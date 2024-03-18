https://sputniknews.com.tr/20240318/valilik-duyurdu-fabrikada-sanayi-tupu-patladi-2-kisi-olay-yerinde-hayatini-kaybetti-1081811689.html
Valilik duyurdu: Fabrikada sanayi tüpü patladı, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti
Valilik duyurdu: Fabrikada sanayi tüpü patladı, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kocaeli Valiliği, bir fabrikada sanayi tüpü patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T16:12+0300
2024-03-18T16:12+0300
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kocaeli
Valilik duyurdu: Fabrikada sanayi tüpü patladı, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti
Ayrıntılar geliyor
Kocaeli Valiliği, bir fabrikada sanayi tüpü patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.