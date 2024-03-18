https://sputniknews.com.tr/20240318/rusyadan-ingiltere-savunma-bakanina-calinan-secimler-yaniti-kate-middletonu-arayin-1081787926.html

Rusya’dan İngiltere Savunma Bakanı'na ‘çalınan seçimler’ yanıtı: Kate Middleton’u arayın

Rusya’dan İngiltere Savunma Bakanı'na ‘çalınan seçimler’ yanıtı: Kate Middleton’u arayın

Sputnik Türkiye

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps’ın ‘çalınan seçimler’ ile ilgili sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, aralıktan... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T03:20+0300

2024-03-18T03:20+0300

2024-03-18T03:20+0300

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ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya paylaşımında, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps’ın, Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerinin ‘çalındığı’, ama Ukrayna’nın çalınmasına izin vermeyecekleri yönündeki sözlerini değerlendirdi.Zaharova’un yazdığına göre Shapps, “hırsızlığı durdurmak için” Ukrayna’ya genel yardımı artırma yönünde müttefikleriyle birlikte çalışacaklarını ve “diktatörleri ve otokratları durdurmaları gerektiğini, aksi takdirde daha da fazla çalmaya devam edeceklerini” söyledi.“Onlardan hiçbir şey çalmadık” diyen Bakanlık Sözcüsü, “Bize ait olanı vermedik. Çıldırmaları bu yüzdendir. Oysa ‘ayrıcalık’ diye herkesin elinden her şeyi almaya alışmışlar” diye ekledi.Rus diplomat, “Bu arada, Kate Middleton nerede? Bulundu mu? Arayın, Shapps” tavsiyesinde bulundu.İngiltere Prensesi Kate Middleton'ın yokluğuyla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı. En son Middleton'ın karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği ve Paskalya sonrasına kadar bütün görevlerinin iptal edildiği açıklanmıştı. Bu duyurunun ardından Kate Middleton çok uzun süre ortaya çıkmadı.

https://sputniknews.com.tr/20240317/almanyanin-rusyadaki-devlet-baskanligi-secimlerine-yonelik-elestirisine-rus-disislerinden-yanit-1081779984.html

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kate middleton, rusya, seçim, 2024, grant shapps, mariya zaharova, ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi