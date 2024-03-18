https://sputniknews.com.tr/20240318/simonyan-putinin-secimlerde-elde-ettigi-sonuc-olaganustu-1081791086.html

Simonyan: Putin’in seçimlerde elde ettiği sonuç olağanüstü

Simonyan: Putin’in seçimlerde elde ettiği sonuç olağanüstü

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde elde edilen... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T05:43+0300

2024-03-18T05:43+0300

2024-03-18T05:43+0300

dünya

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

margarita simonyan

rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan

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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Rossiya Segodnya Medya Grubu ve RT televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya devlet başkanlığı seçimlerini değerlendirdi.Simonyan “Olağanüstü sonuç alınan seçimler. Bu artık ortada. Oyların neredeyse yüzde 90’ı. Ülkemizdeki hiçbir başkanlık seçiminde böyle bir sonuç elde edilmemişti. Bu seçimler aslında bizim onlardan farklı olduğumuzu gösterdi ve kanıtladı” ifadesini kullandı.Simonyan, “Temel ihtiyacımız şeref ve haysiyet. İç kültürümüz, tarihimiz, edebiyatımız bunun üzerine inşa edildi” diye anlattı.Rusya’da, katılım oranı yüzde 74.22 seviyesinde olarak gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinde oy pusulalarının yüzde 98.02’si açıldı. Bağımsız aday Vladimir Putin yüzde 87.34 oy oranıyla seçimleri kazanan isim olarak gösteriliyor.

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