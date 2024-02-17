https://sputniknews.com.tr/20240217/pendikte-kaymakamlik-lojmaninin-onundeki-silahli-catismanin-goruntuleri-ortaya-cikti-1080820522.html
Pendik'te kaymakamlık lojmanının önündeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te kaymakamlık lojmanının önündeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Dün gece İstanbul Pendik'te motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T09:37+0300
2024-02-17T09:37+0300
2024-02-17T09:37+0300
türkiye
video
pendik
istanbul
kaymakamlık
lojman
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İstanbul'un Pendik ilçesinde Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi.Çevredeki polis ekiplerinin zamanında karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden kaçtı.Olayda ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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Pendik'te kaymakamlık lojmanının önündeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Pendik'te kaymakamlık lojmanının önündeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
2024-02-17T09:37+0300
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video, pendik, istanbul, kaymakamlık, lojman, видео
video, pendik, istanbul, kaymakamlık, lojman, видео
Pendik'te kaymakamlık lojmanının önündeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Dün gece İstanbul Pendik'te motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi.
İstanbul'un Pendik ilçesinde Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi.
Çevredeki polis ekiplerinin zamanında karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Olayda ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.