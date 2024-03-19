https://sputniknews.com.tr/20240319/akaryakita-bir-kez-daha-cifte-zam-geliyor--1081825765.html
Akaryakıta bir kez daha çifte zam geliyor
Akaryakıta bir kez daha çifte zam geliyor
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 21 Mart Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece, hem... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T09:17+0300
2024-03-19T09:17+0300
2024-03-19T10:08+0300
zam
motorin
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
ekonomi
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Benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğu yakından takip edilirken, son günlerdeki petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının da değişkenlik göstermesine neden oluyor.21 Mart 2024 itibariyle benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.19 Mart benzin ve motorin fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.82 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 42.06 satılıyor.İstanbul Anadolu yakasıİstanbul Avrupa yakasıAnkara akaryakıt fiyatlarıİzmir akaryakıt fiyatları
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Akaryakıta bir kez daha çifte zam geliyor
09:17 19.03.2024 (güncellendi: 10:08 19.03.2024)
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 21 Mart Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece, hem motorin hem de benzinde yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin ve mazota ne kadar zam gelecek?
Benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğu yakından takip edilirken, son günlerdeki petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının da değişkenlik göstermesine neden oluyor.
21 Mart 2024 itibariyle benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.
19 Mart benzin ve motorin fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.82 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 42.06 satılıyor.
Motorin litre fiyatı: 41.83 TL
LPG litre fiyatı: 21.43 TL
Motorin litre fiyatı: 41.90 TL
LPG litre fiyatı: 21.95 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.83 TL
Motorin litre fiyatı: 42.71 TL
LPG litre fiyatı: 21.85 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.04 TL
Motorin litre fiyatı: 42.91 TL
LPG litre fiyatı: 21.51 TL