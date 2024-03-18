https://sputniknews.com.tr/20240318/yargitay-degisiklige-gitti-dugun-takilari-gelinin-mi-damadin-mi-1081781503.html
Yargıtay değişikliğe gitti: Düğün takıları, gelin ve damat arasında nasıl paylaşılacak?
Yargıtay değişikliğe gitti: Düğün takıları, gelin ve damat arasında nasıl paylaşılacak?
Sputnik Türkiye
Çiftler arasında özellikle boşanma davalarından uzlaşmazlıklara yol açan "Düğün takıları damadın mı, gelinin mi?" sorusuna yüksek yargı son noktayı koydu... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T00:03+0300
2024-03-18T00:03+0300
2024-03-18T00:07+0300
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gelin
gelin
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Yargıtay "Düğünde takılan altınlar kadının mı, erkeğin mi?" sorusuna değişikliğe giderek noktayı koydu.Konuya ilgili CNN TÜRK'e konuşan Avukat Selin Kırhan "Düğünde takılanlar artık sadece kadına ait olmayacak. Biliyorsunuz ki kadına aittir diye keskin bir karar vardı. Son olarak Yargıtay içtihat değişikliğine gitti. Artık bu damatları, gelinleri kızıştıracak bir haber olabilir. Yargıtay diyor ki son güncel olarak geline takılan ziynetler gelinin, damada takılan ziynetler damadın. Tek bir kriter var. O da özgülenme kriteri. Bu da ne demek? Kadına özgü olan bilezik, küpe, kolye gibi takılar kadına ait olacak. Onun dışında damada para, altın vs. takıldıysa bunlar damadın olacak" dedi.Takıların kime takıldığının nasıl belirlendiğini de anlatan Avukat Selin Kırhan, "Özellikle bu düğün videoları, düğün fotoğraflarına bunlara bakılır. Buradan bir liste çıkarılır. Uzman kuyumcu bilirkişi ile beraber raporlaması yapılır. Bu raporlamaya göre de kime ne takılmış ona göre de ayırt edilir" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231023/taki-toreni-6-saat-surdu-takilan-paralari-12-kisi-saydi-1076627319.html
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boşanma, boşanma davası, gelin, gelin, damat
boşanma, boşanma davası, gelin, gelin, damat
Yargıtay değişikliğe gitti: Düğün takıları, gelin ve damat arasında nasıl paylaşılacak?
00:03 18.03.2024 (güncellendi: 00:07 18.03.2024)
Çiftler arasında özellikle boşanma davalarından uzlaşmazlıklara yol açan "Düğün takıları damadın mı, gelinin mi?" sorusuna yüksek yargı son noktayı koydu. Konuyla ilgili Yargıtay'ın yaptığı içtihat değişikliğine göre, bundan böyle damada takılanlar damadın, geline takılanlar ise gelinin olacak.
Yargıtay "Düğünde takılan altınlar kadının mı, erkeğin mi?" sorusuna değişikliğe giderek noktayı koydu.
Konuya ilgili CNN TÜRK'e konuşan Avukat Selin Kırhan "Düğünde takılanlar artık sadece kadına ait olmayacak. Biliyorsunuz ki kadına aittir diye keskin bir karar vardı. Son olarak Yargıtay içtihat değişikliğine gitti. Artık bu damatları, gelinleri kızıştıracak bir haber olabilir. Yargıtay diyor ki son güncel olarak geline takılan ziynetler gelinin, damada takılan ziynetler damadın. Tek bir kriter var. O da özgülenme kriteri. Bu da ne demek? Kadına özgü olan bilezik, küpe, kolye gibi takılar kadına ait olacak. Onun dışında damada para, altın vs. takıldıysa bunlar damadın olacak" dedi.
Takıların kime takıldığının nasıl belirlendiğini de anlatan Avukat Selin Kırhan, "Özellikle bu düğün videoları, düğün fotoğraflarına bunlara bakılır. Buradan bir liste çıkarılır. Uzman kuyumcu bilirkişi ile beraber raporlaması yapılır. Bu raporlamaya göre de kime ne takılmış ona göre de ayırt edilir" diye konuştu.