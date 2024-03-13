https://sputniknews.com.tr/20240313/scholz-alman-askerlerin-yardimiyla-kullanilabilen-silahlari-kieve-gondermeyecegiz-1081663276.html

Scholz: Alman askerlerin yardımıyla kullanılabilen silahları Kiev'e göndermeyeceğiz

Scholz: Alman askerlerin yardımıyla kullanılabilen silahları Kiev'e göndermeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman askerlerin yardımıyla kullanılabilen uzun menzilli silahları Ukrayna'ya göndermeyeceklerini vurguladı. 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T17:01+0300

2024-03-13T17:01+0300

2024-03-13T17:01+0300

ukrayna krizi

almanya

olaf scholz

uzun menzilli füze

ukrayna

ukrayna ordusu

ingiltere

storm shadow

annalena baerbock

boris pistorius

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079285329_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_965525b33e6e2538cff87a10716d9b8f.jpg

Alman subayların Kırım Köprüsü'nü yıkmak için Kiev'e uzun menzilli Taurus füzelerini göndermeyi planladıkları ses kaydının yankıları sürerken Başbakan Scholz'dan Kiev'e silah tedarikine ilişkin yeni açıklama geldi.Alman vekillerin sorularını yanıtlayan Scholz, kullanılması için Ukrayna dışında da olmak üzere Alman askerlerin katılımını gerektiren uzun menzilli silah sistemlerinin teslimatını dışladığını belirtti.Scholz, "Bu, Almanya Başbakanı olarak benim aşmak istemediğim bir çizgidir. Bu nedenle bir karar verdim ve tutumumu açıkladım" dedi.Almanya'da Taurus füzelerinin Ukrayna'ya tedarik edilmesi ihtimali üzerinde yoğun bir tartışma yaşanıyor. Scholz, söz konusu füzeleri Ukrayna'ya transfer etmeyi reddettiğini defalarca teyit ederken, özellikle Alman askerlerin katılımını gerektirdiği için bu tür silahların transferinin hariç tutulduğunu, zira bunun Almanya'nın çatışmaya sürüklenmesi anlamına geleceğini söylemiştiBuna rağmen Almanya muhalefet partilerinin Kiev'e seyir füzeleri tedarikiyle ilgili bir karar tasarısını bu hafta Federal Meclis'te oylamaya sunması bekleniyor.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiliz mevkidaşı David Cameron’un Almanya’dan Taurus füzelerini satın alarak Ukrayna’ya İngiliz Storm Shadow füzelerini verme fikrine destek verirken, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ise buna net şekilde karşı çıktığı kaydediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240312/alman-hukumetinde-cameron-catlagi-savunma-ve-disisleri-bakanlari-neden-karsi-karsiya-geldi-1081619239.html

almanya

ukrayna

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, olaf scholz, uzun menzilli füze, ukrayna, ukrayna ordusu, ingiltere, storm shadow, annalena baerbock, boris pistorius