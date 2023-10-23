https://sputniknews.com.tr/20231023/taki-toreni-6-saat-surdu-takilan-paralari-12-kisi-saydi-1076627319.html
Takı töreni 6 saat sürdü, takılan paraları 12 kişi saydı
Takı töreni 6 saat sürdü, takılan paraları 12 kişi saydı
Van’da 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen düğünde damada 10 milyon lira, geline ise kilolarca altın takıldı. Yaklaşık 6 saat süren takı töreninde takılan... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T12:37+0300
2023-10-23T12:37+0300
2023-10-23T12:37+0300
yaşam
takı
düğün
altın
damat
gelin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/17/1076626940_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_88384907d0ff60f5cbe3a7dd9c097630.jpg
Van’da son yılların en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Bayram ailesinden Cemal Bayram’ın oğlu Onur Bayram, Gıravi aşiretinden Faik Şen’in kızı Havin Şen ile dünya evine girdi. Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen düğün törenine, Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra Amerika, Almanya, Fransa, Hollanda, İran, Irak ve Suriye’den katılım oldu. 220 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve iş insanları olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Yemek ikramının ardından geçilen takı töreni yaklaşık 6 saat sürdü. 12 kişinin para saydığı takı töreninde damada 10 milyon 150 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.'Filistinli kardeşlerimiz için sade bir düğün yaptık'Düğün töreninde bir konuşma yapan toy büyüğü Vanlı iş insanı Veysel Ürüm, beklenenin çok üstünde bir katılım gerçekleştiğini vurgulayarak, “Bölgenin kanaat önderleri, aşiret reisleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, iş insanlarını konuk ettik. Daha coşkulu ve daha pırıltılı bir düğün yapmak isterdik ama İsrail zulmüne uğrayan Filistinli kardeşlerimizden dolayı sade bir düğün oldu. 8 bin kişiyi bekliyorduk ama on bine yakın kişi katıldı. Düğünümüzde altınlar hariç 10 milyon 150 bin TL nakit para geldi. 2023 yılı ve öncesinin rekoru oldu. Final havasında bir düğün yaşadık. Ben gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.Damadın babası Cemal Bayram, “Malum İsrail’in Filistin’e saldırısını içimize sindiremiyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Bu nedenle fazla çalgı olmadı” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230625/5-saat-suren-taki-toreni-asiret-dugununde-geline-4-kilo-altin-damada-6-milyon-tl-takildi-1072841101.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/17/1076626940_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_dd005791061c5cebc42b25cef649f6d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
takı, düğün, altın, damat, gelin
takı, düğün, altın, damat, gelin
Takı töreni 6 saat sürdü, takılan paraları 12 kişi saydı
Abone ol
Van’da 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen düğünde damada 10 milyon lira, geline ise kilolarca altın takıldı. Yaklaşık 6 saat süren takı töreninde takılan paraları 12 kişi saydı.
Van’da son yılların en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Bayram ailesinden Cemal Bayram’ın oğlu Onur Bayram, Gıravi aşiretinden Faik Şen’in kızı Havin Şen ile dünya evine girdi.
Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen düğün törenine, Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra Amerika, Almanya, Fransa, Hollanda, İran, Irak ve Suriye’den katılım oldu. 220 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve iş insanları olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Yemek ikramının ardından geçilen takı töreni yaklaşık 6 saat sürdü. 12 kişinin para saydığı takı töreninde damada 10 milyon 150 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.
'Filistinli kardeşlerimiz için sade bir düğün yaptık'
Düğün töreninde bir konuşma yapan toy büyüğü Vanlı iş insanı Veysel Ürüm, beklenenin çok üstünde bir katılım gerçekleştiğini vurgulayarak, “Bölgenin kanaat önderleri, aşiret reisleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, iş insanlarını konuk ettik. Daha coşkulu ve daha pırıltılı bir düğün yapmak isterdik ama İsrail zulmüne uğrayan Filistinli kardeşlerimizden dolayı sade bir düğün oldu. 8 bin kişiyi bekliyorduk ama on bine yakın kişi katıldı. Düğünümüzde altınlar hariç 10 milyon 150 bin TL nakit para geldi. 2023 yılı ve öncesinin rekoru oldu. Final havasında bir düğün yaşadık. Ben gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.
Damadın babası Cemal Bayram, “Malum İsrail’in Filistin’e saldırısını içimize sindiremiyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Bu nedenle fazla çalgı olmadı” diye konuştu.