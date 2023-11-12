https://sputniknews.com.tr/20231112/kahraman-zamani-uluslararasi-belgesel-film-festivaline-ankarada-yogun-ilgi-1077307882.html

'Kahraman Zamanı' Uluslararası Belgesel Film Festivali'ne Ankara’da yoğun ilgi

'Kahraman Zamanı' Uluslararası Belgesel Film Festivali'ne Ankara’da yoğun ilgi

Ankara Rus Evi'nde Ulusal Kanal ve Russia Today (RT) ortaklığında 'Kahraman Zamanı' adlı Uluslararası Belgesel Film Festivali gerçekleştirildi. Festivalde... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T12:12+0300

2023-11-12T12:12+0300

2023-11-12T12:15+0300

türkiye

belgesel

rus

rus büyükelçiliği

rus evi

festival

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Gösterildiği bir çok ülkede büyük beğeni 'Kahraman Zamanı' Uluslararası Belgesel Film Festivali bu kez Ankara’da izleyiciler ile buluştu. Festivalde 'Donbass genç gönüllüleri', 'Bir adım', 'Sahra Hastanesinin Azizleri' ve 'Oblast' belgeselleri yayınlandı.Rus Evi Ankara Müdürü Doç. Aleksandr Sotniçenko, Türkiye’de ilk defa Rus Belgesel Film Festivali yapıldığını söyledi. Rusya Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Aleksey İvanov da festivale gençlerin katılımının çoğunlukta olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi:'Kahraman doktorlar'Festivalde konuşan “Sahra Hastanesinin Azizleri" Belgeseli yönetmeni Olga Kiriy, “Filmin konusu hastanede çalışan doktorlar hakkında. Biz çatışmalar sırasında bu doktorlarla kalıyorduk. Çatışmalar oldukça yüksekti ve hala devam ediyor. Bütün bu doktorlar oraya gönüllü olarak gittiler, onlar kahraman” dedi.Birinci belgesel sonunda izleyicilerin sorularını yanıtlayan yönetmen Kiriy, Ukrayna’nın sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekti. “En çok sizi zorlayan neydi?” sorusuna yanıt veren Kiriy, "Bulunduğumuz yere roketler atılmıştı. O zaman endişelenmiştim” ifadesini kullandı.'Darya Dugina’ya saygıyla'Festivalde yönetmenliğini Zafer Alpuğan‘ın yaptığı Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Servis Şefi Özgür Altınbaş’ın Rusya’nın savaş bölgelerindeki izlenimlerini aktardığı “Oblast" belgeseli ilk kez yayınlandı. Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Özgür Altınbaş 'Oblast' adlı belgeseli anlattı. İki kez Donbass bölgesine gittiğini söyledi. Wagner’in merkezine girdiğini, Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ve Zaporojiye Oblastı Valisi Yevgeni Balitski ile söyleşi yaptığını belirten Altınbaş, şu ifadeleri kullandı:Topçu mermileriyle vurulan sivil yerleşim yerlerinden birçok görüntünün de yer aldığı belgesel "Darya Dugina'ya saygıyla" sözleriyle bitiyor.'Halkın direncini kıramadılar'Altınbaş izleyicilerden gelen soruları da yanıtladı. Sivillerin özellikle neden hedef alındığıyla ilgili soruya, Gazze örneğiyle yanıt verdi. Altınbaş, şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231016/ankarada-turkiye-klasik-otomobil-festivali-son-gununde-de-ilgiyle-takip-edildi-1076370505.html

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belgesel, rus, rus büyükelçiliği, rus evi, festival