https://sputniknews.com.tr/20240318/yerlikaya-duyurdu-4-ilde-es-zamanli-operasyon-yapildi-3-suc-orgutu-cokertildi-1081793857.html
Yerlikaya duyurdu: 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı, 3 suç örgütü çökertildi
Yerlikaya duyurdu: 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı, 3 suç örgütü çökertildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak 'Mahzen-12' operasyonunda 3 ayrı suç örgütünün çökertildiğini ve... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T08:41+0300
2024-03-18T08:41+0300
2024-03-18T08:41+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
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Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-12' operasyonlarında; Van'da Seyithan Durdu'nun (düzensiz göçmen kaçakçısı organize suç örgütü), Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu’nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü), Kırklareli'nde Doğan Sabuncu’nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı.
https://sputniknews.com.tr/20240318/kredi-kartina-pes-pese-ayar-milyonlar-nasil-etkilenecek-yeni-kararlar-gelecek-mi-1081793094.html
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ali yerlikaya, operasyon
Yerlikaya duyurdu: 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı, 3 suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak 'Mahzen-12' operasyonunda 3 ayrı suç örgütünün çökertildiğini ve 22 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.
Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-12' operasyonlarında; Van'da Seyithan Durdu'nun (düzensiz göçmen kaçakçısı organize suç örgütü), Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu’nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü), Kırklareli'nde Doğan Sabuncu’nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı.