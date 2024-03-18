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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240318/sanliurfada-muhtarlik-kavgasi-1-olu-4-yarali---1081789378.html
Şanlıurfa'da muhtarlık kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'da muhtarlık kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin mahalle muhtarı... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T04:33+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
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muhtarlık seçimi
muhtarlık seçimleri
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde muhtarlık seçim süreciyle ilgili iki grup arasından yaşanan kavgayla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden açıklama yapıldı.Valilikten yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:Mahallede geniş kapsamlı güvenlik tedbiri alındığı kaydedilen açıklamada, "Mahalli idare seçimlerinin ilimizde huzur ortamında gerçekleştirilebilmesi için güvenlik birimlerimizin büyük bir titizlikle gayret gösterdiği bu süreçte başta muhtarlık seçimleri olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların da hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır" ifadesi kullanıldı.Ne olmştu?Dün iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili yaşanan kavgada Ali Kiraz ile H.K. ve T.D silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Kiraz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240317/muhtar-adayindan-mezarliga-dunya-fani-olum-ani-afisi-1081779085.html
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harran, şanlıurfa, seçim, muhtar, muhtarlık, muhtarlık seçimi, muhtarlık seçimleri
harran, şanlıurfa, seçim, muhtar, muhtarlık, muhtarlık seçimi, muhtarlık seçimleri

Şanlıurfa'da muhtarlık kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

04:33 18.03.2024
© AA / Mustafa GüçlüŞanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin mahalle muhtarı dahil 4 kişi gözaltına alındı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kiraz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin mahalle muhtarı dahil 4 kişi gözaltına alındı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kiraz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2024
© AA / Mustafa Güçlü
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin mahalle muhtarı dahil 4 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde muhtarlık seçim süreciyle ilgili iki grup arasından yaşanan kavgayla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden açıklama yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Harran ilçesine bağlı Ortakonacık Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili olarak meydana gelen silahlı kavga olayı neticesinde 3 kişi yaralanmış ve Şanlıurfa'daki hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Yaralı kişilerden A.K. kaldırıldığı hastanede vefat etmiş olup H.K. ve T.D. isimli yaralıların ise hayati tehlikesi devam etmektedir. Olayın failleri olduğu değerlendirilen mahalle muhtarı M.K. ile diğer şüpheliler A.K, H.K. ve H.D. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır."
Mahallede geniş kapsamlı güvenlik tedbiri alındığı kaydedilen açıklamada, "Mahalli idare seçimlerinin ilimizde huzur ortamında gerçekleştirilebilmesi için güvenlik birimlerimizin büyük bir titizlikle gayret gösterdiği bu süreçte başta muhtarlık seçimleri olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların da hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır" ifadesi kullanıldı.

Ne olmştu?

Dün iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili yaşanan kavgada Ali Kiraz ile H.K. ve T.D silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Kiraz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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