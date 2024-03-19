Bakan Tekin: İstanbul’daki eğitim yatırımlarındaki tıkanmalar belediyenin diyalog kurmamasından

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rusya seçimde rekor kırdı, Batı sınıfta kaldı
00:19
2 dk
SESLİ HABER
Rostelekom: Seçimlerde 90 binin üzerinde siber saldırı düzenlendi
00:32
1 dk
SESLİ HABER
Fransız gözlemci: Ruslar, Fransızlardan çok daha mutlu
00:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
01:00
8 dk
SESLİ HABER
Rusya’da seçime rekor katılım için Batı’ya teşekkür mesajı
01:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
02:00
13 dk
SESLİ HABER
Uluslararası gözlemci: Rusya bu konuda dünyanın en iyilerinden
02:25
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: ABD, Rusya’yı kontrol altında tutmak için 2.1 milyar dolar harcayacak
03:00
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan, İsrail’in saldırganlık politikasını sürdürdüğünü söyledi
03:12
3 dk
SESLİ HABER
İtalyan uzman: Rusya, Batı ile ilişkilerde güvenlik garantileri konusunu gündeme getiriyor
03:25
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray açıkladı: ABD, Ukrayna’ya asker göndermeyecek
03:47
1 dk
SESLİ HABER
Stoltenberg'den Rus hipersonik silahlarına dair açıklama
04:00
3 dk
SESLİ HABER
Telegraph: ABD'nin çekilmesine hazırlanmak gerekiyor
04:14
2 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ABD suçlu olduğu için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor
04:38
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın ABD Büyükelçisi’nden tehdit iddiası
04:51
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden ‘yabancı militan’ itirafı
05:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Rusya, NATO ile çatışma istemiyor
05:15
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya katıldıktan sonra Kırım’ın başarıları açıklandı
05:27
2 dk
SESLİ HABER
Uluslararası gözlemci: Rusya bu konuda dünyanın en iyilerinden
06:00
2 dk
SESLİ HABER
Rostelekom: Seçimlerde 90 binin üzerinde siber saldırı düzenlendi
06:14
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da seçime rekor katılım için Batı’ya teşekkür mesajı
06:26
2 dk
SESLİ HABER
Fransız gözlemci: Ruslar, Fransızlardan çok daha mutlu
06:39
2 dk
SESLİ HABER
Rusya seçimde rekor kırdı, Batı sınıfta kaldı
06:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: İktidar kriz olduğunu reddediyor
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rusya devlet başkanlığı seçimleri Putin'in tarihi zaferiyle sonuçlandı.
13:30
35 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
'Bu da mı gol değil?' repliği hafızalara kazınmıştı
14:09
11 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray açıkladı: Ukrayna ordusu geri çekiliyor
14:28
2 dk
SESLİ HABER
İlaçların özellikleri hastalardan gizlendi
14:36
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu seçim güvenliği hakkında konuştu
14:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Batı, Putin’in toplumsal desteğinin bu kadar olacağını beklemiyordu. Rusya toplumu kenetlendi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzmandan Rusya’ya övgü: Muazzam üstünlüğe sahipler
17:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İtalya’dan uyarı: 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir hata
18:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kakao fiyatı ikiye katlandı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2 milyon genç ne okuyor ne de çalışıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ülke dolandıran Türk'ün bilinmeyenleri
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye kişi başına düşen doktor sayısı listesinde sonuncu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ermenistan Başbakanı Paşinyan yine savaş sinyali verdi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlerde sona doğru
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Batı Basını: Çin boykot edebilir
17:45
1 dk
SESLİ HABER
‘Putin, kolektif Batı’yı yendi’
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Almanya: Putin'i tebrik etmeyeceğiz
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: ‘ABD'nin Rusofobi politikası çöktü’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Fransız vekilden seçim yorumu: Macron’un sözleri Putin’e yaradı
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Asker gönderecekti, ithalatı kısıtlama çağrısına katıldı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump: ABD’yi Biden yönetmiyor
19:09
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İngiltere’ye yanıt: Kate Middleton’u arayın
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da seçime katılım oranı rekoru kırıldı: Yüzde 77.44
19:36
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240319/bakan-tekin-istanbuldaki-egitim-yatirimlarindaki-tikanmalar-belediyenin-diyalog-kurmamasindan-1081851702.html
Bakan Tekin: İstanbul’daki eğitim yatırımlarındaki tıkanmalar belediyenin diyalog kurmamasından
Bakan Tekin: İstanbul’daki eğitim yatırımlarındaki tıkanmalar belediyenin diyalog kurmamasından
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “2018 sonrası İstanbul'daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili olarak yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesi’nin bu... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T19:02+0300
2024-03-19T19:02+0300
yusuf tekin
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ibb
eğitim
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077069184_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_07935f41ef17fbd587021eebec0ecc0e.jpg
Beyoğlu Hasköy’de inşa edilecek 24 derslikli ortaokul için temel atma törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2018 sonrası İstanbul'daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili olarak yaşanan tıkanmalarda, Büyükşehir Belediyesi’nin bakanlıkla yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söyledi. 'Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en az yarı yarıya azalmış durumda'Türkiye’de 2002 yılına kadar var olan okul sayısının 2 katı kadar okula erişildiğini belirten Bakan Tekin, ”Ben bir hususun altını çizmek istiyorum. Biz Haydar Ali Başkanın çizdiği projeksiyon, hayırsever konuşurken söylediği Türkiye yüz yılını inşa edecek çocuklar yetiştirme idealini hayata geçirebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu anlamda fiziksel altyapı eksikliğinin giderilmesi bizim önceliklerimizden. Şu anda Türkiye’nin hemen hemen tamamında 2002 yılına kadar var olan okul sayısının 2 katı kadar okula erişmiş durumdayız. Beyoğlu’ndaki rakamlarda öyle öğrenci sayısı 2002’dekiyle beraber karşılaştırdığımızda sabit olmasına rağmen okul, derslik ve öğretmen sayısı ikiye katlanmış durumda. Bunun anamı şu, derslikteki, sınıflardaki öğrenci sayısı en az azalmış durumda. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en az yarı yarıya azalmış durumda. Ama eğitimin niteliğinin daha da artırılması için ihtiyaç duyduğumuz altyapı bitmiyor, devam ediyor” dedi. 'Eğitim yatırımlarındaki tıkanmalar, Büyükşehir Belediyesi’nin bizle diyalog içerisinde olmamasından kaynaklanıyor'İstanbul’daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili konuşan Bakan Tekin, “Biz de kendimizi bu anlamda sürekli revize ediyoruz. Biz bunları yaparken Belediye Başkanlarının bizlere çok destek olmaları lazım. 2018 sonrası İstanbul’daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili olarak yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamda bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla inşallah yeni dönemde kendi siyasi kariyerinden çok İstanbul'un gençlerini, çocuklarını tercih edecek, İstanbul’un eğitim ve öğretim altyapısına önem verecek bir Büyükşehir Belediye başkanına hep beraber sahip oluruz. Bu bizim, Milli Eğitim Bakanlığımız açısından önemli. Ben Haydar Ali Başkan’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Beyoğlu'nda bu anlamda bize sürekli destek oldu. Biz böyle Belediye Başkanlarıyla beraber inşallah Türkiye yüz yılını inşa etmiş olacağız. Hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum. Dört tane hayırsever 1 ortaokul anaokul yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240319/murat-kurumdan-kanal-istanbul-sorusuna-yanit-1081821868.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077069184_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_6e37a3238be71be2d6186a00167fe0d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yusuf tekin, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, eğitim
yusuf tekin, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, eğitim

