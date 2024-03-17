https://sputniknews.com.tr/20240317/muhtar-adayindan-mezarliga-dunya-fani-olum-ani-afisi-1081779085.html

Muhtar adayından mezarlığa 'Dünya fani, ölüm ani' afişi

Muhtar adayından mezarlığa 'Dünya fani, ölüm ani' afişi

Sputnik Türkiye

İçerenköy Mahallesi muhtarı adayı İçerenköy mezarlığına 'Dünya fani, ölüm ani bir oy versen ne olur yani' yazan bir afiş astı. 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T22:32+0300

2024-03-17T22:32+0300

2024-03-17T22:32+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

muhtar

muhtar adayı

31 mart yerel seçimleri

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İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İçerenköy Mahallesi'nden muhtar adayı olan Ömer Akın'ın İçerenköy mezarlığına astığı seçim afişi sosyal medyada gündem oldu."Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani" yazan afiş sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20240228/2024-yerel-secimleri-muhtar-adaylarinin-dikkat-ceken-vaatleri-1081188822.html

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muhtar, muhtar adayı, 31 mart yerel seçimleri