merkez bankası
ödeme
ekonomi
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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, "Ödeme Sistemleri" yeni teknoloji ve mimari ile yenilenerek devreye alındı.Sistemin 23 Şubat 2024 tarihi itibarıyla hizmet vermeye başladığı belirtildi.Ödeme Sistemleri, 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Bu sistem üzerinden yaklaşık 780 milyon adet işlemin mutabakatı gerçekleştirildi.Günlük ortalama işlem adedi ise 3,1 milyon.
https://sputniknews.com.tr/20240229/bakan-simsek-g20-bakanlar-ve-merkez-bankasi-baskanlari-toplantisina-katildi-1081238259.html
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merkez bankası, ödeme, ekonomi
merkez bankası, ödeme, ekonomi
Merkez Bankası ödeme sistemi güncellendi
Merkez Bankası, ödeme sisteminde güncellemeye gitti. Yeni sistem 23 Şubat 2024 tarihi itibarıyla hizmet vermeye başladı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, "Ödeme Sistemleri" yeni teknoloji ve mimari ile yenilenerek devreye alındı.
Sistemin 23 Şubat 2024 tarihi itibarıyla hizmet vermeye başladığı belirtildi.
Ödeme Sistemleri, 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Bu sistem üzerinden yaklaşık 780 milyon adet işlemin mutabakatı gerçekleştirildi.
Günlük ortalama işlem adedi ise 3,1 milyon.