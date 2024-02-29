https://sputniknews.com.tr/20240229/bakan-simsek-g20-bakanlar-ve-merkez-bankasi-baskanlari-toplantisina-katildi-1081238259.html

Bakan Şimşek, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı

Bakan Şimşek, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, katıldığı G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına ilişkin "Gerçekleştirdiğim ikili görüşmelerde Türkiye... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T22:00+0300

2024-02-29T22:00+0300

2024-02-29T22:00+0300

ekonomi

g20

merkez bankası

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'ün ilk G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı.Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.Yılın ilk G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldıklarını bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20240229/simsek-buyume-rakamlarini-degerlendirdi-buyumenin-ucte-biri-makine-ve-techizat-yatirimlarindan-1081208772.html

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g20, merkez bankası