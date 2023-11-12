https://sputniknews.com.tr/20231112/kahraman-zamani-uluslararasi-belgesel-film-festivaline-ankarada-yogun-ilgi-1077307882.html
'Kahraman Zamanı' Uluslararası Belgesel Film Festivali'ne Ankara’da yoğun ilgi
'Kahraman Zamanı' Uluslararası Belgesel Film Festivali'ne Ankara’da yoğun ilgi
Ankara Rus Evi'nde Ulusal Kanal ve Russia Today (RT) ortaklığında 'Kahraman Zamanı' adlı Uluslararası Belgesel Film Festivali gerçekleştirildi. Festivalde... 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T12:12+0300
2023-11-12T12:12+0300
2023-11-12T12:15+0300
türkiye
belgesel
rus
rus büyükelçiliği
rus evi
festival
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0c/1077307686_0:32:896:536_1920x0_80_0_0_66aedefef5418a300bbb05f67e17d3bb.jpg
Gösterildiği bir çok ülkede büyük beğeni 'Kahraman Zamanı' Uluslararası Belgesel Film Festivali bu kez Ankara’da izleyiciler ile buluştu. Festivalde 'Donbass genç gönüllüleri', 'Bir adım', 'Sahra Hastanesinin Azizleri' ve 'Oblast' belgeselleri yayınlandı.Rus Evi Ankara Müdürü Doç. Aleksandr Sotniçenko, Türkiye’de ilk defa Rus Belgesel Film Festivali yapıldığını söyledi. Rusya Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Aleksey İvanov da festivale gençlerin katılımının çoğunlukta olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi:'Kahraman doktorlar'Festivalde konuşan “Sahra Hastanesinin Azizleri" Belgeseli yönetmeni Olga Kiriy, “Filmin konusu hastanede çalışan doktorlar hakkında. Biz çatışmalar sırasında bu doktorlarla kalıyorduk. Çatışmalar oldukça yüksekti ve hala devam ediyor. Bütün bu doktorlar oraya gönüllü olarak gittiler, onlar kahraman” dedi.Birinci belgesel sonunda izleyicilerin sorularını yanıtlayan yönetmen Kiriy, Ukrayna’nın sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekti. “En çok sizi zorlayan neydi?” sorusuna yanıt veren Kiriy, "Bulunduğumuz yere roketler atılmıştı. O zaman endişelenmiştim” ifadesini kullandı.'Darya Dugina’ya saygıyla'Festivalde yönetmenliğini Zafer Alpuğan‘ın yaptığı Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Servis Şefi Özgür Altınbaş’ın Rusya’nın savaş bölgelerindeki izlenimlerini aktardığı “Oblast" belgeseli ilk kez yayınlandı. Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Özgür Altınbaş 'Oblast' adlı belgeseli anlattı. İki kez Donbass bölgesine gittiğini söyledi. Wagner’in merkezine girdiğini, Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ve Zaporojiye Oblastı Valisi Yevgeni Balitski ile söyleşi yaptığını belirten Altınbaş, şu ifadeleri kullandı:Topçu mermileriyle vurulan sivil yerleşim yerlerinden birçok görüntünün de yer aldığı belgesel "Darya Dugina'ya saygıyla" sözleriyle bitiyor.'Halkın direncini kıramadılar'Altınbaş izleyicilerden gelen soruları da yanıtladı. Sivillerin özellikle neden hedef alındığıyla ilgili soruya, Gazze örneğiyle yanıt verdi. Altınbaş, şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231016/ankarada-turkiye-klasik-otomobil-festivali-son-gununde-de-ilgiyle-takip-edildi-1076370505.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0c/1077307686_70:0:827:568_1920x0_80_0_0_dfdad32f7950173a01d3cc362b2bfa9f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
belgesel, rus, rus büyükelçiliği, rus evi, festival
belgesel, rus, rus büyükelçiliği, rus evi, festival
'Kahraman Zamanı' Uluslararası Belgesel Film Festivali'ne Ankara’da yoğun ilgi
12:12 12.11.2023 (güncellendi: 12:15 12.11.2023) Abone ol
Ankara Rus Evi'nde Ulusal Kanal ve Russia Today (RT) ortaklığında 'Kahraman Zamanı' adlı Uluslararası Belgesel Film Festivali gerçekleştirildi. Festivalde Rusya-Ukrayna çatışmalarında yaşanan gerçekleri anlatan belgeseller izleyiciler ile buluştu.
