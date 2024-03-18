https://sputniknews.com.tr/20240318/rus-senator-puskov-macron-avrupada-stratejik-bir-rol-oynayamayacagini-gosterdi-1081792856.html

Rus Senatör Puşkov: Macron Avrupa'da stratejik bir rol oynayamayacağını gösterdi

Rus Senatör Puşkov: Macron Avrupa'da stratejik bir rol oynayamayacağını gösterdi

Sputnik Türkiye

“Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil” diyerek Avrupa'yı karıştıran, aynı zamanda özellikle Doğu Avrupa ülkeleriyle birlikte ittifak planları yaparak... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T08:01+0300

2024-03-18T08:01+0300

2024-03-18T08:01+0300

ukrayna krizi

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fransa

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rusya

aleksey puşkov

rus senatör aleksey puşkov

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The Telegraph gazetesinin Avrupalı siyasetçilere dayandırdığı haberinde ‘Macron'un Ukrayna konusundaki üslubunu Paris'in Avrupa ve dünya sahnesindeki prestijini yeniden tesis etmek için değiştirdiği’ ile ilgili değerlendirmelere atıfta bulunan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna konusundaki açıklamalarıyla Avrupa'da stratejik bir rol oynayamadığını gösterdiğini vurguladı.Fransa’nın ulusal sembolü Galya horozunu hatırlatan Puşkov,“Macron Fransa'nın Avrupa'daki stratejik rolünü ilan etmek ve prestijini arttırmak için garip bir yol seçti. Ya İngiliz basını yanılıyor ya da Galya horozu düşünmeden ve diğer NATO ülkelerinin tepkisini hesaplamadan savaşa girdi" diye yazdı.Puşkov, lideri sadece Çekya ve Baltık ülkelerinde desteklenen Fransa'nın hangi özel rolünden bahsedebileceğini de merak ettiğinin altını çizdiği değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:Macron’un, son dönemdeki üslubuyla Fransa’nın stratejik rolü konusunda "boyunu aştığını" ifade eden Rus Senatör, NATO'da çok az kişinin bu rolü ona emanet etmeye cesaret edebileceğini de sözlerine ekledi.Yakın zamanda Le Parisien'e demeç veren Macron, Ukrayna'daki Rus birliklere karşı koymak için kara operasyonu düzenleme olasılığını dışlamadıklarını ifade etmişti.Macron, Paris'in Ukrayna'da gerilimin artması durumunda tepki vermeye hazır olduğunu ancak saldırganlığın başlatıcısı olmayacağını belirterek, “Her türlü tehdide hazırız. Rusya Federasyonu tarafından gerilim daha da tırmandırılırsa Ukrayna'nın ve Avrupalıların güvenliği için tepki vermeye hazır olacağız, ancak saldırganlığı başlatan ilk Fransa olmayacak” diye konuştu.'Afrika ile bağlantılı olabilir'Bir süre önce gazeteci Dmitriy Kiselev’e verdiği röportajda Putin, son dönemde Macron’un Rusya karşıtı sert açıklamaları ve Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaliyle ilgili sözlerinin, Fransız liderin Moskova'ya karşı sert tepkisinin Afrika'daki eylemlerle bağlantılı olabileceğine dikkat çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240317/macron-ukraynada-rus-guclerine-karsi-kara-operasyonu-duzenleyebiliriz-1081763008.html

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