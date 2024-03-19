Arda Turan Belgeseli Geliyor: 'Bu, kendimle yüzleşme hikayem'

“Ben, Arda Turan. Bu hayatta büyük mutluluklar yaşadım, sayısız başarılar elde ettim; sevindim, üzüldüm, güldüm, ağladım. Çok sevdim, çok fazla sevildim. Yanlış anlattım bazen de yanlış anlaşıldım. Bu, sadece başarılarımı ve hatalarımı anlatan bir belgesel değil. Bu, kendimle yüzleşme hikayem. Beni ben yapan her şeyle, beni ben yapan herkesle birlikte”