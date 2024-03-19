https://sputniknews.com.tr/20240319/artyomoskta-ukrayna-helikopteri-dusuruldu-1081825809.html
Artyomosk’ta Ukrayna helikopteri düşürüldü
Artyomosk’ta Ukrayna helikopteri düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rus ordusu Güney Askeri Grubuna bağlı Buk-M1 hava savunma füze sistemi biriminin, Artyomovsk istikametinde Ukrayna taarruz helikopterine tuzak kurarak onu... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T09:14+0300
2024-03-19T09:14+0300
2024-03-19T09:14+0300
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ukrayna ordusu
askeri helikopter
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Buk-M1 hava savunma füze sistemi tümeninin Tihiy (sessiz) lakaplı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, “Komuta merkezinden düşmanın ulaşım aracını tespit etme emri geldi. İrtifası neredeyse 500-600 metreydi. Rahat bir şekilde onu bulduk ve yaklaşık 10 kilometre takip ettik. Üzerimize geldiğini biliyorduk. Menzilimize girer girmez yok ettik” ifadesini kullandı.Ukrayna helikopterinin cepheye 7-8 kilometre mesafede yok edildiğini anlatan Tihiy, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’nın Belgorod ve Voronej bölgelerinde 2 Ukrayna İHA’sı engellendiRusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Belgorod ve Voronej bölgelerinde dün gece iki adet insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek vurulduğunu belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Rus hava savunma sistemlerinin biri Belgorod, diğeri Voronej bölgesinde olmak üzere iki İHA tespit ederek etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240318/rusya-ukrayna-guvenlik-servisi-ve-silahli-kuvvetleri-komutanlarinin-toplanti-noktasi-vuruldu-1081812690.html
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rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, ukrayna ordusu, askeri helikopter, saldırı helikopteri, rusya savunma bakanlığı, buk-m1-2
rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, ukrayna ordusu, askeri helikopter, saldırı helikopteri, rusya savunma bakanlığı, buk-m1-2
Artyomosk’ta Ukrayna helikopteri düşürüldü
Rus ordusu Güney Askeri Grubuna bağlı Buk-M1 hava savunma füze sistemi biriminin, Artyomovsk istikametinde Ukrayna taarruz helikopterine tuzak kurarak onu düşürdüğü belirtildi.
Buk-M1 hava savunma füze sistemi tümeninin Tihiy (sessiz) lakaplı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, “Komuta merkezinden düşmanın ulaşım aracını tespit etme emri geldi. İrtifası neredeyse 500-600 metreydi. Rahat bir şekilde onu bulduk ve yaklaşık 10 kilometre takip ettik. Üzerimize geldiğini biliyorduk. Menzilimize girer girmez yok ettik” ifadesini kullandı.
Ukrayna helikopterinin cepheye 7-8 kilometre mesafede yok edildiğini anlatan Tihiy, sözlerini şöyle sürdürdü:
Aldığımız bilgiye göre, dolu uçuyordu. Bu yüzden taarruz helikopteri olma ihtimali güçlü. Oldukça uzun zamandır bu hedefi arıyorduk. Gözlem ve uyarı araçları yerleştirildi. Nihayetinde alınan tüm tedbirler sonucu görevi yerine getirdik ve hedefi vurmayı başardık.
Rusya’nın Belgorod ve Voronej bölgelerinde 2 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Belgorod ve Voronej bölgelerinde dün gece iki adet insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Rus hava savunma sistemlerinin biri Belgorod, diğeri Voronej bölgesinde olmak üzere iki İHA tespit ederek etkisiz hale getirdiği kaydedildi.