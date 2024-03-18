https://sputniknews.com.tr/20240318/tipin-adayliktan-cektigi-gokhan-zan-suc-duyurusunda-bulundu-1081786936.html

TİP'in adaylıktan çektiği Gökhan Zan, suç duyurusunda bulundu

TİP'in adaylıktan çektiği Gökhan Zan, suç duyurusunda bulundu

Sputnik Türkiye

TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan, şantaja ve tehdide uğradığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Zan "Yarın sabahtan itibaren daha kararlı... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T02:38+0300

2024-03-18T02:38+0300

2024-03-18T03:42+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

türkiye işçi partisi (tip)

lütfü savaş

gökhan zan

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Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Belediye başkanı adaylığını geri çektiği Gökhan Zan, adliye önünde ilk açıklamasını yaptı.Zan, beraberinde avukatıyla İskenderun Adliyesi önünde gazetecilere, son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirtti.Bu durumun daha önce de yaşandığını dile getiren Zan, "Daha önce adaylıktan çekilmem için 'Lütfü Savaş adına geldiklerini, çekilmezsem bana ve aileme zarar vereceklerini, sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını' söyleyenlerin şantajına maruz kaldım ama bu tehdit ve şantajlara boyun eğmedim. Bir daha gelirlerse haklarında suç duyurusunda bulunacağımı söyleyip kovdum" diye konuştu.Zan, durumu TİP ile paylaştığını belirterek, şöyle devam etti:Hedefi ve mücadelesinden sapmadığını dile getiren Zan, "Yarın sabahtan itibaren daha kararlı, dirençli, güçlü şekilde hemşerilerimizle birlikte yürümeye ve onların sesi olmaya devam edeceğim" dedi.Ne olmuştu?Türkiye İşçi Partisi (TİP), 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini duyurmuştu.TİP'ten yapılan yazılı açıklamada, Gökhan Zan'ın ortak bir iradeyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak önerildiği ve parti üyesi olmamasına rağmen aday gösterildiği belirtilerek, şu ifadeleri kullanılmıştı.:

https://sputniknews.com.tr/20240317/gokhan-zan-hatayda-adayligini-geri-cekiyor-1081779332.html

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türkiye işçi partisi (tip), lütfü savaş, gökhan zan