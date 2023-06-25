5 saat süren takı töreni: Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı

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Damadın babası iş insanı Nevzat Durmaz, düğüne yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirin katıldığını ifade ederek, “Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor. Belki 20 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz. Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğünlerdir. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Düğüne bölgedeki aşiret mensupları, İran, Irak, İsviçre, Hollanda, Almanya, Hakkari, Şırnak, Antalya ve Van'dan yaklaşık 5 bin davetli katıldı.