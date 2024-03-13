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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240313/scholz-alman-askerlerin-yardimiyla-kullanilabilen-silahlari-kieve-gondermeyecegiz-1081663276.html
Scholz: Alman askerlerin yardımıyla kullanılabilen silahları Kiev'e göndermeyeceğiz
Scholz: Alman askerlerin yardımıyla kullanılabilen silahları Kiev'e göndermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman askerlerin yardımıyla kullanılabilen uzun menzilli silahları Ukrayna'ya göndermeyeceklerini vurguladı. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T17:01+0300
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ukrayna krizi
almanya
olaf scholz
uzun menzilli füze
ukrayna
ukrayna ordusu
ingiltere
storm shadow
annalena baerbock
boris pistorius
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Alman subayların Kırım Köprüsü'nü yıkmak için Kiev'e uzun menzilli Taurus füzelerini göndermeyi planladıkları ses kaydının yankıları sürerken Başbakan Scholz'dan Kiev'e silah tedarikine ilişkin yeni açıklama geldi.Alman vekillerin sorularını yanıtlayan Scholz, kullanılması için Ukrayna dışında da olmak üzere Alman askerlerin katılımını gerektiren uzun menzilli silah sistemlerinin teslimatını dışladığını belirtti.Scholz, "Bu, Almanya Başbakanı olarak benim aşmak istemediğim bir çizgidir. Bu nedenle bir karar verdim ve tutumumu açıkladım" dedi.Almanya'da Taurus füzelerinin Ukrayna'ya tedarik edilmesi ihtimali üzerinde yoğun bir tartışma yaşanıyor. Scholz, söz konusu füzeleri Ukrayna'ya transfer etmeyi reddettiğini defalarca teyit ederken, özellikle Alman askerlerin katılımını gerektirdiği için bu tür silahların transferinin hariç tutulduğunu, zira bunun Almanya'nın çatışmaya sürüklenmesi anlamına geleceğini söylemiştiBuna rağmen Almanya muhalefet partilerinin Kiev'e seyir füzeleri tedarikiyle ilgili bir karar tasarısını bu hafta Federal Meclis'te oylamaya sunması bekleniyor.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiliz mevkidaşı David Cameron’un Almanya’dan Taurus füzelerini satın alarak Ukrayna’ya İngiliz Storm Shadow füzelerini verme fikrine destek verirken, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ise buna net şekilde karşı çıktığı kaydediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240312/alman-hukumetinde-cameron-catlagi-savunma-ve-disisleri-bakanlari-neden-karsi-karsiya-geldi-1081619239.html
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almanya, olaf scholz, uzun menzilli füze, ukrayna, ukrayna ordusu, ingiltere, storm shadow, annalena baerbock, boris pistorius
almanya, olaf scholz, uzun menzilli füze, ukrayna, ukrayna ordusu, ingiltere, storm shadow, annalena baerbock, boris pistorius

Scholz: Alman askerlerin yardımıyla kullanılabilen silahları Kiev'e göndermeyeceğiz

17:01 13.03.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman askerlerin yardımıyla kullanılabilen uzun menzilli silahları Ukrayna'ya göndermeyeceklerini vurguladı.
Alman subayların Kırım Köprüsü'nü yıkmak için Kiev'e uzun menzilli Taurus füzelerini göndermeyi planladıkları ses kaydının yankıları sürerken Başbakan Scholz'dan Kiev'e silah tedarikine ilişkin yeni açıklama geldi.
Alman vekillerin sorularını yanıtlayan Scholz, kullanılması için Ukrayna dışında da olmak üzere Alman askerlerin katılımını gerektiren uzun menzilli silah sistemlerinin teslimatını dışladığını belirtti.
Scholz, "Bu, Almanya Başbakanı olarak benim aşmak istemediğim bir çizgidir. Bu nedenle bir karar verdim ve tutumumu açıkladım" dedi.
Almanya'da Taurus füzelerinin Ukrayna'ya tedarik edilmesi ihtimali üzerinde yoğun bir tartışma yaşanıyor. Scholz, söz konusu füzeleri Ukrayna'ya transfer etmeyi reddettiğini defalarca teyit ederken, özellikle Alman askerlerin katılımını gerektirdiği için bu tür silahların transferinin hariç tutulduğunu, zira bunun Almanya'nın çatışmaya sürüklenmesi anlamına geleceğini söylemişti
Buna rağmen Almanya muhalefet partilerinin Kiev'e seyir füzeleri tedarikiyle ilgili bir karar tasarısını bu hafta Federal Meclis'te oylamaya sunması bekleniyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiliz mevkidaşı David Cameron’un Almanya’dan Taurus füzelerini satın alarak Ukrayna’ya İngiliz Storm Shadow füzelerini verme fikrine destek verirken, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ise buna net şekilde karşı çıktığı kaydediliyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Alman Savunma Bakanı Pistorius ile - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
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