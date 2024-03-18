https://sputniknews.com.tr/20240318/ogrenci-servisi-tarlaya-devrildi-15-yarali-1081810776.html
Öğrenci servisi tarlaya devrildi: 15 yaralı
Öğrenci servisi tarlaya devrildi: 15 yaralı
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 14 öğrenci yaralandı. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T15:45+0300
2024-03-18T15:45+0300
2024-03-18T15:56+0300
türkiye
kahramanmaraş
öğrenci
kaza
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Yukarı Höcüklü Mahallesi'nde, Karagöl Ortaokulu öğrencilerini taşıyan N.Y. yönetimindeki 27 AAR 568 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.Kazada, sürücü N.Y. ile 14 öğrenci hafif yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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kahramanmaraş, öğrenci, kaza
kahramanmaraş, öğrenci, kaza
Öğrenci servisi tarlaya devrildi: 15 yaralı
15:45 18.03.2024 (güncellendi: 15:56 18.03.2024)
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 14 öğrenci yaralandı.
Yukarı Höcüklü Mahallesi'nde, Karagöl Ortaokulu öğrencilerini taşıyan N.Y. yönetimindeki 27 AAR 568 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü N.Y. ile 14 öğrenci hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.