Gösterildiği bir çok ülkede büyük beğeni 'Kahraman Zamanı' Uluslararası Belgesel Film Festivali bu kez Ankara’da izleyiciler ile buluştu. Festivalde 'Donbass genç gönüllüleri', 'Bir adım', 'Sahra Hastanesinin Azizleri' ve 'Oblast' belgeselleri yayınlandı.
Rus Evi Ankara Müdürü Doç. Aleksandr Sotniçenko, Türkiye’de ilk defa Rus Belgesel Film Festivali yapıldığını söyledi. Rusya Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Aleksey İvanov da festivale gençlerin katılımının çoğunlukta olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi:
“Ukraynalılar bizim düşmanımız değil, kardeşlerimiz. Ama onlar insan olmayan, okyanus ötesinin mahkumları oldular. Bizim ülkemizin mahvolmasını isteyen okyanus ötesinin mahkumları… Bugün ekranda göreceğiniz insanlar, bunlara mahkum olmayan insanlar olacak. Bu filmlerin esas kahramanları, bu filmin yaratıcıları, Donbass'ta o gerçeği yaşayan kahramanlar.”
Festivalde konuşan “Sahra Hastanesinin Azizleri" Belgeseli yönetmeni Olga Kiriy, “Filmin konusu hastanede çalışan doktorlar hakkında. Biz çatışmalar sırasında bu doktorlarla kalıyorduk. Çatışmalar oldukça yüksekti ve hala devam ediyor. Bütün bu doktorlar oraya gönüllü olarak gittiler, onlar kahraman” dedi.
Birinci belgesel sonunda izleyicilerin sorularını yanıtlayan yönetmen Kiriy, Ukrayna’nın sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekti. “En çok sizi zorlayan neydi?” sorusuna yanıt veren Kiriy, "Bulunduğumuz yere roketler atılmıştı. O zaman endişelenmiştim” ifadesini kullandı.
'Darya Dugina’ya saygıyla'
Festivalde yönetmenliğini Zafer Alpuğan‘ın yaptığı Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Servis Şefi Özgür Altınbaş’ın Rusya’nın savaş bölgelerindeki izlenimlerini aktardığı “Oblast" belgeseli ilk kez yayınlandı. Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Özgür Altınbaş 'Oblast' adlı belgeseli anlattı. İki kez Donbass bölgesine gittiğini söyledi. Wagner’in merkezine girdiğini, Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ve Zaporojiye Oblastı Valisi Yevgeni Balitski ile söyleşi yaptığını belirten Altınbaş, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında bu savaş iki yıldır değil 9 yıldır devam ediyor. Belgesel bu savaşın sadece Ukrayna’ya değil NATO’ya karşı başlatılmış bir operasyonun olduğunu anlatıyor.”
Topçu mermileriyle vurulan sivil yerleşim yerlerinden birçok görüntünün de yer aldığı belgesel "Darya Dugina'ya saygıyla" sözleriyle bitiyor.
'Halkın direncini kıramadılar'
Altınbaş izleyicilerden gelen soruları da yanıtladı. Sivillerin özellikle neden hedef alındığıyla ilgili soruya, Gazze örneğiyle yanıt verdi. Altınbaş, şöyle sürdürdü:
“Hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuk. Savaş hukuku farklı işliyor. Esas olan güç. Orada yaşayanların direncini gücünü kırmak için siviller hedef alınıyor. Ancak 9 yıldır bölgede mücadele sürüyor. Ukrayna bölge halkının direnci kıramamış… Kıramayacağı da kesin gözüküyor. Tahminlere göre 500 bine yakın kayıp veren Ukrayna çöküşün eşiğinde.”