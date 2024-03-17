https://sputniknews.com.tr/20240317/almanyanin-rusyadaki-devlet-baskanligi-secimlerine-yonelik-elestirisine-rus-disislerinden-yanit-1081779984.html
Almanya’nın Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine yönelik eleştirisine Rus Dışişleri’nden yanıt
Almanya’nın Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine yönelik eleştirisine Rus Dışişleri’nden yanıt
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine yönelik eleştirisine yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, tüm ülkenin birleşip buna... 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T23:02+0300
2024-03-17T23:02+0300
2024-03-17T23:02+0300
dünya
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri
rusya’da ‘vladimir putin’li yeni dönem
almanya
frank-walter steinmeier
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/10/1081753810_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_94c4a7539d2628ad634b67db158c8538.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Rusya’daki seçimlerin özgür ve adil olmadığı’ yönündeki açıklamasını Telegram kanalından yaptığı paylaşımla yanıtladı.Zaharova, “Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın yorumunda hemfikir olabileceğim tek şey, Rusların oy sonuçlarında şaşırtıcı hiçbir şeyin olmadığıdır. Kesinlikle öyle. Özellikle de NATO’nun günde birkaç kez ülkemize verip veriştirmesi, tehdit etmesi, sınırlarımızın etrafında ve tüm dünyada çatışmaları alevlendirmesi, Rusya’yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratmak için para ve silah toplaması sonrasında” ifadelerini kullandı.Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın ‘titizlikle kılavuza göre çalıştığına’ dikkat çeken Zaharova, “Tüm ülkenin birleşip karşı buna koyması hiç te şaşırtıcı değil” vurgusunu yaptı.Almanya Cumhurbaşkanlığı’ndan tebrik mesajı gönderilmeyecekAlmanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in Sözcüsü Kerstin Gammelin, Tagesspiegel 'e yaptığı açıklamada, Almanya Cumhurbaşkanı’nın Vladimir Putin'e seçimlerindeki zaferi dolayısıyla tebrik mesajı göndermeyeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240317/rusyada-secimi-sandik-cikis-anketine-gore--vladimir-putin-kazandi-1081776055.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/10/1081753810_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_515604d6cd6fd5923c4947fae2ab3754.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, rusya’da ‘vladimir putin’li yeni dönem, almanya, frank-walter steinmeier, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, rusya’da ‘vladimir putin’li yeni dönem, almanya, frank-walter steinmeier, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
Almanya’nın Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine yönelik eleştirisine Rus Dışişleri’nden yanıt
Almanya’nın Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine yönelik eleştirisine yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, tüm ülkenin birleşip buna karşı koymasının şaşırtıcı olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Rusya’daki seçimlerin özgür ve adil olmadığı’ yönündeki açıklamasını Telegram kanalından yaptığı paylaşımla yanıtladı.
Zaharova, “Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın yorumunda hemfikir olabileceğim tek şey, Rusların oy sonuçlarında şaşırtıcı hiçbir şeyin olmadığıdır. Kesinlikle öyle. Özellikle de NATO’nun günde birkaç kez ülkemize verip veriştirmesi, tehdit etmesi, sınırlarımızın etrafında ve tüm dünyada çatışmaları alevlendirmesi, Rusya’yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratmak için para ve silah toplaması sonrasında” ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın ‘titizlikle kılavuza göre çalıştığına’ dikkat çeken Zaharova, “Tüm ülkenin birleşip karşı buna koyması hiç te şaşırtıcı değil” vurgusunu yaptı.
Almanya Cumhurbaşkanlığı’ndan tebrik mesajı gönderilmeyecek
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in Sözcüsü Kerstin Gammelin, Tagesspiegel 'e yaptığı açıklamada, Almanya Cumhurbaşkanı’nın Vladimir Putin'e seçimlerindeki zaferi dolayısıyla tebrik mesajı göndermeyeceğini söyledi.