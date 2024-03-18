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Valilik duyurdu: Fabrikada sanayi tüpü patladı, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti
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Kocaeli Valiliği, bir fabrikada sanayi tüpü patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
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Valilik duyurdu: Fabrikada sanayi tüpü patladı, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

16:12 18.03.2024
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Kocaeli Valiliği, bir fabrikada sanayi tüpü patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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