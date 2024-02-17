https://sputniknews.com.tr/20240217/pendikte-kaymakamlik-lojmaninin-onundeki-silahli-catismanin-goruntuleri-ortaya-cikti-1080820522.html

Pendik'te kaymakamlık lojmanının önündeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Pendik'te kaymakamlık lojmanının önündeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Dün gece İstanbul Pendik'te motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T09:37+0300

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türkiye

video

pendik

istanbul

kaymakamlık

lojman

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İstanbul'un Pendik ilçesinde Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi.Çevredeki polis ekiplerinin zamanında karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden kaçtı.Olayda ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Pendik'te kaymakamlık lojmanının önündeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Sputnik Türkiye Pendik'te kaymakamlık lojmanının önündeki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı 2024-02-17T09:37+0300 true PT1M41S

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video, pendik, istanbul, kaymakamlık, lojman, видео