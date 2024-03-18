https://sputniknews.com.tr/20240318/putini-kutlayan-cin-lideri-siden-istikrar-vurgusu-1081804490.html

Putin’i kutlayan Çin lideri Şi’den ‘istikrar’ vurgusu

Putin’i kutlayan Çin lideri Şi’den ‘istikrar’ vurgusu

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Putin'e devlet başkanlığı seçimlerindeki zaferi münasebetiyle tebriklerini iletti. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T12:39+0300

2024-03-18T12:39+0300

2024-03-18T12:52+0300

dünya

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vladimir putin

2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri

seçim

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Şi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği kutlama mesajında, Rus liderin yeniden seçilmesinin halkının desteğini tam olarak yansıttığını vurguladığı mesajında, “Sizin liderliğiniz altında Rusya'nın ulusal kalkınmada kesinlikle daha büyük başarılar elde edeceğinden eminim” ifadelerini kullandı.Putin’in yeniden seçilmesinin ülke halkının desteğini tam olarak yansıttığına da dikkat çeken Çin Halk Cumhuriyeti lideri, tebrik mesajını, “Son yıllarda Rus halkı birleşti, zorlukların üstesinden geldi ve ulusal kalkınma ve canlanma yolunda istikrarlı bir ilerleme kaydetti" sözleriyle tamamladı.Aliyev ve Tokayev de Putin'in zaferini kutladıAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i arayarak zaferinden dolayı tebrik ettiği bildirilirken, görüşmede Aliyev’in yeniden devlet başkanlığına seçilen Rus liderin ülkenin kalkınması ve refahı için yürüteceği faaliyetlerinde başarılar diledi.Vladimir Putin’in de Aliyev’in yakın ilgisi ve tebrikleri için teşekkür ettiği kaydedilirken, telefon görüşmesi sırasında iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık bağlarının daha da güçlendirilmesine duyulan güvenin dile getirildiği de eklendi.Putin’i tebrik eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise, mesajında, Rus liderin stratejik rotasına ülke çapında verilen büyük desteğin önemine vurgu yaptığı belirtildi.Dost ülkelerden tebrik mesajları devam ediyorRusya Merkez Seçim Komitesi verilerine göre devlet başkanlığı seçimlerinde Vladimir Putin toplam yüzde 87.31 oyla açık ara liderliğini sürdürürken, Rusya’ya dost ülkelerin liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.Kuzey KoreKuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçimdeki zaferinden ötürü tebrik ettiği belirtilirken, tebrik mesajının Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçisi Shin Hong-chul tarafından Rusya Dışişleri Bakanlığı'na iletileceği aktarıldı.Putin'in mutlak zaferi sonrası ilk kutlayan liderlerden biri olan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, seçim sonuçlarının "Rusya’nın uluslararası konumunu güçlendirmeyi amaçlayan Putin'e Rus halkının verdiği desteğin kanıtı olduğunun" altını çizdi.Rahman, tebrik mesajında, “Sayın Vladimir Vladimiroviç (Putin), Devlet başkanlığı seçimlerindeki mutlak zaferiniz dolayısıyla sizi içtenlikle kutluyorum. Oylama sonuçları, yüksek siyasi otoritenizin ve Rus toplumunun ülkenin istikrarlı sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı ve uluslararası konumunu güçlendirmeyi amaçlayan devlet programınıza verdiği geniş desteğin bir başka canlı kanıtıdır” dedi.Mirziyoyev: Putin’in zaferi, halkın koşulsuz desteğini açıkça ortaya koyduÖzbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i düzenlenen seçimlerindeki ikna edici zaferinden dolayı kutlarken, seçimlere yüksek katılım oranı ve oylama sonuçlarının, Putin'in siyasi çizgisine ve sosyo-ekonomik reformlarına halkın koşulsuz güvenini ve güçlü desteğini bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu belirtti.Venezüella lideri Maduro’dan 'emperyalizm ile mücadeleye devam' mesajıVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya'daki başkanlık seçimlerini önde götüren Vladimir Putin'in Batı emperyalizmini yenilgiye uğrattığını söylerken, açıklamasında, “Putin, Batı'nın kolektif imparatorluğuna karşı savaşı tamamen kazanmıştır. Bu Rusların değerlerinin bir göstergesidir” ifadesini kullandı.Maduro, Putin'in seçim zaferinin Rusya'nın çok kutuplu, dengeli bir dünyaya doğru ilerlemesi anlamına geldiğini de ekledi.KübaKüba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ise hükümetinin Vladimir Putin'i Rusya'daki başkanlık seçimlerindeki başarısından dolayı kutladığını söylerken, Rus devletinin görevdeki başkanının elde ettiği ikna edici sonucun, halkının onun liderliğini tanıdığının kanıtı olduğuna vurgu yaptı.BolivyaBolivya Devlet Başkanı Luis Arce, başkanlık seçimlerindeki zaferi dolayısıyla Putin'i tebrik ettiği mesajında, "Çok uluslu devlet olan Bolivya’dan ikna edici bir zaferle yeniden devlet başkanı seçilen kardeşimiz Putin'e en içten tebriklerimizi gönderiyoruz. Kardeşlik ve işbirliği bağlarımızı derinleştirmeye devam edeceğimizden eminiz” diye yazdı.NikaraguaNikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega da Putin'i başkanlık seçimlerindeki zaferinden dolayı kutlarken, Rusya'daki oylama sonuçlarının dünya istikrarına bir katkı olduğunun altını çizdiği mesajını, “Hepimizin barış, anlayış, neşe ve iyi niyetten yoksun olduğu bu istikrarsızlık zamanlarda, zaferinizin insanlığın refahı, işbirliği ve dayanışma içinde bir gelecek yaratmaya devam etmesi için gerekli istikrara bir katkı olacağına inanarak kutluyoruz” sözleriyle sonlandırdı.HondurasPutin’i tebrik eden liderler arasında Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro da yer alırken, sosyal ağ X üzerinden ‘ikna edici zafer’ dolayısıyla Vladimir Putin'i kutladı.

https://sputniknews.com.tr/20240318/buyukelci-antonov-anlatti-putinin-zaferi-sonrasi-abdnin-plani-ne-1081797899.html

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