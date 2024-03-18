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https://sputniknews.com.tr/20240318/ukrayna-gazprom-ile-gaz-transit-sozlesmesini-yenilemeyi-planlamiyoruz-1081820951.html
Ukrayna: Gazprom ile gaz transit sözleşmesini yenilemeyi planlamıyoruz
Ukrayna: Gazprom ile gaz transit sözleşmesini yenilemeyi planlamıyoruz
Sputnik Türkiye
Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko, Kiev’in Rus enerji şirketi Gazprom ile gaz transit sözleşmesini 31 Aralık 2024’ten sonra yenilemeyi planlamadığını... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T23:29+0300
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dünya
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Ukrayna Enerji Bakanı Galuşenko, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada Ukrayna makamlarının bu yılsonunda süresi dolan Gazprom ile mevcut gaz transit sözleşmesini uzatmayı planlamadıklarını söyledi.Galuşenko, “Herhangi bir ek anlaşma yapmayı veya bu sözleşmeyi uzatmayı planlamadığımızı doğrulayabilirim” diye konuştu.Geçen yıl Ukrayna’nın gaz taşıma sistemine ve yer altı gaz depolama tesislerine yönelik stres testinin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Galuşenko, söz konusu testin sistemin gaz transiti olmadan da çalışabileceğini kanıtladığını ifade etti. Ukraynalı bakan, ülkenin özellikle de ‘yerli gaz üretimini artırarak’ enerji güvenliğini ve bağımsızlığını aktif olarak güçlendirdiğini sözlerine ekledi.Ukrayna Mayıs 2022’de tesisin Rus kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu gerekçesi ile Sohranovka gaz ölçüm istasyonundan gazı kabulünü durdurmuştu. Sonuçta Avrupa’ya gaz transiti sağlayan sadece Sudja istasyonu kalmıştı. Gazprom, transit gaz hacimlerinin tamamının Sudja’ya aktarılmasının teknik olarak mümkün olmadığını duyurmuştu.Gazprom ile Ukrayna arasındaki mevcut gaz transit sözleşmesi, 2021’den itibaren garanti edilen günlük pompalama hacminin (her iki taraftan) 109.6 milyon metreküp olmasını öngörüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240318/bati-basini-cin-rusya-olmazsa-ukrayna-ile-ilgili-baris-gorusmelerini-boykot-edebilir-1081820416.html
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gazprom, ukrayna krizi, ukrayna

Ukrayna: Gazprom ile gaz transit sözleşmesini yenilemeyi planlamıyoruz

23:29 18.03.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinGazprom neft
Gazprom neft - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko, Kiev’in Rus enerji şirketi Gazprom ile gaz transit sözleşmesini 31 Aralık 2024’ten sonra yenilemeyi planlamadığını belirtti.
Ukrayna Enerji Bakanı Galuşenko, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada Ukrayna makamlarının bu yılsonunda süresi dolan Gazprom ile mevcut gaz transit sözleşmesini uzatmayı planlamadıklarını söyledi.
Galuşenko, “Herhangi bir ek anlaşma yapmayı veya bu sözleşmeyi uzatmayı planlamadığımızı doğrulayabilirim” diye konuştu.
Geçen yıl Ukrayna’nın gaz taşıma sistemine ve yer altı gaz depolama tesislerine yönelik stres testinin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Galuşenko, söz konusu testin sistemin gaz transiti olmadan da çalışabileceğini kanıtladığını ifade etti. Ukraynalı bakan, ülkenin özellikle de ‘yerli gaz üretimini artırarak’ enerji güvenliğini ve bağımsızlığını aktif olarak güçlendirdiğini sözlerine ekledi.
Ukrayna Mayıs 2022’de tesisin Rus kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu gerekçesi ile Sohranovka gaz ölçüm istasyonundan gazı kabulünü durdurmuştu. Sonuçta Avrupa’ya gaz transiti sağlayan sadece Sudja istasyonu kalmıştı. Gazprom, transit gaz hacimlerinin tamamının Sudja’ya aktarılmasının teknik olarak mümkün olmadığını duyurmuştu.
Gazprom ile Ukrayna arasındaki mevcut gaz transit sözleşmesi, 2021’den itibaren garanti edilen günlük pompalama hacminin (her iki taraftan) 109.6 milyon metreküp olmasını öngörüyor.
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