https://sputniknews.com.tr/20240318/sariyerde-kafeteryanin-onunde-silahli-catisma-1-olu-1-yarali-1081784548.html
Sarıyer’de kafeteryanın önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Sarıyer’de kafeteryanın önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Sarıyer Maslak’ta bir kafeteryanın önünde çıkan silahlı çatışmada, bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T00:41+0300
2024-03-18T00:41+0300
2024-03-18T00:42+0300
türkiye
sarıyer
silahlı çatışma
kavga
silahlı kavga
bıçaklı kavga
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İstanbul Sarıyer Maslak’ta bir kafeteryanın önünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan 35 yaşındaki Mazlum A. olay yerinde hayatını kaybetti, 33 yaşındaki Umut K. aralandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Polislerin güvenlik şeridiyle çevirdiği bölgede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240217/pendikte-kaymakamlik-lojmaninin-onundeki-silahli-catismanin-goruntuleri-ortaya-cikti-1080820522.html
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sarıyer, silahlı çatışma, kavga, silahlı kavga, bıçaklı kavga
sarıyer, silahlı çatışma, kavga, silahlı kavga, bıçaklı kavga
Sarıyer’de kafeteryanın önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
00:41 18.03.2024 (güncellendi: 00:42 18.03.2024)
Sarıyer Maslak’ta bir kafeteryanın önünde çıkan silahlı çatışmada, bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
İstanbul Sarıyer Maslak’ta bir kafeteryanın önünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan 35 yaşındaki Mazlum A. olay yerinde hayatını kaybetti, 33 yaşındaki Umut K. aralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polislerin güvenlik şeridiyle çevirdiği bölgede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.
Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.