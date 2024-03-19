https://sputniknews.com.tr/20240319/464-milyon-dolarlik-cezaya-carptirilmisti-donald-trump-iflas-edebilir-1081826625.html
464 milyon dolarlık cezaya çarptırılmıştı: Yeterli teminat bulamayan Donald Trump iflas edebilir
464 milyon dolarlık cezaya çarptırılmıştı: Yeterli teminat bulamayan Donald Trump iflas edebilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkan adayı ve iş adamı Donald Trump'ın sivil dolandırıcılık davasında 464 milyon dolarlık cezayı ödemek için yeterli maddi teminat bulamadığı bildirildi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T09:29+0300
2024-03-19T09:29+0300
2024-03-19T09:31+0300
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Cumhuriyetçi partinin ABD Başkan AdayıTrump, Trump Organization şirketi ve bazı çalışanları, banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda yanlış mal varlığı beyanında bulunmaktan suçlu bulunmuştu. Trump'ın avukatları, New York Temyiz Mahkemesi'ne verilen dilekçede, bu cezanın tamamını ödemek için uygun teminat bulmanın zor olduğunu belirtti. Maddi durumu 'istikrarlı' olan Trump, önemli varlıklara sahip olmasına rağmen, bu kadar yüksek bir tazminatı teminat altına alacak bir sigorta şirketi bulamadı. Trump'ın avukatları, cezanın bir kısmını teminat olarak kabul etme talebini yineledi. Daha önce Trump'ın cezanın tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolarlık bir teminat ödemeye hazır olduğu belirtilmişti. Davada Trump'ın yanı sıra oğulları da 364 milyon dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.
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donald trump, donald trump jr, sigorta, ceza, tazminat, tazminat davası, rekor tazminat, başkan, başkan adayı, abd başkanlık seçimleri, cumhuriyetçiler
464 milyon dolarlık cezaya çarptırılmıştı: Yeterli teminat bulamayan Donald Trump iflas edebilir
09:29 19.03.2024 (güncellendi: 09:31 19.03.2024)
ABD Başkan adayı ve iş adamı Donald Trump'ın sivil dolandırıcılık davasında 464 milyon dolarlık cezayı ödemek için yeterli maddi teminat bulamadığı bildirildi.
Cumhuriyetçi partinin ABD Başkan AdayıTrump, Trump Organization şirketi ve bazı çalışanları, banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda yanlış mal varlığı beyanında bulunmaktan suçlu bulunmuştu.
Trump'ın avukatları, New York Temyiz Mahkemesi'ne verilen dilekçede, bu cezanın tamamını ödemek için uygun teminat bulmanın zor olduğunu belirtti. Maddi durumu 'istikrarlı' olan Trump, önemli varlıklara sahip olmasına rağmen, bu kadar yüksek bir tazminatı teminat altına alacak bir sigorta şirketi bulamadı. Trump'ın avukatları, cezanın bir kısmını teminat olarak kabul etme talebini yineledi.
Daha önce Trump'ın cezanın tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolarlık bir teminat ödemeye hazır olduğu belirtilmişti. Davada Trump'ın yanı sıra oğulları da 364 milyon dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.