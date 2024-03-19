https://sputniknews.com.tr/20240319/arda-turana-ispanyada-vergi-kacirma-sucundan-1-yil-hapis-cezasi-1081854884.html
Arda Turan'a İspanya'da vergi kaçırma suçundan 1 yıl hapis cezası
Arda Turan'a İspanya'da vergi kaçırma suçundan 1 yıl hapis cezası
Sputnik Türkiye
Arda Turan, Atletico Madrid ile Barcelona'da oynadığı 2015 ve 2016 yıllarında İspanya maliyesinden vergi kaçırdığına dair iki farklı suçtan 1 yıl hapis cezası... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T21:00+0300
2024-03-19T21:00+0300
2024-03-19T21:00+0300
arda turan
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vergi beyanı
ceza
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Futbolculuk döneminde Atletico Madrid ile Barcelona'da oynadığı 2015 ve 2016 yıllarında İspanya maliyesinden vergi kaçırmakla suçlanan Arda Turan, her bir suç için 6'şar aydan toplamda 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Suçunu kabul eden Arda Turan'ın cezasının, savcılığın talebi ve gerek Devlet Avukatlığı kurumu gerekse savunma avukatlarının kabul etmesiyle iki yıl boyunca herhangi bir suç işlememesi şartıyla ertelendiği, Turan'ın cezaevine girmeyeceği öğrenildi.Dava sürecinde Maliye'ye olan 2015'ten 303 bin 162 euro ve 2016'dan 330 bin euro olan ceza tutarlarını ödediğini belirten Turan'ın, kalan 617 bin 773 euroluk borcunu ise 6 taksitle ödemesine karar verildi.Ayrıca Başsavcılığın, bu süre içinde herhangi bir suç işlememesi şartıyla cezanın iki yıl süreyle ertelenmesi yönündeki teklifin de Başsavcılık ve Turan'ın avukatlarının desteklediği belirtildi.Savcılığın hazırladığı belgede Arda Turan'ın, "İspanya'da kişisel gelir vergisi mükellefi statüsüne sahip olmasına ve 2015 yılında önemli gelir elde etmesine rağmen kişisel gelirini göstermediği ve İspanya'da vergi ödeme yükümlülüğünden kaçtığı" açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240319/arda-turan-belgeseli-geliyor-bu-kendimle-yuzlesme-hikayem-1081842697.html
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arda turan, ispanya, vergi, vergi kaçırma, vergi beyanı, ceza
arda turan, ispanya, vergi, vergi kaçırma, vergi beyanı, ceza
Arda Turan'a İspanya'da vergi kaçırma suçundan 1 yıl hapis cezası
Arda Turan, Atletico Madrid ile Barcelona'da oynadığı 2015 ve 2016 yıllarında İspanya maliyesinden vergi kaçırdığına dair iki farklı suçtan 1 yıl hapis cezası aldı.
Futbolculuk döneminde Atletico Madrid ile Barcelona'da oynadığı 2015 ve 2016 yıllarında İspanya maliyesinden vergi kaçırmakla suçlanan Arda Turan, her bir suç için 6'şar aydan toplamda 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Suçunu kabul eden Arda Turan'ın cezasının, savcılığın talebi ve gerek Devlet Avukatlığı kurumu gerekse savunma avukatlarının kabul etmesiyle iki yıl boyunca herhangi bir suç işlememesi şartıyla ertelendiği, Turan'ın cezaevine girmeyeceği öğrenildi.
Dava sürecinde Maliye'ye olan 2015'ten 303 bin 162 euro ve 2016'dan 330 bin euro olan ceza tutarlarını ödediğini belirten Turan'ın, kalan 617 bin 773 euroluk borcunu ise 6 taksitle ödemesine karar verildi.
Ayrıca Başsavcılığın, bu süre içinde herhangi bir suç işlememesi şartıyla cezanın iki yıl süreyle ertelenmesi yönündeki teklifin de Başsavcılık ve Turan'ın avukatlarının desteklediği belirtildi.
Savcılığın hazırladığı belgede Arda Turan'ın, "İspanya'da kişisel gelir vergisi mükellefi statüsüne sahip olmasına ve 2015 yılında önemli gelir elde etmesine rağmen kişisel gelirini göstermediği ve İspanya'da vergi ödeme yükümlülüğünden kaçtığı" açıklandı.