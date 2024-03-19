https://sputniknews.com.tr/20240319/akaryakita-bir-kez-daha-cifte-zam-geliyor--1081825765.html

Akaryakıta bir kez daha çifte zam geliyor

Akaryakıta bir kez daha çifte zam geliyor

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 21 Mart Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece, hem... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T09:17+0300

2024-03-19T09:17+0300

2024-03-19T10:08+0300

zam

motorin

benzin

benzin fiyatları

akaryakıt

ekonomi

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Benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğu yakından takip edilirken, son günlerdeki petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının da değişkenlik göstermesine neden oluyor.21 Mart 2024 itibariyle benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.19 Mart benzin ve motorin fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.82 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 42.06 satılıyor.İstanbul Anadolu yakasıİstanbul Avrupa yakasıAnkara akaryakıt fiyatlarıİzmir akaryakıt fiyatları

https://sputniknews.com.tr/20240319/en-hizli-satilan-otomobil-belli-oldu-yukselis-trendi-icin-tarih-verildi-1081827399.html

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