Ankara'da Türkiye Klasik Otomobil Festivali son gününde de ilgiyle takip edildi

Türkiye'nin farklı illerinden 600'den fazla otomobilin yer aldığı Türkiye Klasik Otomobil Festivali, son gününde de yoğun ilgi gördü.
Türkiye'nin farklı illerinden 600'den fazla otomobilin yer aldığı Türkiye Klasik Otomobil Festivali, son gününde de yoğun ilgi gördü.
Altındağ Belediyesi ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen festival, Başkent Millet Bahçesi'nde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.
Altındağ Belediyesi ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen festival, Başkent Millet Bahçesi'nde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.
Festivalin son gününde en büyük ilgiyi fuarın en eski aracı olan 1924 model Lincoln gördü.
Festivalin son gününde en büyük ilgiyi fuarın en eski aracı olan 1924 model Lincoln gördü.
Araçlarını "ihtiyar delikanlı" olarak adlandıran İhsan Köse, "Mustafa Kemal Atatürk'ün tören ve makam aracından daha eski olan aracımız fuarın en çok ilgi gören aracı oldu" dedi
Araçlarını "ihtiyar delikanlı" olarak adlandıran İhsan Köse, "Mustafa Kemal Atatürk'ün tören ve makam aracından daha eski olan aracımız fuarın en çok ilgi gören aracı oldu" dedi
Köse, "35 yıldır kapalı garajda muhafaza ettiğimiz aracımızı ilk defa otomobil severler için gün yüzüne çıkarttık" diye konuştu.
Köse, "35 yıldır kapalı garajda muhafaza ettiğimiz aracımızı ilk defa otomobil severler için gün yüzüne çıkarttık" diye konuştu.
Festivalin en yaşlısı 1924 model araç ve Jhon Wick, Hızlı ve Öfkeli gibi filmlere konu olan otomobiller festivalin gözdesi haline geldi.
Festivalin en yaşlısı 1924 model araç ve Jhon Wick, Hızlı ve Öfkeli gibi filmlere konu olan otomobiller festivalin gözdesi haline geldi.