https://sputniknews.com.tr/20240318/simonyan-putinin-secimlerde-elde-ettigi-sonuc-olaganustu-1081791086.html
Simonyan: Putin’in seçimlerde elde ettiği sonuç olağanüstü
Simonyan: Putin’in seçimlerde elde ettiği sonuç olağanüstü
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde elde edilen... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T05:43+0300
2024-03-18T05:43+0300
2024-03-18T05:43+0300
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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Rossiya Segodnya Medya Grubu ve RT televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya devlet başkanlığı seçimlerini değerlendirdi.Simonyan “Olağanüstü sonuç alınan seçimler. Bu artık ortada. Oyların neredeyse yüzde 90’ı. Ülkemizdeki hiçbir başkanlık seçiminde böyle bir sonuç elde edilmemişti. Bu seçimler aslında bizim onlardan farklı olduğumuzu gösterdi ve kanıtladı” ifadesini kullandı.Simonyan, “Temel ihtiyacımız şeref ve haysiyet. İç kültürümüz, tarihimiz, edebiyatımız bunun üzerine inşa edildi” diye anlattı.Rusya’da, katılım oranı yüzde 74.22 seviyesinde olarak gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinde oy pusulalarının yüzde 98.02’si açıldı. Bağımsız aday Vladimir Putin yüzde 87.34 oy oranıyla seçimleri kazanan isim olarak gösteriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240318/venezuella-devlet-baskani-maduro-putin-kolektif-batiyi-yendi-1081789643.html
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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rusya, rossiya 1, rossiya 1 televizyonu, rossiya-1, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rossiya -1
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rusya, rossiya 1, rossiya 1 televizyonu, rossiya-1, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rossiya -1
Simonyan: Putin’in seçimlerde elde ettiği sonuç olağanüstü
Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde elde edilen sonucun olağanüstü olduğunu belirterek, “Onlardan farklı olduğumuzu kanıtladı” dedi.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Rossiya Segodnya Medya Grubu ve RT televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya devlet başkanlığı seçimlerini değerlendirdi.
Simonyan “Olağanüstü sonuç alınan seçimler. Bu artık ortada. Oyların neredeyse yüzde 90’ı. Ülkemizdeki hiçbir başkanlık seçiminde böyle bir sonuç elde edilmemişti. Bu seçimler aslında bizim onlardan farklı olduğumuzu gösterdi ve kanıtladı” ifadesini kullandı.
Simonyan, “Temel ihtiyacımız şeref ve haysiyet. İç kültürümüz, tarihimiz, edebiyatımız bunun üzerine inşa edildi” diye anlattı.
Rusya’da, katılım oranı yüzde 74.22 seviyesinde olarak gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinde oy pusulalarının yüzde 98.02’si açıldı. Bağımsız aday Vladimir Putin yüzde 87.34 oy oranıyla seçimleri kazanan isim olarak gösteriliyor.