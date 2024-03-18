https://sputniknews.com.tr/20240318/sariyerde-kafeteryanin-onunde-silahli-catisma-1-olu-1-yarali-1081784548.html

Sarıyer’de kafeteryanın önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Sarıyer’de kafeteryanın önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Sputnik Türkiye

Sarıyer Maslak’ta bir kafeteryanın önünde çıkan silahlı çatışmada, bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T00:41+0300

2024-03-18T00:41+0300

2024-03-18T00:42+0300

türkiye

sarıyer

silahlı çatışma

kavga

silahlı kavga

bıçaklı kavga

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İstanbul Sarıyer Maslak’ta bir kafeteryanın önünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan 35 yaşındaki Mazlum A. olay yerinde hayatını kaybetti, 33 yaşındaki Umut K. aralandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Polislerin güvenlik şeridiyle çevirdiği bölgede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240217/pendikte-kaymakamlik-lojmaninin-onundeki-silahli-catismanin-goruntuleri-ortaya-cikti-1080820522.html

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sarıyer, silahlı çatışma, kavga, silahlı kavga, bıçaklı kavga