https://sputniknews.com.tr/20240317/almanyanin-rusyadaki-devlet-baskanligi-secimlerine-yonelik-elestirisine-rus-disislerinden-yanit-1081779984.html

Almanya’nın Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine yönelik eleştirisine Rus Dışişleri’nden yanıt

Almanya’nın Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine yönelik eleştirisine Rus Dışişleri’nden yanıt

Sputnik Türkiye

Almanya’nın Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine yönelik eleştirisine yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, tüm ülkenin birleşip buna... 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T23:02+0300

2024-03-17T23:02+0300

2024-03-17T23:02+0300

dünya

2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri

rusya’da ‘vladimir putin’li yeni dönem

almanya

frank-walter steinmeier

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Rusya’daki seçimlerin özgür ve adil olmadığı’ yönündeki açıklamasını Telegram kanalından yaptığı paylaşımla yanıtladı.Zaharova, “Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın yorumunda hemfikir olabileceğim tek şey, Rusların oy sonuçlarında şaşırtıcı hiçbir şeyin olmadığıdır. Kesinlikle öyle. Özellikle de NATO’nun günde birkaç kez ülkemize verip veriştirmesi, tehdit etmesi, sınırlarımızın etrafında ve tüm dünyada çatışmaları alevlendirmesi, Rusya’yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratmak için para ve silah toplaması sonrasında” ifadelerini kullandı.Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın ‘titizlikle kılavuza göre çalıştığına’ dikkat çeken Zaharova, “Tüm ülkenin birleşip karşı buna koyması hiç te şaşırtıcı değil” vurgusunu yaptı.Almanya Cumhurbaşkanlığı’ndan tebrik mesajı gönderilmeyecekAlmanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in Sözcüsü Kerstin Gammelin, Tagesspiegel 'e yaptığı açıklamada, Almanya Cumhurbaşkanı’nın Vladimir Putin'e seçimlerindeki zaferi dolayısıyla tebrik mesajı göndermeyeceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240317/rusyada-secimi-sandik-cikis-anketine-gore--vladimir-putin-kazandi-1081776055.html

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Sputnik Türkiye

2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, rusya’da ‘vladimir putin’li yeni dönem, almanya, frank-walter steinmeier, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova