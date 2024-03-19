https://sputniknews.com.tr/20240319/bakan-tekin-istanbuldaki-egitim-yatirimlarindaki-tikanmalar-belediyenin-diyalog-kurmamasindan-1081851702.html
Bakan Tekin: İstanbul’daki eğitim yatırımlarındaki tıkanmalar belediyenin diyalog kurmamasından
Bakan Tekin: İstanbul’daki eğitim yatırımlarındaki tıkanmalar belediyenin diyalog kurmamasından
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “2018 sonrası İstanbul'daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili olarak yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesi’nin bu... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T19:02+0300
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2024-03-19T19:02+0300
yusuf tekin
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ibb
eğitim
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Beyoğlu Hasköy’de inşa edilecek 24 derslikli ortaokul için temel atma törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2018 sonrası İstanbul'daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili olarak yaşanan tıkanmalarda, Büyükşehir Belediyesi’nin bakanlıkla yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söyledi. 'Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en az yarı yarıya azalmış durumda'Türkiye’de 2002 yılına kadar var olan okul sayısının 2 katı kadar okula erişildiğini belirten Bakan Tekin, ”Ben bir hususun altını çizmek istiyorum. Biz Haydar Ali Başkanın çizdiği projeksiyon, hayırsever konuşurken söylediği Türkiye yüz yılını inşa edecek çocuklar yetiştirme idealini hayata geçirebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu anlamda fiziksel altyapı eksikliğinin giderilmesi bizim önceliklerimizden. Şu anda Türkiye’nin hemen hemen tamamında 2002 yılına kadar var olan okul sayısının 2 katı kadar okula erişmiş durumdayız. Beyoğlu’ndaki rakamlarda öyle öğrenci sayısı 2002’dekiyle beraber karşılaştırdığımızda sabit olmasına rağmen okul, derslik ve öğretmen sayısı ikiye katlanmış durumda. Bunun anamı şu, derslikteki, sınıflardaki öğrenci sayısı en az azalmış durumda. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en az yarı yarıya azalmış durumda. Ama eğitimin niteliğinin daha da artırılması için ihtiyaç duyduğumuz altyapı bitmiyor, devam ediyor” dedi. 'Eğitim yatırımlarındaki tıkanmalar, Büyükşehir Belediyesi’nin bizle diyalog içerisinde olmamasından kaynaklanıyor'İstanbul’daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili konuşan Bakan Tekin, “Biz de kendimizi bu anlamda sürekli revize ediyoruz. Biz bunları yaparken Belediye Başkanlarının bizlere çok destek olmaları lazım. 2018 sonrası İstanbul’daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili olarak yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamda bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla inşallah yeni dönemde kendi siyasi kariyerinden çok İstanbul'un gençlerini, çocuklarını tercih edecek, İstanbul’un eğitim ve öğretim altyapısına önem verecek bir Büyükşehir Belediye başkanına hep beraber sahip oluruz. Bu bizim, Milli Eğitim Bakanlığımız açısından önemli. Ben Haydar Ali Başkan’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Beyoğlu'nda bu anlamda bize sürekli destek oldu. Biz böyle Belediye Başkanlarıyla beraber inşallah Türkiye yüz yılını inşa etmiş olacağız. Hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum. Dört tane hayırsever 1 ortaokul anaokul yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
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yusuf tekin, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, eğitim
yusuf tekin, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, eğitim
Bakan Tekin: İstanbul’daki eğitim yatırımlarındaki tıkanmalar belediyenin diyalog kurmamasından
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “2018 sonrası İstanbul'daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili olarak yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamda bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım” dedi.
Beyoğlu Hasköy’de inşa edilecek 24 derslikli ortaokul için temel atma törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2018 sonrası İstanbul'daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili olarak yaşanan tıkanmalarda, Büyükşehir Belediyesi’nin bakanlıkla yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söyledi.
'Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en az yarı yarıya azalmış durumda'
Türkiye’de 2002 yılına kadar var olan okul sayısının 2 katı kadar okula erişildiğini belirten Bakan Tekin, ”Ben bir hususun altını çizmek istiyorum. Biz Haydar Ali Başkanın çizdiği projeksiyon, hayırsever konuşurken söylediği Türkiye yüz yılını inşa edecek çocuklar yetiştirme idealini hayata geçirebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu anlamda fiziksel altyapı eksikliğinin giderilmesi bizim önceliklerimizden. Şu anda Türkiye’nin hemen hemen tamamında 2002 yılına kadar var olan okul sayısının 2 katı kadar okula erişmiş durumdayız. Beyoğlu’ndaki rakamlarda öyle öğrenci sayısı 2002’dekiyle beraber karşılaştırdığımızda sabit olmasına rağmen okul, derslik ve öğretmen sayısı ikiye katlanmış durumda. Bunun anamı şu, derslikteki, sınıflardaki öğrenci sayısı en az azalmış durumda. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en az yarı yarıya azalmış durumda. Ama eğitimin niteliğinin daha da artırılması için ihtiyaç duyduğumuz altyapı bitmiyor, devam ediyor” dedi.
'Eğitim yatırımlarındaki tıkanmalar, Büyükşehir Belediyesi’nin bizle diyalog içerisinde olmamasından kaynaklanıyor'
İstanbul’daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili konuşan Bakan Tekin, “Biz de kendimizi bu anlamda sürekli revize ediyoruz. Biz bunları yaparken Belediye Başkanlarının bizlere çok destek olmaları lazım. 2018 sonrası İstanbul’daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili olarak yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamda bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla inşallah yeni dönemde kendi siyasi kariyerinden çok İstanbul'un gençlerini, çocuklarını tercih edecek, İstanbul’un eğitim ve öğretim altyapısına önem verecek bir Büyükşehir Belediye başkanına hep beraber sahip oluruz. Bu bizim, Milli Eğitim Bakanlığımız açısından önemli. Ben Haydar Ali Başkan’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Beyoğlu'nda bu anlamda bize sürekli destek oldu. Biz böyle Belediye Başkanlarıyla beraber inşallah Türkiye yüz yılını inşa etmiş olacağız. Hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum. Dört tane hayırsever 1 ortaokul anaokul yapıyorlar” ifadelerini kullandı.