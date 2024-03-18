https://sputniknews.com.tr/20240318/putinin-zaferi-filistin-suriye-hindistan-ve-bae-liderlerinden-tebrik-mesaji-1081816737.html

Putin'in zaferi: Filistin, Suriye, Hindistan ve BAE liderlerinden tebrik mesajı

Putin'in zaferi: Filistin, Suriye, Hindistan ve BAE liderlerinden tebrik mesajı

Sputnik Türkiye

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suriye Devlet Başkanı Esad, Hindistan Başbakanı Modi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı en-Nehyan ve... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T18:34+0300

2024-03-18T18:34+0300

2024-03-18T18:34+0300

dünya

vladimir putin

seçim

rusya

tebrik

filistin

suriye

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/12/1081788073_0:118:3219:1928_1920x0_80_0_0_874b0dcc5fdb0d7edf834e5a898d490f.jpg

Filistin resmi ajansı WAFA, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Putin'i tebrik edip Rus halkı önündeki görev ve hedeflere ulaşmada kendisine başarılar diledi.Abbas, Filistin ve Rusya'yı birbirine dostane ilişkilerin bağlamasından gurur duyduğunu da kaydederek Filistin halkının haklarına yönelik desteği için Moskova'ya çok minnettar olduğunu dile getirdi.'Halkın Putin'e yüksek güveni teyit edildi'Suriye Devlet Başkanlığı'nın açıklamasına göre Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği tebrik mesajında "Zaferiniz ve Rusya devlet başkanlığı pozisyonuna yeniden seçilmeniz vesilesiyle sizi kutlarım" dedi.Esad, sandıktan çıkan sonucun Rus halkının Putin'e, ulusal politikasına ve Rusya'nın stratejik çıkarlarını gözeten stratejik hedeflerine yüksek güven duyduğunu teyit ettiğini vurguladı.'Stratejik ortaklığımızı pekiştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum'Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı açıklamada Putin'e devlet başkanlığı pozisyonuna yeniden seçilmesinden ötürü sıcak tebriklerini gönderdi.Modi, "Hindistan ile Rusya arasında zaman içinde test edilmiş Özel ve Ayrıcalıklı Stratejik Ortaklığı daha da güçlendirmek için önümüzdeki yıllarda birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.Bu arada BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zâyid bin Sultan en-Nehyan ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı, Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el-Mektum da Putin'i tebrik eden isimler arasında yer aldı. BAE resmi ajansı WAM, en-Nehyan ve el-Mektum'un Putin'e tebrik telgrafı gönderdiğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240318/rusya-basbakani-misustin-ruslar-putine-inaniyor-1081815721.html

rusya

filistin

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, seçim, rusya, tebrik, filistin, suriye