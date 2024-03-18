Rusya: Ukrayna Güvenlik Servisi ve Silahlı Kuvvetleri komutanlarının toplantı noktası vuruldu

Özel askeri harekatta son 24 saat içinde yaşanan gelişmeleri aktaran Savunma Bakanlığı, Ukraynalı üst düzey komutanların toplantı yaptığı noktanın başarıyla vurulduğunun altını çizdi.



Cephelerdeki durumu da aktaran Savunma Bakanlığı'nın brifingine göre Kupyansk yönünde 'Zapad' (Batı) askeri grubu, havacı ve topçu birliklerle koordinasyon halinde Ukraynalı güçlere bombardıman düzenledi. Ukrayna ordusu, 60 asker ile ABD yapımı M777 topçu sistemi ve Grad çok namlulu roketatar sistemi kaybetti.



Belgorod yönünde Rus birlikler, Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının Belgorod Bölgesi'nin Kozinka köyüne sızma girişimlerini püskürterek 150 asker, 2 tank, 3 otomobil ve Çekya yapımı Vampire çok namlulu roketatar sistemini imha etti.



Donetsk yönünde düşmanın 1 karşı saldırısı akamete uğratıldı. 380 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirilirken biri ABD yapımı M113 zırhlı aracı olmak üzere 2 zırhlı araç imha edildi.



Avdeyevka yönünde Ukrayna ordusunun 7 karşı saldırısı bastırıldı. Cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, 295 Ukrayna askerini ve İngiltere yapımı FH-70 obüsünü etkisiz hale getirdi.



Güney Donetsk yönündeki silahlı faaliyetler sonucu 130, Herson yönünde ise 55 Ukrayna askeri öldürüldü. Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 1 Mi-8 helikopteri, 143 İHA, 22 Vampire ve Grad roketi, 3 Uragan roketi ve 1 ABD yapımı HIMARS roketi de imha edildi.