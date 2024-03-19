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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240319/almanyadan-ukraynaya-yeni-yardim-paketi-1081846413.html
Almanya'dan Ukrayna'ya yeni yardım paketi
Almanya'dan Ukrayna'ya yeni yardım paketi
Sputnik Türkiye
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna’ya 500 milyon euroluk yeni yardım paketi sağlayacağını açıkladı. Bu sevkiyatta uzun menzilli Taurus... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T17:03+0300
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Pistorius, ABD’nin Almanya’daki Ramstein Üssü’nde düzenlenen "20. Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı" çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 755 gündür sürdüğünü anımsattı.Ukraynalıların sadece kendilerini, topraklarını, bağımsızlıklarını ve özgürlüklerini savunmadıklarını ifade eden Pistorius, "Onlar güçlünün hukukunun değil, hukukun gücünün başarılı olması için de savaşıyorlar. Bu yüzden Ukraynalıları en çok ihtiyaç duydukları konularda desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.Pistorius, Ramstein Üssü'ndeki "Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı" kapsamında Almanya'nın Ukrayna için 500 milyon euro değerinde bir yardım paketi hazırladığını belirterek, pakette Alman ordusu stoklarından 10 bin top mermisinin bulunduğunu ve bunun teslimatına hemen başlanabileceğini aktardı.Ayrıca Çekya'nın başlattığı (mühimmat tedarik etme) inisiyatif kapsamında Almanya'nın 180 bin top mermisinin maliyetini üstleneceğini bildiren Pistorius, buna ek olarak Almanya'da üretilecek 100 bin top mermisi için de sipariş verileceği bilgisini paylaştı.Pistorius, bu paket çerçevesinde Ukrayna'ya 100 zırhlı piyade aracı ve 100 nakliye aracının sağlanacağını söyledi.Savunma Bakanı Pistorius ayrıca şimdiye kadar sağlanan sistemler için yedek parçaları da Ukrayna’ya göndermeye devam ettiklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240313/scholz-alman-askerlerin-yardimiyla-kullanilabilen-silahlari-kieve-gondermeyecegiz-1081663276.html
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almanya, boris pistorius, ukrayna, kiev, berlin, rusya

Almanya'dan Ukrayna'ya yeni yardım paketi

17:03 19.03.2024 (güncellendi: 17:04 19.03.2024)
© AFP 2023 / MICHELE TANTUSSIAlmanya Savunma Bakanı Boris Pistorius
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© AFP 2023 / MICHELE TANTUSSI
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna’ya 500 milyon euroluk yeni yardım paketi sağlayacağını açıkladı. Bu sevkiyatta uzun menzilli Taurus füzelerinin bulunmaması gözlerden kaçmadı.
Pistorius, ABD’nin Almanya’daki Ramstein Üssü’nde düzenlenen "20. Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı" çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 755 gündür sürdüğünü anımsattı.
Ukraynalıların sadece kendilerini, topraklarını, bağımsızlıklarını ve özgürlüklerini savunmadıklarını ifade eden Pistorius, "Onlar güçlünün hukukunun değil, hukukun gücünün başarılı olması için de savaşıyorlar. Bu yüzden Ukraynalıları en çok ihtiyaç duydukları konularda desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.
Pistorius, Ramstein Üssü'ndeki "Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı" kapsamında Almanya'nın Ukrayna için 500 milyon euro değerinde bir yardım paketi hazırladığını belirterek, pakette Alman ordusu stoklarından 10 bin top mermisinin bulunduğunu ve bunun teslimatına hemen başlanabileceğini aktardı.
Ayrıca Çekya'nın başlattığı (mühimmat tedarik etme) inisiyatif kapsamında Almanya'nın 180 bin top mermisinin maliyetini üstleneceğini bildiren Pistorius, buna ek olarak Almanya'da üretilecek 100 bin top mermisi için de sipariş verileceği bilgisini paylaştı.
Pistorius, bu paket çerçevesinde Ukrayna'ya 100 zırhlı piyade aracı ve 100 nakliye aracının sağlanacağını söyledi.
Savunma Bakanı Pistorius ayrıca şimdiye kadar sağlanan sistemler için yedek parçaları da Ukrayna’ya göndermeye devam ettiklerini kaydetti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
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