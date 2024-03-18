https://sputniknews.com.tr/20240318/trump-zelenskiy-ile-dalga-gecti-tarihin-en-iyi-tuccarlarindan-biri-1081796330.html

Trump, Zelenskiy ile dalga geçti: 'Tarihin en iyi tüccarlarından biri'

Trump, Zelenskiy ile dalga geçti: 'Tarihin en iyi tüccarlarından biri'

Sputnik Türkiye

Donald Trump, Ohio’daki bir mitinginde Zelenskiy ile dalga geçerek, "Tarihin gördüğü en iyi tüccarlarından biri. ABD’ye gelip 50-60 milyar dolar alıp gidiyor... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T09:52+0300

2024-03-18T09:52+0300

2024-03-18T10:19+0300

ukrayna krizi

donald trump

abd başkanlık seçimleri

ukrayna

vladimir zelenskiy

dolandırıcılık

kiev

washington

joe biden

nato

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ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Biden ile Trump arasında yapılacak seçim dünyadaki birçok politikada belirleyici olması bekleniyor. Cumhuriyetçi lider Trump, Ohio’da yaptığı mitingde Kiev rejiminin başı Vladimir Zelenskiy ile dalga geçerek, "Bu adam hayatımda gördüğüm en iyi tüccar. ABD’ye ne zaman adamını atsa bizden 50-60 milyar dolar para alıp gidiyor" dedi.'Her ülkeye gelişte 60 milyar dolarlık çek veremeyiz'Ukrayna’ya ‘havadan para’ verilmemesi gerektiğini söyleyen Trump, "En azından onlara borç vermeliyiz, hibe değil. Böylece, eğer bir gün kazanırlarsa ki, bilemiyorum çünkü büyük bir zorlukla karşı karşıyalar, bize borçlarını ödeyebilirler. Onlara borç verelim, biraz da nazik olsunlar, ellerine sürekli 60 milyar dolarlık bir çek tutuşturmayalım" dedi.Trump, şöyle devam etti:Kasım ayında yapılacak seçimlerde Başkan Joe Biden'a meydan okuması beklenen Donald Trump, geçtiğimiz günlerde NATO ülkelerini mali sorumluluk eksikliği nedeniyle eleştirdi. Trump, Avrupalıların Ukrayna'ya bu kadar çok para harcadıkları için ‘ABD'nin aptallığına güldüklerini’ de belirtti.ABD’de borç krizi büyüyorABD’de borç krizi büyürken, liderler de birbirlerini suçlamaya devam ediyor. Biden’ın politikaları nedeniyle ABD devletinin borcu 100 günde ortalama 1 trilyon dolar artıyor. Şu an yaklaşık 35 trilyon dolar borcu olan hükümetin bunu durduracak bir politikaya da sahip olmadığı belirtilirken, analizciler bu borç krizinin ABD’nin gelecekteki en büyük sorunu olacağını vurguluyor.Donald Trump, Orban’la görüşmesinde ‘Ukrayna’ya kuruş para vermeyeceğim’ demişti11 Mart tarihinde Donald Trump ile görüşen Macaristan Başkanı Viktor Orban, görüşme ardından Donald Trump’un başkan seçilmesi halinde Ukrayna’ya kuruş para vermeyeceğini belirtmişti.Orban ise Macar yayın kuruluşu M1’e verdiği mülakatta "Amerikalılar silah ve para vermezse ve Avrupalılar da onları takip ederse, savaş sona erecektir" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240314/trump-avrupa-ukrayna-icin-abd-kadar-harcama-yapmali-1081683756.html

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donald trump, abd başkanlık seçimleri, ukrayna, vladimir zelenskiy, dolandırıcılık, kiev, washington, joe biden, nato