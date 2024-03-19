https://sputniknews.com.tr/20240319/artyomoskta-ukrayna-helikopteri-dusuruldu-1081825809.html

Artyomosk’ta Ukrayna helikopteri düşürüldü

Artyomosk’ta Ukrayna helikopteri düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rus ordusu Güney Askeri Grubuna bağlı Buk-M1 hava savunma füze sistemi biriminin, Artyomovsk istikametinde Ukrayna taarruz helikopterine tuzak kurarak onu... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T09:14+0300

2024-03-19T09:14+0300

2024-03-19T09:14+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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ukrayna ordusu

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saldırı helikopteri

rusya savunma bakanlığı

buk-m1-2

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Buk-M1 hava savunma füze sistemi tümeninin Tihiy (sessiz) lakaplı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, “Komuta merkezinden düşmanın ulaşım aracını tespit etme emri geldi. İrtifası neredeyse 500-600 metreydi. Rahat bir şekilde onu bulduk ve yaklaşık 10 kilometre takip ettik. Üzerimize geldiğini biliyorduk. Menzilimize girer girmez yok ettik” ifadesini kullandı.Ukrayna helikopterinin cepheye 7-8 kilometre mesafede yok edildiğini anlatan Tihiy, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’nın Belgorod ve Voronej bölgelerinde 2 Ukrayna İHA’sı engellendiRusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Belgorod ve Voronej bölgelerinde dün gece iki adet insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek vurulduğunu belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Rus hava savunma sistemlerinin biri Belgorod, diğeri Voronej bölgesinde olmak üzere iki İHA tespit ederek etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, ukrayna ordusu, askeri helikopter, saldırı helikopteri, rusya savunma bakanlığı, buk-m1-2