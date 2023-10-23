https://sputniknews.com.tr/20231023/taki-toreni-6-saat-surdu-takilan-paralari-12-kisi-saydi-1076627319.html

Takı töreni 6 saat sürdü, takılan paraları 12 kişi saydı

Takı töreni 6 saat sürdü, takılan paraları 12 kişi saydı

Van’da 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen düğünde damada 10 milyon lira, geline ise kilolarca altın takıldı. Yaklaşık 6 saat süren takı töreninde takılan... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T12:37+0300

2023-10-23T12:37+0300

2023-10-23T12:37+0300

yaşam

takı

düğün

altın

damat

gelin

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Van’da son yılların en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Bayram ailesinden Cemal Bayram’ın oğlu Onur Bayram, Gıravi aşiretinden Faik Şen’in kızı Havin Şen ile dünya evine girdi. Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen düğün törenine, Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra Amerika, Almanya, Fransa, Hollanda, İran, Irak ve Suriye’den katılım oldu. 220 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve iş insanları olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Yemek ikramının ardından geçilen takı töreni yaklaşık 6 saat sürdü. 12 kişinin para saydığı takı töreninde damada 10 milyon 150 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.'Filistinli kardeşlerimiz için sade bir düğün yaptık'Düğün töreninde bir konuşma yapan toy büyüğü Vanlı iş insanı Veysel Ürüm, beklenenin çok üstünde bir katılım gerçekleştiğini vurgulayarak, “Bölgenin kanaat önderleri, aşiret reisleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, iş insanlarını konuk ettik. Daha coşkulu ve daha pırıltılı bir düğün yapmak isterdik ama İsrail zulmüne uğrayan Filistinli kardeşlerimizden dolayı sade bir düğün oldu. 8 bin kişiyi bekliyorduk ama on bine yakın kişi katıldı. Düğünümüzde altınlar hariç 10 milyon 150 bin TL nakit para geldi. 2023 yılı ve öncesinin rekoru oldu. Final havasında bir düğün yaşadık. Ben gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.Damadın babası Cemal Bayram, “Malum İsrail’in Filistin’e saldırısını içimize sindiremiyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Bu nedenle fazla çalgı olmadı” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230625/5-saat-suren-taki-toreni-asiret-dugununde-geline-4-kilo-altin-damada-6-milyon-tl-takildi-1072841101.html

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takı, düğün, altın, damat, gelin