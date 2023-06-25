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5 saat süren takı töreni: Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı
5 saat süren takı töreni: Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı
Van'da Ertoşi aşiretine mensup iş insanı Nevzat Durmaz’ın oğlu Adem Durmaz ile Sozdar Yağızer dünyaevine girerken, geline 4 kilo altın damada ise 6 milyon TL... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
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düğün, fotoğraf, фото, takı, aşiret
düğün, fotoğraf, фото, takı, aşiret

5 saat süren takı töreni: Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı

12:19 25.06.2023 (güncellendi: 12:28 25.06.2023)
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Van'da Ertoşi aşiretine mensup iş insanı Nevzat Durmaz’ın oğlu Adem Durmaz ile Sozdar Yağızer dünyaevine girerken, geline 4 kilo altın damada ise 6 milyon TL para takıldı.
© İHASağdıçlığını bölgenin en büyük aşiretlerinden biri olan Ertoşi aşiretinin Lideri İskender Ertuş’un oğlu Şeref Ertuş’un yaptığı düğün renkli görüntülere sahne oldu.
Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Sağdıçlığını bölgenin en büyük aşiretlerinden biri olan Ertoşi aşiretinin Lideri İskender Ertuş’un oğlu Şeref Ertuş’un yaptığı düğün renkli görüntülere sahne oldu.
© İHA Birçok sanatçının sahne aldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde davetliler halay çekti.
Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Birçok sanatçının sahne aldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde davetliler halay çekti.
© İHA100 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, yemek ikramının ardından geçilen takı töreni 5 saat sürdü.
Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
100 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, yemek ikramının ardından geçilen takı töreni 5 saat sürdü.
© İHADamada 6 milyon TL nakit para, geline ise 4 kilo altın takılan düğün, son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.
Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Damada 6 milyon TL nakit para, geline ise 4 kilo altın takılan düğün, son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.
© İHA

Damadın babası iş insanı Nevzat Durmaz, düğüne yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirin katıldığını ifade ederek, “Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor. Belki 20 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz. Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğünlerdir. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Düğüne bölgedeki aşiret mensupları, İran, Irak, İsviçre, Hollanda, Almanya, Hakkari, Şırnak, Antalya ve Van'dan yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

Damadın babası iş insanı Nevzat Durmaz, düğüne yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirin katıldığını ifade ederek, “Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor. Belki 20 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz. Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğünlerdir. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Düğüne bölgedeki aşiret mensupları, İran, Irak, İsviçre, Hollanda, Almanya, Hakkari, Şırnak, Antalya ve Van&#x27;dan yaklaşık 5 bin davetli katıldı. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA

Damadın babası iş insanı Nevzat Durmaz, düğüne yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirin katıldığını ifade ederek, “Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor. Belki 20 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz. Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğünlerdir. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Düğüne bölgedeki aşiret mensupları, İran, Irak, İsviçre, Hollanda, Almanya, Hakkari, Şırnak, Antalya ve Van'dan yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

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