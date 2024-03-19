https://sputniknews.com.tr/20240319/arda-turan-belgeseli-geliyor-bu-kendimle-yuzlesme-hikayem-1081842697.html
Arda Turan Belgeseli Geliyor: 'Bu, kendimle yüzleşme hikayem'
Arda Turan Belgeseli Geliyor: 'Bu, kendimle yüzleşme hikayem'
Sputnik Türkiye
Eski futbolcu, yeni teknik direktör Arda Turan'ın hayatı belgesel oldu. Turan belgeseli, "Bu, sadece başarılarımı ve hatalarımı anlatan bir belgesel değil. Bu... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T16:36+0300
2024-03-19T16:36+0300
2024-03-19T16:36+0300
yaşam
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futbol
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galatasaray
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Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın hayatı belgesel oluyor.Belgesel duyurusunu sosyal medya hesabından yapan Turan şu ifadeleri kullandı:'Arda Turan: Yüzleşme', Türk yapım şirketi Insignia Production tarafından Prime Video için üretilecek ve konsept tasarımını Okan Can Yantır, yaratıcı yönetmenliğini ise Umut Aral yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20231112/kahraman-zamani-uluslararasi-belgesel-film-festivaline-ankarada-yogun-ilgi-1077307882.html
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arda turan, belgesel, film, biyografi, futbol, futbolcu, galatasaray
arda turan, belgesel, film, biyografi, futbol, futbolcu, galatasaray
Arda Turan Belgeseli Geliyor: 'Bu, kendimle yüzleşme hikayem'
Eski futbolcu, yeni teknik direktör Arda Turan'ın hayatı belgesel oldu. Turan belgeseli, "Bu, sadece başarılarımı ve hatalarımı anlatan bir belgesel değil. Bu, kendimle yüzleşme hikayem" sözleri ile duyurdu.
Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın hayatı belgesel oluyor.
Belgesel duyurusunu sosyal medya hesabından yapan Turan şu ifadeleri kullandı:
“Ben, Arda Turan. Bu hayatta büyük mutluluklar yaşadım, sayısız başarılar elde ettim; sevindim, üzüldüm, güldüm, ağladım. Çok sevdim, çok fazla sevildim. Yanlış anlattım bazen de yanlış anlaşıldım. Bu, sadece başarılarımı ve hatalarımı anlatan bir belgesel değil. Bu, kendimle yüzleşme hikayem. Beni ben yapan her şeyle, beni ben yapan herkesle birlikte”
'Arda Turan: Yüzleşme', Türk yapım şirketi Insignia Production tarafından Prime Video için üretilecek ve konsept tasarımını Okan Can Yantır, yaratıcı yönetmenliğini ise Umut Aral yapacak.