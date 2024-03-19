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Akaryakıta bir kez daha çifte zam geliyor
Akaryakıta bir kez daha çifte zam geliyor
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 21 Mart Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece, hem... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
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Benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğu yakından takip edilirken, son günlerdeki petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının da değişkenlik göstermesine neden oluyor.21 Mart 2024 itibariyle benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.19 Mart benzin ve motorin fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.82 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 42.06 satılıyor.İstanbul Anadolu yakasıİstanbul Avrupa yakasıAnkara akaryakıt fiyatlarıİzmir akaryakıt fiyatları
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Akaryakıta bir kez daha çifte zam geliyor

09:17 19.03.2024 (güncellendi: 10:08 19.03.2024)
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© AA
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 21 Mart Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece, hem motorin hem de benzinde yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin ve mazota ne kadar zam gelecek?
Benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğu yakından takip edilirken, son günlerdeki petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının da değişkenlik göstermesine neden oluyor.
21 Mart 2024 itibariyle benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

19 Mart benzin ve motorin fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.82 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 42.06 satılıyor.

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 41.99 TL
Motorin litre fiyatı: 41.83 TL
LPG litre fiyatı: 21.43 TL

İstanbul Avrupa yakası

Benzin fiyatı: 42.08 TL
Motorin litre fiyatı: 41.90 TL
LPG litre fiyatı: 21.95 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.83 TL
Motorin litre fiyatı: 42.71 TL
LPG litre fiyatı: 21.85 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.04 TL
Motorin litre fiyatı: 42.91 TL
LPG litre fiyatı: 21.51 TL
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
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