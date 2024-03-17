https://sputniknews.com.tr/20240317/muhtar-adayindan-mezarliga-dunya-fani-olum-ani-afisi-1081779085.html
Muhtar adayından mezarlığa 'Dünya fani, ölüm ani' afişi
Muhtar adayından mezarlığa 'Dünya fani, ölüm ani' afişi
Sputnik Türkiye
İçerenköy Mahallesi muhtarı adayı İçerenköy mezarlığına 'Dünya fani, ölüm ani bir oy versen ne olur yani' yazan bir afiş astı. 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T22:32+0300
2024-03-17T22:32+0300
2024-03-17T22:32+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
muhtar
muhtar adayı
31 mart yerel seçimleri
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074316491_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9e7b75094dd1eb75126df598c06c5ffd.jpg
İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İçerenköy Mahallesi'nden muhtar adayı olan Ömer Akın'ın İçerenköy mezarlığına astığı seçim afişi sosyal medyada gündem oldu."Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani" yazan afiş sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/2024-yerel-secimleri-muhtar-adaylarinin-dikkat-ceken-vaatleri-1081188822.html
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muhtar, muhtar adayı, 31 mart yerel seçimleri
muhtar, muhtar adayı, 31 mart yerel seçimleri
Muhtar adayından mezarlığa 'Dünya fani, ölüm ani' afişi
İçerenköy Mahallesi muhtarı adayı İçerenköy mezarlığına 'Dünya fani, ölüm ani bir oy versen ne olur yani' yazan bir afiş astı.
İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İçerenköy Mahallesi'nden muhtar adayı olan Ömer Akın'ın İçerenköy mezarlığına astığı seçim afişi sosyal medyada gündem oldu.
"Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani" yazan afiş sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaştı.