https://sputniknews.com.tr/20240318/rusyadan-ingiltere-savunma-bakanina-calinan-secimler-yaniti-kate-middletonu-arayin-1081787926.html
Rusya’dan İngiltere Savunma Bakanı'na ‘çalınan seçimler’ yanıtı: Kate Middleton’u arayın
Rusya’dan İngiltere Savunma Bakanı'na ‘çalınan seçimler’ yanıtı: Kate Middleton’u arayın
Sputnik Türkiye
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps’ın ‘çalınan seçimler’ ile ilgili sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, aralıktan... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T03:20+0300
2024-03-18T03:20+0300
2024-03-18T03:20+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya paylaşımında, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps’ın, Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerinin ‘çalındığı’, ama Ukrayna’nın çalınmasına izin vermeyecekleri yönündeki sözlerini değerlendirdi.Zaharova’un yazdığına göre Shapps, “hırsızlığı durdurmak için” Ukrayna’ya genel yardımı artırma yönünde müttefikleriyle birlikte çalışacaklarını ve “diktatörleri ve otokratları durdurmaları gerektiğini, aksi takdirde daha da fazla çalmaya devam edeceklerini” söyledi.“Onlardan hiçbir şey çalmadık” diyen Bakanlık Sözcüsü, “Bize ait olanı vermedik. Çıldırmaları bu yüzdendir. Oysa ‘ayrıcalık’ diye herkesin elinden her şeyi almaya alışmışlar” diye ekledi.Rus diplomat, “Bu arada, Kate Middleton nerede? Bulundu mu? Arayın, Shapps” tavsiyesinde bulundu.İngiltere Prensesi Kate Middleton'ın yokluğuyla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı. En son Middleton'ın karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği ve Paskalya sonrasına kadar bütün görevlerinin iptal edildiği açıklanmıştı. Bu duyurunun ardından Kate Middleton çok uzun süre ortaya çıkmadı.
https://sputniknews.com.tr/20240317/almanyanin-rusyadaki-devlet-baskanligi-secimlerine-yonelik-elestirisine-rus-disislerinden-yanit-1081779984.html
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kate middleton, rusya, seçim, 2024, grant shapps, mariya zaharova, ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi
Rusya’dan İngiltere Savunma Bakanı'na ‘çalınan seçimler’ yanıtı: Kate Middleton’u arayın
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps’ın ‘çalınan seçimler’ ile ilgili sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, aralıktan beri ortadan kaybolan İngiltere Prensesi Kate Middleton’ı aramayı tavsiye etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya paylaşımında, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps’ın, Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerinin ‘çalındığı’, ama Ukrayna’nın çalınmasına izin vermeyecekleri yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Zaharova’un yazdığına göre Shapps, “hırsızlığı durdurmak için” Ukrayna’ya genel yardımı artırma yönünde müttefikleriyle birlikte çalışacaklarını ve “diktatörleri ve otokratları durdurmaları gerektiğini, aksi takdirde daha da fazla çalmaya devam edeceklerini” söyledi.
“Onlardan hiçbir şey çalmadık” diyen Bakanlık Sözcüsü, “Bize ait olanı vermedik. Çıldırmaları bu yüzdendir. Oysa ‘ayrıcalık’ diye herkesin elinden her şeyi almaya alışmışlar” diye ekledi.
Rus diplomat, “Bu arada, Kate Middleton nerede? Bulundu mu? Arayın, Shapps” tavsiyesinde bulundu.
İngiltere Prensesi Kate Middleton'ın yokluğuyla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı. En son Middleton'ın karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği ve Paskalya sonrasına kadar bütün görevlerinin iptal edildiği açıklanmıştı. Bu duyurunun ardından Kate Middleton çok uzun süre ortaya çıkmadı.