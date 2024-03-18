https://sputniknews.com.tr/20240318/sanliurfada-muhtarlik-kavgasi-1-olu-4-yarali---1081789378.html

Şanlıurfa'da muhtarlık kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da muhtarlık kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin mahalle muhtarı... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T04:33+0300

2024-03-18T04:33+0300

2024-03-18T04:33+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

harran

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seçim

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muhtarlık

muhtarlık seçimi

muhtarlık seçimleri

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde muhtarlık seçim süreciyle ilgili iki grup arasından yaşanan kavgayla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden açıklama yapıldı.Valilikten yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:Mahallede geniş kapsamlı güvenlik tedbiri alındığı kaydedilen açıklamada, "Mahalli idare seçimlerinin ilimizde huzur ortamında gerçekleştirilebilmesi için güvenlik birimlerimizin büyük bir titizlikle gayret gösterdiği bu süreçte başta muhtarlık seçimleri olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların da hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır" ifadesi kullanıldı.Ne olmştu?Dün iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili yaşanan kavgada Ali Kiraz ile H.K. ve T.D silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Kiraz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240317/muhtar-adayindan-mezarliga-dunya-fani-olum-ani-afisi-1081779085.html

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harran, şanlıurfa, seçim, muhtar, muhtarlık, muhtarlık seçimi, muhtarlık seçimleri