Bakan Tekin: İstanbul’daki eğitim yatırımlarındaki tıkanmalar belediyenin diyalog kurmamasından

19:02 19.03.2024
© AA / Abdulhamid HoşbaşMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Eğitimde Bir Adım Ötesi” Zirvesi’nde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Eğitimde Bir Adım Ötesi” Zirvesi’nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “2018 sonrası İstanbul'daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili olarak yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamda bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım” dedi.
Beyoğlu Hasköy’de inşa edilecek 24 derslikli ortaokul için temel atma törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2018 sonrası İstanbul'daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili olarak yaşanan tıkanmalarda, Büyükşehir Belediyesi’nin bakanlıkla yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söyledi.

'Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en az yarı yarıya azalmış durumda'

Türkiye’de 2002 yılına kadar var olan okul sayısının 2 katı kadar okula erişildiğini belirten Bakan Tekin, ”Ben bir hususun altını çizmek istiyorum. Biz Haydar Ali Başkanın çizdiği projeksiyon, hayırsever konuşurken söylediği Türkiye yüz yılını inşa edecek çocuklar yetiştirme idealini hayata geçirebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu anlamda fiziksel altyapı eksikliğinin giderilmesi bizim önceliklerimizden. Şu anda Türkiye’nin hemen hemen tamamında 2002 yılına kadar var olan okul sayısının 2 katı kadar okula erişmiş durumdayız. Beyoğlu’ndaki rakamlarda öyle öğrenci sayısı 2002’dekiyle beraber karşılaştırdığımızda sabit olmasına rağmen okul, derslik ve öğretmen sayısı ikiye katlanmış durumda. Bunun anamı şu, derslikteki, sınıflardaki öğrenci sayısı en az azalmış durumda. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en az yarı yarıya azalmış durumda. Ama eğitimin niteliğinin daha da artırılması için ihtiyaç duyduğumuz altyapı bitmiyor, devam ediyor” dedi.

'Eğitim yatırımlarındaki tıkanmalar, Büyükşehir Belediyesi’nin bizle diyalog içerisinde olmamasından kaynaklanıyor'


İstanbul’daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili konuşan Bakan Tekin, “Biz de kendimizi bu anlamda sürekli revize ediyoruz. Biz bunları yaparken Belediye Başkanlarının bizlere çok destek olmaları lazım. 2018 sonrası İstanbul’daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili olarak yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamda bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla inşallah yeni dönemde kendi siyasi kariyerinden çok İstanbul'un gençlerini, çocuklarını tercih edecek, İstanbul’un eğitim ve öğretim altyapısına önem verecek bir Büyükşehir Belediye başkanına hep beraber sahip oluruz. Bu bizim, Milli Eğitim Bakanlığımız açısından önemli. Ben Haydar Ali Başkan’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Beyoğlu'nda bu anlamda bize sürekli destek oldu. Biz böyle Belediye Başkanlarıyla beraber inşallah Türkiye yüz yılını inşa etmiş olacağız. Hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum. Dört tane hayırsever 1 ortaokul anaokul yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Murat Kurum'dan Kanal İstanbul sorusuna yanıt
01:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала